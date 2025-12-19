TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de gains en capital pour les FNB Capital Group Canada énumérés ci-dessous pour l'année d'imposition 2025. Ceci est une mise à jour aux distributions annuelles réinvesties estimatives des gains en capital annoncées le 31 octobre 2025. Veuillez prendre note qu'il s'agit uniquement d'une estimation des montants en date du 15 décembre 2025, et qu'ils peuvent varier en cas de souscriptions ou de rachats des FNB Capital Group Canada avant la date ex-dividende, ou en raison de facteurs imprévus.

Ces estimations concernent uniquement les distributions des gains en capital de fin d'année, qui seront réinvesties et les parts résultantes immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Elles n'incluent pas d'estimations des montants de distribution en espèces mensuels courants, qui font l'objet d'un communiqué de presse distinct.

Capital Group Canada prévoit d'annoncer les montants finaux des distributions de fin d'année pour tous les FNB le ou vers le 30 décembre 2025. La date de clôture des registres sera le 30 décembre 2025, et elles seront payables le 5 janvier 2026. Au début de 2026, les montants imposables réels des distributions de gains en capital réinvesties pour 2025, comprenant les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiquées aux courtiers par l'intermédiaire de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée (CDS).

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada Symbole

boursier Gains en capital annuels

estimatifs par part ($) % de la valeur

liquidative FNB Capital Group Sélect actions

mondialesMC (Canada) CAPG -

FNB Capital Group Sélect actions

internationalesMC (Canada) CAPI 0,390591 1 % FNB Capital Group Sélect revenu

multisectorielMC (Canada) CAPM



FNB Capital Group Sélect obligations

mondialesMC (Canada) CAPW





Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

Information prospective

Le présent avis contient des déclarations prospectives concernant les distributions annuelles réinvesties des gains en capital pour les FNB Capital Group Canada. Étant donné leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des différences importantes entre les distributions réelles et les distributions estimatives indiquées dans le présent avis. Les principaux facteurs qui pourraient faire différer les distributions réelles des distributions estimatives comprennent, sans s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Capital Group Canada; les montants réels des gains en capital générés par la vente de titres; les opérations de portefeuille; les opérations de couverture de devises; et l'activité de souscription et de rachat.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 33 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 200 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 30 septembre 2025.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

