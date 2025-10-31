TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de gains en capital pour les FNB Capital Group Canada énumérés ci-dessous pour l'année d'imposition 2025. Veuillez prendre note qu'il s'agit uniquement d'une estimation des montants de gains en capital en date du 15 octobre 2025. Puisqu'il s'agit d'estimations, les distributions finales des gains en capital pourraient changer d'ici la fin de l'année d'imposition, soit le 15 décembre 2025.

Ces estimations concernent uniquement les distributions des gains en capital de fin d'année, qui seront réinvesties et les parts résultantes immédiatement fusionnées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Elles n'incluent pas d'estimations des montants de distribution en espèces mensuels courants.

Capital Group Canada prévoit d'annoncer les montants finaux des distributions de fin d'année le ou vers le 29 décembre 2025. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 est le 30 décembre 2025, et elles seront payables le 5 janvier 2026. Au début de 2026, les caractéristiques fiscales de toutes les distributions déclarées en 2025 pour les FNB Capital Group Canada seront communiquées aux courtiers par l'intermédiaire de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée (CDS).

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada Symbole boursier Gains en capital annuels estimatifs

par part au 15 octobre 2025 ($) % de la valeur

liquidative FNB Capital Group Sélect actions mondialesMC (Canada) CAPG 0 0 FNB Capital Group Sélect actions internationalesMC (Canada) CAPI 0,151636 <1 % FNB Capital Group Sélect revenu multisectorielMC (Canada) CAPM 0 0 FNB Capital Group Sélect obligations mondialesMC (Canada) CAPW 0 0

Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

Information prospective

Le présent avis contient des déclarations prospectives concernant les distributions annuelles réinvesties des gains en capital pour les FNB Capital Group Canada. Étant donné leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des différences importantes entre les distributions réelles et les distributions estimatives indiquées dans le présent avis. Les principaux facteurs qui pourraient faire différer les distributions réelles des distributions estimatives comprennent, sans s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Capital Group Canada; les montants réels des gains en capital générés par la vente de titres; les opérations de portefeuille; les opérations de couverture de devises; et l'activité de souscription et de rachat.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 30 septembre 2025, Capital Group gère plus de 3 200 G$ US en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

