MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 par Skytrax, poursuit l'expansion de son réseau international avec l'ajout d'une nouvelle route sans escale reliant Toronto Pearson (YYZ) à la capitale du Guyana, Georgetown (GEO). Ce service sera offert deux fois par semaine, les mardis et vendredis, du 16 décembre 2025 au 24 avril 2026.

« Avec cette nouvelle liaison, nous élargissons notre présence en Amérique du Sud tout en optimisant l'utilisation de nos appareils, affirme Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Cet ajout répond à une forte demande au sein de la diaspora guyanaise du Canada, tout en capitalisant sur un marché en pleine croissance et une clientèle loisir curieuse de découvrir de nouvelles destinations. »

Les vols, lancés en consultation avec les autorités guyanaises et canadiennes sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, seront disponibles pour réservation dans les prochains jours.

Air Transat exploitera cette nouvelle route avec l'A321LR, un appareil reconnu pour son efficacité. Doté de cabines ergonomiques et d'un système de divertissement moderne, l'A321LR propose aux passagères et passagers une expérience de vol confortable et agréable. Il est également muni de sièges en Classe Club, leur permettant ainsi de bénéficier d'une expérience premium pour se rendre à destination.

Tous les détails du programme hiver 2025-2026 d'Air Transat seront dévoilés prochainement.

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

