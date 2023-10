Les entreprises et les organisations souhaitant accéder au financement de CanNor peuvent maintenant soumettre des idées de projets dans tout le Nord qui cadrent avec les programmes disponibles de l'Agence.

IQALUIT, NU, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Les habitants du Nord ont plein d'idées novatrices et fortes. C'est grâce à leurs plans qu'il est possible de développer les économies locales et de créer des emplois tout en renforçant les communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé le lancement de la déclaration d'intérêt (DI) de CanNor pour des projets/initiatives au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut après du 31 mars 2024 pour l'année financière 2024-2025.

Il s'agit de la première étape en vue de déterminer les projets qui pourraient être admissibles à un soutien par le biais des divers programmes de financement de CanNor. Les entreprises et organisations admissibles ont jusqu'au 20 novembre 2023 à minuit pour soumettre leurs idées.

Le processus de DI est un aspect essentiel du rôle de CanNor qui consiste à soutenir les habitants du Nord qui ont des idées innovatrices pour aider à bâtir des économies diversifiées et dynamiques au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Pour en apprendre davantage ou pour soumettre une déclaration d'intérêt, visitez le site cannor.gc.ca.

« Les habitants du Nord sont les innovateurs et les entrepreneurs qui aident à faire avancer notre économie nordique et contribuent à l'amélioration et à la croissance de leurs communautés respectives. La déclaration d'intérêt annuelle de CanNor s'inscrit dans le cadre du partenariat permanent entre le gouvernement du Canada et les habitants du Nord, qui œuvrent à la réalisation de leurs ambitions. Les projets qui résulteront de cette déclaration d'intérêt contribueront à façonner et à transformer le Nord dans les années à venir ».

L'honorable Dan Vandal,

ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

CanNor lance un appel de DI annuel en vue de déterminer les projets qui pourraient être admissibles à un soutien par le biais des divers programmes de financement de CanNor.

L'appel de DI pour les projets débutant après le 1 er avril 2024 commence le 11 octobre 2023. Les entreprises et organisations admissibles ont jusqu'au lundi 20 novembre à 23 h 59 (heure du Yukon ) pour soumettre une DI.

avril 2024 commence le 11 octobre 2023. Les entreprises et organisations admissibles ont jusqu'au lundi 20 novembre à 23 h 59 (heure du ) pour soumettre une DI. Les entités suivantes peuvent présenter une DI : les petites et moyennes entreprises; les associations et organisations à but non lucratif ayant un projet qui apportera des avantages économiques à un ou plusieurs des territoires; les entités non fédérales ou les autres ordres de gouvernement, publics ou privés, autochtones ou non autochtones, qui font la promotion du développement économique dans les territoires.

Les DI sont examinées aussi efficacement que possible tout en garantissant l'équité, la transparence et la précision. Chaque projet est examiné en fonction des critères énoncés dans le formulaire de présentation, qui est disponible en ligne dans divers formats accessibles.

La priorité sera accordée aux projets qui répondent à au moins une des priorités suivantes en matière de développement économique des entreprises et des collectivités : Diversification et innovation Investissements et développement de l'infrastructure Développement des ressources Effectif qualifié Reprise et stabilisation de l'économie Croissance du tourisme

Les entreprises et les organisations intéressées sont encouragées à remplir une DI en ligne ou à communiquer avec l'un des bureaux régionaux de CanNor pour discuter de leurs idées.

