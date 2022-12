L'aménagement des parcs de Kugluktuk et de Sanikiluaq améliorera les expériences communautaires et offrira de nouveaux espaces de rassemblement

IQALUIT, NU, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Dans le Nord, les parcs sont des lieux populaires utilisés en toutes saisons par les communautés pour des activités de loisirs, des rassemblements et des activités sportives. Ils permettent des retombées positives durables pour les habitants, tout particulièrement chez les jeunes.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investissait plus de 825 000 $ à l'appui d'améliorations importantes dans le parc au bord de la mer de Kugluktuk et le développement d'un parc de bien-être en plein air à Sanikiluaq.

À Kugluktuk, CanNor a alloué 325 000 $ pour financer l'aménagement paysager, de l'équipement de terrain de jeux, des bancs de pique-nique, de la signalisation ainsi que des nouvelles structures et des foyers.

À Sanikiluaq, CanNor a alloué 500 000 $ pour soutenir le projet, et la collectivité y contribue 225 000 $. Les fonds serviront à installer des clôtures autour du parc, à achever les fondations en béton du terrain de basket-ball et à installer le gazon artificiel et les filets du terrain de soccer.

Ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement communautaire tout en soulignant l'importance de ces espaces récréatifs pour le bien-être social et mental des résidents.

Citations

« Les habitants du Nord tiennent à leurs espaces publics, qui sont au centre de leur vie quotidienne. Les parcs comme ceux de Kugluktuk et de Sanikiluaq contribuent à offrir un espace sûr où les jeunes, les adultes et les familles peuvent jouer, se réunir et socialiser. En ayant plus de ces espaces accessibles, nous soutenons le bien‑être de la population et améliorons la participation aux activités sociales et culturelles qui sont importantes pour bâtir des communautés saines et dynamiques. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Les Kugluktukmiut utilisent le parc au bord de la mer pour les célébrations et les rassemblements communautaires depuis de nombreuses années. Ils sont très reconnaissants à CanNor pour son soutien à l'amélioration du secteur. C'est la première chose que voient les visiteurs maritimes. Le projet de revitalisation contribuera donc à mettre en valeur notre belle communauté. »

- Simon Kuliktana, maire de Kugluktuk

« La communauté est ravie de recevoir le soutien et le financement de CanNor et de ses partenaires pour offrir des installations de parc de loisirs et de bien-être en plein air. Sans cette contribution et cet appui, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Des sentiers menant à des lieux destinés à des activités traditionnelles, culturelles, de pêche et de chasse sont également accessibles derrière le parc. »

- Emily Kattuk, mairesse suppléante de Sanikiluaq

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) vise à aider les communautés de partout au Canada à bâtir et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire pour les aider à se remettre des effets de la pandémie. Doté d'une enveloppe nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le FCRC appuie les organismes sans but lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones.

