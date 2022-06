Le financement de quatre initiatives de tourisme favorisera des expériences dynamiques et accessibles pour les visiteurs tout en créant de bons emplois pour les habitants du Nord

WHITEHORSE, YT, le 3 juin 2022 /CNW/ - Les organisations touristiques et les exploitants d'entreprises touristiques du Yukon travaillent d'arrache-pied pour se remettre des répercussions de la pandémie et trouver de nouvelles approches pour offrir des expériences de classe mondiale qui mettent en valeur les particularités du territoire et font de celui-ci une destination si spéciale à visiter afin d'y créer des souvenirs inoubliables.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), et Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit plus de 560 000 $ pour appuyer quatre entreprises touristiques du Yukon et aider le secteur à s'adapter et à se développer après la pandémie. Cette annonce s'inscrit dans la semaine nationale du tourisme, une célébration annuelle de l'industrie touristique canadienne, de ses travailleurs et des attractions captivantes qui accueillent des visiteurs du Canada et de l'étranger.

Ce financement du gouvernement du Canada, octroyé par CanNor, appuie l'industrie touristique du Yukon alors qu'elle adapte ses activités pour assurer la sécurité des visiteurs, offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs, et élaborer des expériences dynamiques pour ramener les voyageurs dans la région. De telles initiatives illustrent la résilience, la patience et la créativité qui a caractérisé cette industrie au cours de la pandémie.

Cet investissement démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le secteur du tourisme tout au long de la pandémie, en faisant de la sécurité une priorité absolue tout en veillant à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour s'adapter, se développer et prospérer.

Citations

« Alors les économies s'ouvrent à nouveau et que tous cherchent à voyager, à se réunir avec famille et amis et à créer des souvenirs inoubliables, notre gouvernement est là pour s'assurer que le secteur du tourisme a le soutien nécessaire pour se remettre de la pandémie, comme nous l'avons fait depuis le début. Grâce au soutien annoncé aujourd'hui, ces entreprises et ces organisations touristiques du Yukon sont en mesure de préparer l'avenir en offrant des expériences dynamiques, accessibles et novatrices. Il s'agit d'une étape importante dans le processus de rétablissement qui permettra aux visiteurs de découvrir les expériences touristiques de calibre mondial que le Yukon propose. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

« Le tourisme continue d'être l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous nous engageons pleinement à soutenir les entreprises et les organisations pendant cette période difficile, en gardant la sécurité comme priorité absolue tout en veillant à ce qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour se rétablir rapidement, innover leurs produits et services et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à se rétablir et à se développer. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Caractérisé par des paysages à couper le souffle, des cultures vivantes et des histoires et des légendes renommées, le Yukon ne ressemble à aucun autre endroit. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous renforçons la résilience de l'industrie touristique du territoire en soutenant les entreprises et les organisations qui travaillent sans relâche pour se remettre de la pandémie et trouver des approches novatrices afin de proposer des expériences authentiques aux visiteurs. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Des visiteurs de partout dans le monde sont attirés par les riches expériences qu'offre le Yukon, et avec le retour des voyages, le secteur du tourisme du Yukon commence à se remettre des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Je remercie CanNor pour son engagement et ses investissements en vue de renforcer les exploitants du secteur du tourisme et de s'assurer que leurs entreprises continuent de croître, attirent encore plus de visiteurs et accroissent l'économie locale. »

- L'honorable Ranj Pillai, ministre du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

« C'est un réel avantage pour la collectivité que CanNor aide généreusement les gens, comme Friends of the Klondike Corridor, à faire connaître tout ce qu'il y a à découvrir dans le magnifique Yukon. Grâce à CanNor, nous allons pouvoir parler aux cheechakos (nouveaux venus dans le Nord) comme aux sourdoughs (résidents de longue date) et les aider à découvrir l'histoire et la culture du Yukon qu'ils ne connaissent peut-être pas, les commerçants et les entreprises qu'ils n'ont pas encore rencontrés et les expériences touristiques dont ils pourront bientôt profiter. Nous sommes impatients de vous rencontrer ici, le long du corridor du Klondike! »

- Scott Green, président, Friends of the Klondike Corridor

« CanNor a donné à Yukon Alpine Heliski la possibilité d'investir dans l'amélioration et la croissance de nos activités (tant à l'interne qu'au sein de la collectivité) d'une manière très significative. »

- Mikhaela Meznaric, gestionnaire du bureau, Yukon Alpine Heliski

« Le projet New Frontier-Barrier Free Yukon Tourism (Nouvelle frontière - tourisme accessible au Yukon) a changé la façon dont les voyageurs handicapés vivent l'expérience du Yukon, au Canada. Nous remercions Inclusion Yukon, l'Agence canadienne de développement économique du Nord et les étonnants exploitants du Yukon qui ont participé, pour avoir investi dans l'inclusion et l'égalité de tous les voyageurs. »

- Nicole Petersen, Innovation et développement, Soulfly Experiences / Inclusion Yukon

« L'investissement de CanNor dans le tourisme et la croissance du secteur après la COVID-19 permet aux entreprises de reprendre leurs activités malgré deux années difficiles. Cet investissement dans l'industrie crée de nouveaux emplois durables et un engagement envers la marque que nous appelons tous « le Yukon ». Nos interactions avec les voyageurs du monde entier trouvent un écho dans leurs histoires, leurs souvenirs et leurs photos, qui sont transmis aux futurs voyageurs, qui désirent alors venir au Yukon. Ce soutien est essentiel pour assurer la croissance du Yukon, la création de nouveaux emplois locaux et la prospérité des entreprises locales. »

- Andrew Pettitt, directeur, Overland Yukon Inc.

Faits en bref

Parmi les projets, mentionnons le Projet multimédia d'expériences touristiques au Yukon, Expansion du marché de l'héliski au Yukon , Achat et modification d'équipement pour Overland Yukon, financés au moyen du Fonds d'aide au tourisme, ainsi que Nouvelle frontière - Tourisme accessible, financé par l'intermédiaire d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

, Achat et modification d'équipement pour Overland Yukon, financés au moyen du Fonds d'aide au tourisme, ainsi que Nouvelle frontière - Tourisme accessible, financé par l'intermédiaire d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). Administré par les agences de développement régional du Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités pour satisfaire aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

et Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE), le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités pour satisfaire aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (se terminant le 31 mars 2023), y compris un minimum de 50 millions de dollars consacré particulièrement aux initiatives de tourisme autochtone, et de 15 millions de dollars pour les priorités nationales, le Fonds d'aide au tourisme positionnera le Canada comme destination de choix lorsque les voyages intérieurs et internationaux reprendront.

comme destination de choix lorsque les voyages intérieurs et internationaux reprendront. IDEENord fait des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités pour aider les gens du Nord dans les territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Personnes-ressources : Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, 819-953-1153; Marie-Pier Baril, Directrice des communications p.i., Bureau du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, 343-576-4131, [email protected]; Laura Seeley, Conseillère en communications, Yukon, CanNor, [email protected]