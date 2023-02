Le financement appuiera le plan de la Société des eiders de l'Arctique visant à agrandir son centre de recherche avec un nouvel atelier, ce qui permettra d'accroître la formation et la capacité opérationnelle.

SANIKILUAQ, NU, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Des investissements ciblés visant à protéger l'environnement peuvent préserver le territoire pour les générations futures tout en encourageant la croissance économique. Les îles Belcher du Nunavut, dans la baie d'Hudson, constituent une partie écologique importante du Canada et abritent une variété d'espèces sauvages uniques, comme le canard Eider. L'habitat de l'île est un site culturel important pour les Inuits et la prospérité de la communauté voisine de Sanikiluaq.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 300 000 $ pour appuyer l'agrandissement du centre de recherche communautaire polyvalent de la Société des eiders de l'Arctique.

La Société des eiders de l'Arctique est un organisme inuit sans but lucratif qui se consacre au soutien de l'intendance dirigée par les Inuits de l'écosystème unique des îles Belcher. L'organisme appuie les priorités communautaires à long terme en matière de création d'emplois liés à la culture et à l'environnement et de protection de l'écosystème local unique pour les générations futures. Grâce au financement de CanNor, les outils et la capacité qui ont contribué à construire un nouveau centre de recherche communautaire polyvalent seront mis à profit pour les programmes communautaires dans un nouvel espace d'atelier.

Les résidents de la localité comprennent ce qui fonctionne le mieux pour leur collectivité. En investissant dans ce projet, le gouvernement du Canada soutient les priorités et les initiatives locales en vue d'une croissance économique continue. L'agrandissement du centre de recherche tire parti des connaissances locales pour renforcer les capacités et encourager l'acquisition de compétences, tant dans la construction du garage que dans la formation qui sera offerte par l'entremise de la nouvelle installation.

« Les îles Belcher, dans la baie d'Hudson, constituent l'un des trésors écologiques les plus uniques du Canada. La Société des eiders de l'Arctique de Sanikiluaq travaille fort pour protéger et promouvoir l'écosystème de la région et sa faune. Notre gouvernement travaille avec des partenaires communautaires pour agrandir le centre de recherche communautaire polyvalent de la Société et l'aider à poursuivre son important travail. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le garage s'avérera très utile pour s'assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement pour les programmes communautaires et constituera un espace pour la formation des jeunes. »

- Lucassie Arragutainaq, directeur de la Société des eiders de l'Arctique et de l'Association des chasseurs et des trappeurs de Sanikiluaq

Faits en bref

La collectivité de Sanikiluaq compte 1 010 habitants et se trouve dans la région de Qikiqtani, au Nunavut . Il s'agit de la seule collectivité sur les îles Belcher, dans la baie d'Hudson, et la plus méridionale du Nunavut . La population du hameau a augmenté de 14 % entre 2016 et 2021, l'âge médian étant de 22 ans.

compte 1 010 habitants et se trouve dans la région de Qikiqtani, au . Il s'agit de la seule collectivité sur les îles Belcher, dans la baie d'Hudson, et la plus méridionale du . La population du hameau a augmenté de 14 % entre 2021, l'âge médian étant de 22 ans. Le financement de ce projet provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés qui aide les collectivités de l'ensemble du Canada à construire et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie. Assorti d'un investissement d'envergure nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds soutient des organismes sans but lucratif, des municipalités et d'autres groupes communautaires, ainsi que des collectivités autochtones.

