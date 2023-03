Le financement permet d'intégrer les cultures des Premières Nations du Yukon dans l'ensemble du Centre d'affaires pour la réconciliation, ce qui rend le bâtiment plus attrayant pour les locataires et les utilisateurs potentiels.

WHITEHORSE, YT, le 13 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue à soutenir les entreprises et les organisations qui contribuent à une économie forte et durable dans le Nord et l'Arctique. Il s'agit notamment d'accélérer le développement économique et la réconciliation des populations autochtones en investissant dans des projets qui soutiennent et augmentent la participation des communautés et des entreprises autochtones du Nord aux occasions économiques dans l'ensemble des territoires.

Aujourd'hui, à Whitehorse, Dr Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 200 000 dollars pour faciliter la croissance et l'expansion d'Inspire Reconciliation Potential (IRP), une petite entreprise appartenant à des femmes des Premières Nations du Yukon qui se concentre sur le soutien des initiatives de réconciliation dans l'ensemble du territoire.

IRP, grâce à sa société sœur IRP Property Developments Inc., a développé un carrefour commercial à plusieurs locataires, conçu pour permettre aux entreprises et organisations autochtones de collaborer, de transmettre des connaissances et d'offrir du mentorat à d'autres organisations ayant des mandats similaires. L'établissement, situé à Whitehorse, offre des possibilités de location de bureaux, des espaces pour les cérémonies et des salles de réunion.

Le bâtiment sera mis à la disposition des entreprises, des organisations et des particuliers qui font progresser les initiatives de réconciliation sur l'ensemble du territoire. Il est essentiel de veiller à ce que l'espace soit culturellement approprié et sûr pour répondre aux besoins des clients potentiels.

Le Centre d'affaires pour la réconciliation, en tant qu'espace commercial générateur de revenus, représente une occasion pour IRP Consulting de se développer et de croître en tant qu'entreprise, contribuant ainsi à la croissance économique locale et à la création potentielle d'emplois.

L'investissement représente une contribution remboursable versée par l'intermédiaire d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

« Créer un espace où les entreprises et les organisations autochtones peuvent se réunir pour collaborer, transmettre des connaissances et chercher conseil est un projet d'une valeur inestimable. Cet investissement dans le Centre d'affaires pour la réconciliation permet de s'assurer que le bâtiment est culturellement adapté et sûr, ce qui contribuera à attirer des locataires potentiels qui accordent la priorité à ces détails lorsqu'ils recherchent des locaux pour faire avancer les initiatives de réconciliation. Cela représente une occasion pour la croissance et l'expansion d'une petite entreprise autochtone détenue par des femmes, tout en faisant avancer les efforts de réconciliation au Yukon. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Les espaces de travail axés sur la communauté et sur le mandat, comme le Centre d'affaires pour la réconciliation, sont des carrefours de collaboration et d'innovation. Je suis heureux de voir que le financement de CanNor soutient les détails qui rendent ce bâtiment adapté à la culture et sûr, et qui permettent de faire avancer les initiatives de réconciliation menées par les Premières nations. Le Centre représente également un important jalon entrepreneurial pour IRP Consulting, une entreprise appartenant à des femmes et à des Premières nations, ce qui mènera sans aucun doute à une croissance et à un succès continus. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« C'est un grand plaisir pour nous d'ouvrir les portes du Centre d'affaires pour la réconciliation! Avoir un espace convivial et culturellement adapté pour tenir des rencontres et des événements est tellement important dans le territoire. Savoir que des organisations et des gens se réuniront, collaboreront et utiliseront cet espace alors qu'ils œuvrent pour faire avancer les efforts de réconciliation et d'autodétermination est une grande source d'inspiration pour nous. »

- Davida Wood, cofondatrice

« Aider et soutenir les entreprises au Yukon, c'est vraiment la mission de dänä Näye Ventures. Comme nous participons au projet depuis le début, nous nous réjouissons de le voir maintenant se matérialiser. En tant qu'institution financière autochtone du Yukon, c'est une fierté pour nous de voir la vision d'IRP se concrétiser, d'offrir un espace accessible et culturellement adapté pour faire avancer la réconciliation, l'autochtonisation et l'autodétermination dans le Nord. Nous souhaitons bon succès à Tosh, à Cass, à Davida et à toute l'équipe d'IRP avec leur entreprise en plein essor. »

- Elaine Chambers, directrice générale de dänä Näye Ventures

« Notre travail consiste à trouver des moyens créatifs de collaborer avec nos clients et de les soutenir sur la voie de la croissance et de la réussite. En tant que banque de développement du Canada, il est également important que nous jouions un rôle significatif dans la promotion de la réconciliation au sein de la communauté des affaires. C'est pourquoi nous nous sommes associés à l'Université des Premières Nations pour offrir aux entrepreneurs canadiens la formation « Les 4 saisons de la réconciliation », et c'est pourquoi nous avons soutenu la vision de Tosh et Davida de créer un espace intentionnel pour soutenir la réconciliation au Canada et la collaboration au sein de la communauté d'affaires autochtone à Whitehorse. »

- Laura Didyk, vice-présidente, diversité de la clientèle, Banque de développement du Canada

Inspire Reconciliation Potential (IRP) Consulting est une petite entreprise détenue par des femmes autochtones du Yukon qui collaborent avec des personnes, des entreprises, des gouvernements et des organisations autochtones pour soutenir les efforts de réconciliation et d'autodétermination autochtone appuyant la construction de la nation.

qui collaborent avec des personnes, des entreprises, des gouvernements et des organisations autochtones pour soutenir les efforts de réconciliation et d'autodétermination autochtone appuyant la construction de la nation. IRP Consulting est une société sœur d'IRP Property Developments Inc., société partiellement détenue par les copropriétaires d'IRP Consulting, qui vise à créer des espaces dédiés aux initiatives de réconciliation et à investir dans ceux-ci.

Le Centre d'affaires pour la réconciliation, dirigé par IRP Property Developments Inc., est un carrefour commercial à plusieurs locataires, conçu pour permettre aux entreprises et organisations autochtones de collaborer, de transmettre des connaissances et d'offrir du mentorat à d'autres organisations ayant des mandats similaires.

La part de financement de CanNor dans le projet soutient les travaux visant à faire de l'édifice un espace culturellement adapté et sûr. Elle couvre notamment les coûts de rénovation, les frais liés au matériel et l'achat d'œuvres d'art des Premières Nations.

Le financement du projet est accordé par l'intermédiaire d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

