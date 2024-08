IQALUIT, NU, le 19 août 2024 /CNW/ - Au cours des 15 dernières années, l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) a travaillé dans les trois territoires pour soutenir une économie durable, diversifiée et novatrice en collaboration avec les résidents du Nord et les Autochtones, les entreprises, les organisations et d'autres ministères fédéraux et ordres de gouvernement.

CanNor a été créée le 18 août 2009, et son bureau principal a été établi à Iqaluit, au Nunavut, et des bureaux régionaux ont été ouverts à Yellowknife, dans les T.N.-O., et à Whitehorse, au Yukon.

CanNor a élargi son mandat depuis sa création. Depuis 2010, l'Agence héberge le Bureau de gestion des projets nordiques (BGPN), qui aide à guider et à rassembler les ministères fédéraux, les entreprises et les autres ordres de gouvernement afin de promouvoir un développement responsable et durable des infrastructures et des ressources dans le Nord. Depuis 2016, CanNor soutient les obligations du gouvernement du Canada en matière d'emploi des Inuits dans le cadre de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut par l'intermédiaire de Pilimmaksaivik, le Centre fédéral d'excellence pour l'emploi des Inuits au Nunavut.

Alors que CanNor jette un regard vers l'avenir, la mission de l'Agence reste de bâtir des économies territoriales fortes qui ne laissent personne de côté, à élargir la portée des entreprises du Nord sur les marchés du sud et à l'étranger, à accroître la prospérité du Nord et de l'Arctique et à contribuer à la réussite du Canada dans son ensemble.

Citations

« Je suis extrêmement fier d'être le ministre responsable de CanNor, et je suis encore plus fier du travail accompli par CanNor depuis sa création. Au cours des 15 dernières années, CanNor a contribué à libérer le potentiel des entreprises et à développer des secteurs économiques nouveaux et existants au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. CanNor et ses partenaires poursuivront ce travail important pour soutenir des collectivités dynamiques et prospères dans les territoires au cours des 15 prochaines années et au-delà. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et de CanNor

« CanNor joue un rôle essentiel dans le développement économique du Nord du Canada en soutenant les projets d'infrastructure, en favorisant la diversification économique et en renforçant la résilience des collectivités. Les investissements et les initiatives de l'Agence favorisent une croissance durable et améliorent la qualité de vie des résidents du Nord. Je félicite l'Agence pour ses 15 années d'existence. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Je félicite CanNor pour le succès de ses 15 premières années dans le Nord. Tous les jours, je vois les résultats du travail de CanNor sur le terrain. Grâce à la croissance des organisations et des entreprises locales, aux projets novateurs et à une économie diversifiée, l'impact de CanNor est constant et solide. J'ai bien hâte de constater les répercussions du travail de l'Agence et les avantages qu'elle apporte aux résidents du Nord pour de nombreuses années à venir. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

Liens connexes

Restez en contact

Suivez CanNor sur X (Twitter), Facebook et LinkedIn

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Kyle Allen, Directeur des communications, des affaires parlementaires et de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]