CANCER PULMONAIRE CANADA LANCE UN DÉFI NATIONAL D'INNOVATION DOTÉ DE 200 000 $ POUR TRANSFORMER LE DIAGNOSTIC DU CANCER DU POUMON

TORONTO, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Cancer pulmonaire Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du prix Souffle d'avenir, une nouvelle occasion de financement nationale dotée de 200 000 $, conçue pour catalyser des solutions novatrices qui transforment le diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

Rendu possible grâce à la généreuse contribution de Boehringer Ingelheim Canada, ce tout premier prix représente un investissement majeur dans la lutte contre l'un des défis les plus pressants des soins en oncologie pulmonaire : garantir aux patients un diagnostic rapide et précis.

Chaque année, environ 32 900 Canadiens apprennent qu'ils ont un cancer du poumon, et près de 19 300 personnes en meurent. C'est la première cause de décès par cancer au Canada. Malgré les progrès thérapeutiques, environ 70 % des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade avancé, lorsque le traitement est plus complexe et les issues cliniques sont moins favorables.

Le diagnostic ne se fait pas en une seule étape. En effet, les patients doivent traverser une succession d'étapes : suspicion, renvoi vers un spécialiste, imagerie, biopsie, anatomopathologie, analyse des biomarqueurs et préparation au traitement. Des retards peuvent survenir à chacune de ces étapes et s'accumulent souvent tout au long du parcours diagnostique, repoussant les décisions thérapeutiques et compromettant l'issue pour les patients.

Le Laboratoire d'innovation en diagnostic du CPNPC a cerné deux domaines d'intervention sur lesquels repose le prix :

Infrastructure et équité à l'échelle du système - améliorer la visibilité à l'égard des délais de diagnostic pour mettre en évidence les variations régionales, les inégalités et les possibilités d'amélioration du système.

Parcours diagnostiques et optimisation des processus - rationaliser les trajectoires diagnostiques et la coordination des soins afin de réduire les délais et d'élever la constance et la qualité du diagnostic.

Le prix Souffle d'avenir vise à soutenir des solutions concrètes et adaptables, susceptibles d'être mises à l'essai, déployées, transposées ou évaluées dans des contextes réels. Les chercheurs, cliniciens, dirigeants de systèmes de santé, équipes d'amélioration de la qualité et de mise en œuvre, innovateurs et collaborations multidisciplinaires sont vivement encouragés à présenter leur candidature.

« Partout au Canada, trop de gens apprennent qu'ils ont un cancer du poumon alors que la maladie est déjà avancée. Nous savons qu'un diagnostic précoce peut changer des vies, mais y parvenir exige davantage que de nommer les obstacles - il exige d'investir dans les personnes et les idées capables de les surmonter. Le prix Souffle d'avenir incarne l'engagement de Cancer pulmonaire Canada à fédérer cliniciens, chercheurs, dirigeants de systèmes de santé, innovateurs et personnes ayant une expérience vécue, afin d'accélérer des solutions pratiques qui améliorent le diagnostic et, en fin de compte, les issues cliniques pour les patients. Nous espérons que c'est le début d'un effort national durable visant à transformer la manière dont le cancer du poumon est diagnostiqué partout au Canada. »

-- Dre Rosalyn Juergens, présidente, Cancer pulmonaire Canada

Au-delà du soutien à des projets novateurs, le prix Souffle d'avenir a vocation à produire des données probantes, des enseignements concrets et des approches transposables susceptibles d'éclairer la recherche future, la défense des droits, les politiques publiques et l'amélioration des systèmes de santé à l'échelle du Canada.

Les candidatures sont ouvertes à compter du 6 juillet 2026 et se clôturent le 16 octobre 2026. Les lauréats seront dévoilés durant le Mois de sensibilisation au cancer du poumon, en novembre 2026.

Les chercheurs, cliniciens, dirigeants de systèmes de santé, équipes d'amélioration de la qualité, innovateurs et collaborations multidisciplinaires sont vivement encouragés à obtenir de plus amples renseignements et à déposer leur candidature à l'adresse suivante : https://cancerpulmonairecanada.ca/cancer-pulmonaire-canada/programme-de-recherche/le-prix-souffle-davenir

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est l'unique organisme de bienfaisance canadien qui se voue exclusivement à l'assistance et à la représentation des personnes touchées par le cancer du poumon. Principale ressource nationale, Cancer pulmonaire Canada offre un soutien fervent, une éducation fiable et une solide défense des intérêts, qui permettent aux patients de participer activement à la prise de décisions concernant leurs soins de santé et leur accès aux traitements. Cancer pulmonaire Canada s'engage aussi dans la recherche en finançant l'innovation afin d'améliorer les résultats et de favoriser l'avancement des soins. Grâce à des événements, comme le 5K Give a Breath, Cancer pulmonaire Canada vise à rallier la population et à plaider en faveur de l'attention et du financement dont le cancer du poumon a désespérément besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cancerpulmonairecanada.ca.

SOURCE Lung Cancer Canada

Source : Peter Glazier, Conseiller principal, Affaires publiques, communications et stratégie, T. 416 879-1953, C. [email protected]