Cancer de la Prostate Canada et la Société canadienne du cancer conviennent de fusionner

TORONTO, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Cancer de la Prostate Canada et la Société canadienne du cancer (SCC) ont le plaisir d'annoncer leur intention de procéder à une fusion stratégique. Cette initiative a pour but de renforcer et de soutenir la recherche, la sensibilisation et l'éducation de même que les services offerts afin de mieux répondre aux besoins des hommes touchés par le cancer de la prostate et de leurs familles. Dans le cadre de cette entente, les activités et les initiatives de Cancer de la Prostate Canada continueront d'occuper une place importante au sein de la Société canadienne du cancer.



« Depuis 25 ans, Cancer de la Prostate Canada est le principal organisme de bienfaisance national à investir dans des travaux de recherche de calibre mondial, à informer la population sur la maladie et à aider les Canadiens et leurs familles à faire face au cancer le plus répandu chez les hommes, a déclaré Peter Coleridge, président et chef de la direction de Cancer de la Prostate Canada. Nous avons contribué à réduire de 50 % le taux de mortalité associé à cette forme de cancer. Alors qu'au Canada, 1 homme sur 9 aura un cancer de la prostate au cours de sa vie, cette fusion nous permettra non seulement de maintenir, mais également d'accroître notre impact sur les perspectives de vie des hommes atteints. »

Au début de l'année 2017, la SCC avait déjà fusionné ses activités avec celles de la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), démarche qui a été couronnée de succès. Cette intégration, la première du genre entre deux grands organismes à but non lucratif du secteur de la santé, a permis à la nouvelle entité de réaliser un virage sans précédent. L'opération a fait en sorte de réduire de 28 % les coûts de la collecte de fonds, d'augmenter le financement des activités liées à la mission et de maximiser l'impact des dons versés par les donateurs.

« Nous avons un immense respect pour Cancer de la Prostate Canada et nous sommes très heureux de nous y associer, a indiqué Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. L'union de nos forces respectives aura pour effet d'accroître notre impact par le financement de projets de recherche d'une importance vitale et l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, de leurs aidants et de leurs familles. En éliminant le dédoublement des efforts et en consolidant les meilleures pratiques, nous pourrons consacrer une plus grande part des dons reçus à cette importante mission. Les donateurs nous demandent pourquoi il existe autant de chevauchement entre les diverses organisations vouées au cancer - au lieu de nous faire concurrence, nous nous unissons afin de redéfinir le paysage de la bienfaisance au pays dans le domaine du cancer. »



Andrea Seale prendra les rênes de l'organisme nouvellement fusionné. Peter Coleridge a à cœur d'assurer une transition harmonieuse pendant le processus d'intégration, lequel est soumis à l'examen et à l'approbation du gouvernement fédéral. On prévoit de conclure ce processus au début de 2020.



À propos de Cancer de la Prostate Canada

Cancer de la Prostate Canada est le principal organisme de bienfaisance national voué aux besoins liés au cancer de la prostate. Nous nous efforçons de sauver des vies en améliorant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer de la prostate et d'améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens touchés par cette maladie grâce à la collaboration, à la recherche de calibre mondial et à l'application des connaissances pour l'obtention de meilleurs résultats. Pour faire un don ou en savoir plus, visitez prostatecancer.ca.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les Canadiens touchés par tous les types de cancer au pays. L'an dernier seulement, la SCC a consacré 40,4 millions de dollars à la recherche sur le cancer; au cours de la dernière décennie, elle a investi 25,4 millions de dollars dans la recherche sur le cancer de la prostate. Pour en savoir plus sur le cancer, visitez notre site Web cancer.ca ou appelez notre Service d'information sur le cancer, un service bilingue et gratuit, au 1 888 939-3333.

