CIC apporte plus de 80 années de connaissances et d'expertise de la conservation sur le terrain pour appuyer les efforts du TNFD afin d'aider les entreprises à se pencher sur leurs perspectives et leurs risques environnementaux. Les principes du TNFD cadrent avec la mission de conservation de CIC et servent de catalyseurs pour accroître l'activité de conservation des entreprises canadiennes en priorisant des solutions utiles au marché et en faisant appel à des actions climatiques intégrées, inclusives et adaptatives, fondées sur la rigueur scientifique.

« Plus de la moitié de la production économique du monde dépend modérément ou massivement de la nature, explique Chris Pullen, directeur national des solutions durables de CIC. Autrement dit, la pérennisation de la nature ne sert plus uniquement à protéger l'environnement : elle permet aussi de soutenir l'économie et de protéger le bien-être de la société. »

Les épisodes météorologiques extrêmes, les catastrophes environnementales, la perte de la biodiversité, les catastrophes naturelles et l'impuissance à atténuer les changements climatiques sont des risques réels et sérieux pour l'économie mondiale. Le TNFD fournit aux institutions financières et aux entreprises des informations qui les aideront à mieux comprendre, évaluer et divulguer leurs impacts sur la nature.

«En tant qu'adopteur précoce et membre du Forum du TNFD, nous sommes bien placés pour soutenir et faire progresser cette importante initiative avec nos partenaires et, lorsqu'on nous le demande, pour apporter une contribution qui tire parti de notre expertise scientifique en matière de conservation des milieux humides, des prairies et des forêts », a déclaré M. Pullen.

En tant que membre du Forum du TNFD, CIC travaillera de concert avec 400 autres organisations qui ont l'expertise technique et l'expérience pratique des marchés. Cette expertise et cette expérience permettront d'aider à élaborer une structure‑cadre mondiale pour la gestion et la communication des risques.

En mars dernier, le TNFD a publié la première version bêta de sa structure‑cadre de gestion et de communication des risques liés à la nature. Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant sur ce lien. La deuxième version bêta du cadre TNFD sera publiée à la fin du mois de juin.

« Le TNFD est appelé à devenir le principal cadre normatif de gestion et de divulgation des risques liés à la nature pour les industries et les institutions financières. Nous avons hâte de contribuer à ce puissant effort mondial, qui place la nature au cœur d'une économie mondiale saine », a affirmé M. Pullen.

