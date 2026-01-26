Canards Illimités Canada (CIC) invite les Canadiens à découvrir le magnifique film Mission to Marsh et à avoir un aperçu sincère de certains des milieux humides les plus précieux au monde, notamment les sites où CIC a soutenu leur conservation et leur restauration, comme la rivière Oromocto au Nouveau-Brunswick, la Grande plée Bleue au Québec et le marais Oak Hammock au Manitoba, siège national de CIC et Centre de découverte des milieux humides.

« J'ai été impressionnée par les projets de conservation que nous avons observés au Canada et par la passion des personnes que nous avons rencontrées », indique Anni Kornelsen, cinéaste, auteure et doctorante. « Je n'avais jamais vu de tourbière intacte dans mon pays natal, et j'ai été émerveillée par leur ampleur et leur biodiversité foisonnante. »

Le film se concentre sur les tourbières, véritables moteurs écologiques. On estime qu'un mètre carré de tourbière dans la région boréale du Canada stocke environ cinq fois plus de carbone qu'un mètre carré de forêt tropicale amazonienne. Lorsqu'elles sont intactes et en bonne santé, les tourbières jouent un rôle essentiel dans l'atténuation des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt.

« Les milieux humides renforcent nos communautés », souligne Pat Kehoe, chef de la direction par intérim de Canards Illimités Canada. « Ils abritent la sauvagine et d'autres espèces sauvages, purifient l'eau et améliorent la résilience climatique. Elles ont également une grande valeur patrimoniale et récréative. »

Comment regarder

Vous êtes invité à vous inscrire à la première diffusion en direct qui aura lieu dans la soirée du 2 février. Le film sera suivi d'une séance de questions-réponses avec CIC et les réalisateurs et restera accessible en ligne jusqu'au 16 février.

Inscrivez-vous ici pour assister à la première en direct en français.

La première de Mission to Marsh (version française) sera présentée à 17 h (heure centrale).

Inscrivez-vous ici pour assister à la première en anglais .

La première de Mission to Marsh (version anglaise) sera présentée à 18 h 30 (heure centrale).

Nous invitons les médias à communiquer avec CIC à Demandes liées aux médias -- Canards Illimités Canada pour demander le dossier de presse du film et planifier une entrevue.

