Le parc lui-même est un haut lieu de loisirs en plein air pour les randonneurs, les ornithologues amateurs, les photographes, etc. La région regorge d'animaux sauvages, notamment d'oiseaux chanteurs migrateurs, de différentes espèces de sauvagine et d'orignaux, entre autres, attirés par sa combinaison diversifiée d'habitats compris dans les régions boisées, les prairies et les milieux humides. Elle abrite même des becs-croisés des sapins, une espèce de pinson classée comme menacée en vertu de la Loi provinciale sur les espèces en péril. En fait, le paysage est si particulier qu'il a été identifié par la ville de St. John's comme une zone de grande valeur environnementale.

Comme le parc officiel, la zone nouvellement conservée par CIC est depuis longtemps utilisée par les habitants locaux pour la randonnée, la raquette et l'observation des oiseaux, ainsi que pour la motoneige, le piégeage et la chasse.

« Grâce à des initiatives comme le Programme de conservation du patrimoine naturel, le gouvernement du Canada réalise des progrès constants dans la protection des terres et des eaux au pays. En travaillant avec des partenaires comme Canards Illimités Canada, nous protégeons l'environnement naturel à Terre-Neuve-et-Labrador et partout au Canada. La protection des forêts et des milieux humides est essentielle pour enrayer la perte de biodiversité, soutenir les espèces en péril comme le bec-croisé des sapins et restaurer les écosystèmes vitaux. La conservation est une responsabilité commune - le gouvernement, les partenaires et les collectivités ont tous un rôle à jouer. Ensemble, nous pouvons changer les choses de façon durable. »

~ L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel, le gouvernement du Canada investit dans la nature pour aider à réaliser notre objectif de conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030. En nous associant avec des organisations comme Canards Illimités Canada, nous protégeons des paysages d'une grande richesse écologique qui soutiennent la biodiversité et la résilience aux changements climatiques. Des forêts aux milieux humides, en passant par les habitats côtiers, ces efforts font en sorte que la nature continue de prospérer - pour les espèces sauvages, les collectivités et les générations à venir. »

~ L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« Grâce à cette collaboration, Canards Illimités Canada ajoutera 17 hectares au parc Bidgood, améliorant ainsi un corridor écologique qui profite à la faune et aux communautés locales. L'espace agrandi permettra aux habitants de St. John's de profiter davantage de la nature et d'en apprendre davantage à son sujet. Cette nouvelle zone reliera les milieux humides et les zones boisées, créant ainsi un ensemble plus solide qui contribuera à la préservation des oiseaux migrateurs et d'innombrables autres espèces. Il s'agit là d'un exemple de conservation en action, où des partenaires, des propriétaires fonciers et des membres de la communauté s'unissent pour préserver les bienfaits de la nature pour les générations futures. »

~ Pat Kehoe, chef de la conservation, Canards Illimités Canada

« Nous pensons qu'assurer l'intégrité des écosystèmes est important pour l'habitat faunique », explique Danielle Fequet, spécialiste de la conservation chez CIC à Terre-Neuve-et-Labrador. « Mais il est également important de maintenir l'accès du public aux espaces sauvages pour notre communauté et notre patrimoine culturel. »

CIC a pour objectif d'étendre et de relier les terres conservées au parc, en veillant à ce que la faune et les gens puissent compter sur cet espace naturel pendant plusieurs générations. Les propriétaires fonciers de la région qui souhaitent contribuer à ce corridor écologique sont invités à contacter CIC à l'adresse suivante : Renseignements - Canards Illimités Canada.

CIC accueille et soutient un accès public respectueux et durable à ces terres pour des activités récréatives et traditionnelles autorisées par les réglementations locales. Le projet est généreusement soutenu par le financement du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCN) d'Environnement et Changement climatique Canada ; et les partenaires nord-américains de CIC : Fall Flights, la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA), et le U.S. Fish and Wildlife Service.

À propos du Programme de conservation du patrimoine naturel : Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création d'aires protégées et conservées par l'acquisition de terres privées et d'intérêts fonciers privés. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 190 millions de dollars dans le programme, auxquels se sont ajoutés plus de 285 millions de dollars de contributions recueillies par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des fiducies foncières du pays, ce qui a permis d'assurer la protection et la conservation de plus de 840,000 hectares de terres écosensibles.

