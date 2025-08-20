L'appât de l'habitat réunit passion et objectif. Les pêcheurs peuvent participer à la loterie pour aider à conserver et à restaurer les habitats qui favorisent la santé des populations de poissons, la propreté des cours d'eau et le dynamisme des espaces récréatifs. Chaque participation donne une chance de gagner de superbes prix d'une valeur allant de 500 à 27 000 dollars. Les ensembles de billets comprennent sept billets pour 50 dollars, trois billets pour 25 dollars et des billets individuels pour 10 dollars chacun. Au cours des six prochaines semaines, il y aura trois grands prix à gagner, ainsi que cinq tirages au sort pour les participants hâtifs.

L'achat de billets soutient les efforts novateurs de CIC en matière de conservation et de restauration des milieux humides à l'échelle nationale. Alors que les lieux de pêche prisés du Canada sont de plus en plus menacés par la pollution, les espèces envahissantes, la perte et la dégradation des habitats, la loterie publicitaire de CIC offre aux pêcheurs une occasion de redonner aux écosystèmes qu'ils chérissent le plus.

La pêche fait partie intégrante du tissu culturel canadien, tant par son importance et sa signification pour les communautés autochtones que par sa place en tant que passe-temps national très apprécié. Les milieux humides offrent des habitats de reproduction, de nurserie et d'alimentation à de nombreuses espèces de poissons. CIC mène des recherches novatrices sur les milieux humides et des efforts de restauration et de conservation afin de garantir que ces habitats précieux continuent de soutenir des populations de poissons florissantes à l'échelle du pays, ainsi que les communautés qui en dépendent.

Prix L'appât de l'habitat et calendrier des tirages

La campagne a débuté le 18 août 2025. Les inscriptions à la loterie sont ouvertes jusqu'au 12 octobre 2025 à 23 h 59 (HAC). Les tirages au sort des grands prix auront lieu le 15 octobre 2025 à 12 h 01 (HAC). Les participants à L'appât de l'habitat ont la chance de gagner chaque semaine des prix exceptionnels et du matériel impressionnant, notamment :

Semaine 1 - Tirage au sort pour les participants hâtifs : l'un des deux ensembles d'aventure pour tous les âges [valeur de l'ensemble : environ 500 $ CA]

Clôture du tirage : 31 août 2025 à 23 h 59 (HAC)

Date du tirage : 3 septembre 2025 à 12 h 01 (HAC)

Créez des souvenirs inoubliables avec cet ensemble d'articles de pêche pour tous les âges! Conçu pour permettre à toute la famille de pêcher, cet ensemble comprend une variété de cannes, de moulinets et d'accessoires faciles à utiliser, parfaits pour les pêcheurs de tous niveaux. Des premiers lancers de ligne aux aventures de pêche en famille, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous découvrir une passion pour le plein air. Chaque ensemble comprend :

deux ensembles de moulinets Shakespeare ;

; deux ensembles canne et moulinet Abu Garcia ;

; quatre casquettes Berkley;

assortiment d'articles.

Semaine 2 - Tirage au sort pour les participants hâtifs : l'ensemble YETI Conservation au frais [Valeur : 573 $ CA]

Clôture du tirage au sort : 7 septembre 2025 à 23 h 59 (HAC)

Date du tirage au sort : 10 septembre 2025 à 12 h 01 (HAC)

Préparez-vous pour votre prochaine aventure avec cet ensemble de prix ultime pour les pêcheurs! Que vous lanciez vos lignes au lever du soleil ou que vous vous détendiez au chalet, l'ensemble YETI Conservation au frais est là pour vous. Parfait pour les longues journées sur le lac, sur le quai ou sur les sentiers. Conçu pour résister à la nature sauvage, tout comme vous. L'ensemble comprend :

une glacière Tundra 45 Camouflage en milieu humide;

une tasse de voyage 20 oz - Vert forêt

un gobelet 20 oz - Vert forêt

une bouteille de voyage 12 oz - Vert forêt

Semaine 3 - Tirage au sort pour les participants hâtifs : Ensemble Rapala Lancer et attraper (Cast & Catch) [Valeur : 1 010,00 $ CA]

Clôture du tirage au sort : 14 septembre 2025 à 23 h 59 (HAC)

Date du tirage au sort : 17 septembre 2025 à 12 h 01 (HAC)

Attrapez la prise ultime avec cet ensemble d'articles de pêche haut de gamme Rapala! Comprenant des cannes, des moulinets, du matériel et bien plus encore, cette collection est conçue pour les journées intensives sur l'eau. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour passer des moments inoubliables sur l'eau, il ne vous reste plus qu'à attraper les poissons. L'ensemble comprend :

une canne à lancer 13 Fishing Myth 7'2 - Moyennement lourde;

un moulinet 13 Fishing Concept A Gen 2 Baitcasting;

un couteau à filet sans fil au lithium-ion;

dix leurres Crush City Customs;

un t-shirt offrant une protection contre les rayons UV Rapala;

une casquette Rapala.

Semaine 4 - Tirage au sort pour les participants hâtifs : Ensemble GARMIN Navigator [Valeur : 1 739,99 $ CA]

Clôture du tirage au sort : 21 septembre 2025 à 23 h 59 (HAC)

Date du tirage au sort : 24 septembre 2025 à 12 h 01 (HAC)

Tracez votre parcours vers la prise parfaite avec le Garmin ECHOMAP™ UHD2 9" sv Chartplotter. Doté d'un sonar cristallin, d'un système de cartographie haut de gamme et d'un écran tactile facile à lire, cet appareil puissant vous permet de prendre le contrôle des eaux. Des zones cachées aux poissons-trophées, vous ne manquerez rien, car mieux connaître les eaux locales signifie faire de plus grosses prises.

Semaine 5 - Tirage au sort pour les participants hâtifs : Ensemble Beretta Pursuit [Valeur : 1 899,98 $ CA]

Fin du tirage au sort : 28 septembre 2025 à 23 h 59 (HAC)

Date du tirage au sort : 1er octobre 2025 à 12 h 01 (HAC)

Restez au chaud, au sec et prêt à tout avec cet ensemble haut de gamme composé d'une veste Beretta B-Xtreme GTX et d'un pantalon à bretelles. Conçue pour répondre aux exigences de la vie sur l'eau, cette veste robuste en Gore-Tex® est conçue pour résister aux départs matinaux, aux lancers dans le vent et aux averses imprévues. Que vous soyez en train de remonter une grosse prise ou d'attendre que la pluie cesse, cet équipement vous assure un confort optimal, du quai au bateau et vice-versa.

Semaine 6 - L'un des trois grands prix :



Clôture du tirage : 12 octobre 2025 - 23 h 59 (HAC)

Date du tirage : 15 octobre 2025 - 12 h 01 (HAC)

Aventure de pêche de quatre jours au Plummer's Arctic Circle Lodge pour quatre personnes [valeur de 27 000 $ CA]

Voyage pour quatre personnes à la découverte de la nature sauvage du nord du Canada lors d'une aventure de pêche accessible par voie aérienne de quatre jours avec l'opérateur de renommée mondiale Plummer's Arctic Lodges. Au cours de ce voyage, vous profiterez des eaux cristallines, des paysages vierges et des conditions de pêche exceptionnelles du Grand lac des Esclaves, où vous pourrez pêcher la truite grise et l'ombre arctique. Les voyages ont lieu entre le 22 juin et le 29 août 2026 et comprennent les vols pour le gagnant. Caractéristiques :

quatre vols aller-retour en classe économique vers Yellowknife avec WestJet et vol nolisé vers l'hébergement;

avec WestJet et vol nolisé vers l'hébergement; cabines privées avec salle de bain attenante;

pêche entièrement guidée;

repas préparés par un chef détenant la certification Sceau Rouge.

TRACKER SUPER GUIDE™ V-16 T avec moteur Mercury® FourStroke 40 ELHPT, bateau et remorque fournis par Bass Pro Shops & Cabela's [Valeur : 24 000,00 $ CA]

Le nouveau Super Guide V-16 Tiller offre autant de possibilités que votre journée. Équipé d'un espace de rangement spacieux, de multiples places assises, d'un tableau de bord intuitif et bien équipé et d'un moteur Mercury® fiable.

Ensemble Princecraft Pond : bateau JON Princecraft 1032 2023 et moteur hors-bord Mercury 2,5 MH 4S 2024

[Valeur : 3 274 $ CA]

Prenez le large avec cet ensemble Princecraft Pond parfait, équipé d'un moteur Mercury® et J & B Cycle and Marine. Ce bateau Jon Princecraft en aluminium robuste, équipé d'un moteur hors-bord Mercury de 2,5 chevaux, est parfait pour les matins tôt sur l'étang.

Cliquez pour en savoir plus sur la loterie publicitaire L'appât de l'habitat, soutenez la conservation de l'eau et des milieux humides. Des options de participation avec ou sans achat sont proposées sur ducks.ca/fishing.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

