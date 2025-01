Les milieux humides soutiennent et sont soutenus par des secteurs économiques clés. Ils travaillent ensemble pour stabiliser la disponibilité de l'eau et contribuent à l'agriculture et à d'autres secteurs clés. Les milieux humides sont des paysages naturels qui permettent aux gens de s'adonner à leurs loisirs traditionnels, comme le hockey sur étang, l'observation des oiseaux, la randonnée, la chasse et la pêche. Les milieux humides au travail font tout cela en silence.

Chez Canards Illimités Canada, notre mission est de conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à la flore et aux gens. En collaborant avec le secteur agricole et des partenaires de divers secteurs, Canards Illimités Canada s'assure que les mesures de conservation correspondent aux besoins des agriculteurs, des entreprises, des gouvernements et des collectivités, créant ainsi un équilibre qui profite à la fois à l'environnement et à l'économie. Les peuples autochtones sont les gardiens des milieux humides du Canada depuis des millénaires et Canards Illimités Canada est fier de soutenir le travail des nations et des communautés autochtones pour faire avancer leurs objectifs et leurs initiatives en matière de conservation des milieux humides.

Qu'est-ce qu'un milieu humide?

Les milieux humides peuvent être des zones naturelles ou artificielles où l'eau est présente suffisamment longtemps pour soutenir les processus aquatiques et la végétation. Le Canada possède des tourbières organiques et des fens, souvent appelés « tourbières », ainsi que des milieux humides minéraux tels que des marais, des marécages et des eaux libres peu profondes. On les trouve partout au Canada, notamment dans les Prairies, la forêt boréale, le long des côtes et même dans la toundra. Les divers types de milieux humides au Canada comprennent les tourbières, les fens, les marais, les marécages et les zones humides qui contiennent des eaux libres peu profondes.

Citations

« Les milieux humides fournissent des services essentiels qui soutiennent la vie et protègent nos collectivités. Ils filtrent les polluants, améliorent la qualité de l'eau, atténuent les inondations et stockent de vastes quantités de carbone, remplissant des rôles qui coûteraient des milliards pour être reproduits artificiellement, et bon nombre de ces avantages sont tout simplement irremplaçables », souligne Michael Nadler, PDG de Canards Illimités Canada (CIC). « Lorsque nous protégeons nos milieux humides, nous jetons les bases d'une planète plus saine et plus résiliente pour les prochaines générations. »

« La Convention sur les zones humides fournit un cadre mondial pour protéger et restaurer les milieux humides. Grâce à la Convention, les gouvernements et les partenaires du monde entier sont soutenus avec les outils nécessaires pour inverser la perte de milieux humides, lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que les milieux humides restent un fondement du développement durable et de la résilience, tant pour les populations que pour la nature », souligne le Dr Musonda Mumba, Secrétaire général de la Convention sur les zones humides.

« Les milieux humides sont le pilier des écosystèmes interconnectés. Les protéger et les restaurer, c'est s'attaquer à la triple crise du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pénurie d'eau par le biais d'une solution évolutive et fondée sur la nature, tout en contribuant simultanément à des objectifs mondiaux tels que l'Accord de Paris, la Convention sur la diversité biologique et les Objectifs de développement durable de l'ONU », indique Han de Groot, PDG de Wetlands International.

Lutte contre la disparition des milieux humides par la collaboration et l'action

Les milieux humides disparaissent à un rythme alarmant, jusqu'à 70 % dans certaines régions du sud du Canada. Cette perte menace non seulement la biodiversité, mais aussi la pollinisation, la filtration de l'eau, l'atténuation des inondations et le stockage du carbone que procurent les milieux humides. Canards Illimités Canada appelle à une action audacieuse pour inverser la tendance en collaborant avec les gens, les entreprises, les communautés et les gouvernements. Les milieux humides situés sur des terres en exploitation, comme les fermes et les ranchs, offrent une occasion unique d'intégrer la conservation à l'activité économique, garantissant ainsi des avantages mutuels pour l'homme et la nature. Nous avons besoin des efforts collectifs de tous les Canadiens pour soutenir ces écosystèmes vitaux et garantir leurs avantages pour les générations futures.

Innovation et conservation fondée sur les données

Les données et les outils innovants tels que l'outil de cartographie et d'évaluation de la biodiversité des prairies de CIC offrent des perspectives et des prévisions détaillées pour aider les gestionnaires des terres, les agents de conservation de l'environnement et l'industrie à prendre des décisions éclairées qui favorisent la résilience climatique contre les inondations et la sécheresse et renforcent la biodiversité. De même, la plateforme Global Mangrove Watch de Wetlands International fournit une cartographie mondiale actualisée à l'aide de données et d'outils de télédétection qui contribuent à la protection et à la restauration des mangroves. Les organisations s'alignent sur les efforts mondiaux visant à rendre la conservation plus efficace et plus percutante. L'Institut de recherche sur les terres humides et la sauvagine (IHTRS) de CIC propose des solutions scientifiques qui soutiennent la conservation des milieux humides et des bassins versants, en faisant progresser la compréhension et en orientant l'action. Le soutien à cette science vitale est essentiel pour protéger les milieux humides du Canada et les avantages qu'ils procurent.

Conservation des voies de migration

Les milieux humides d'Amérique du Nord sont essentiels pour les oiseaux migrateurs. Canards Illimités Canada s'efforce de protéger ces voies de migration, afin de garantir des habitats sûrs sur tous les continents pour d'innombrables espèces d'oiseaux. Pour en connaître plus au sujet des voies de migration - Visionner maintenant.

Collectivités saines

La fréquentation d'espaces naturels tels que les milieux humides est bénéfique pour notre santé et notre bien-être. La beauté naturelle et la diversité de la vie animale et végétale des milieux humides en font des lieux idéaux pour les activités récréatives, qu'il s'agisse d'observer les oiseaux ou de patiner sur les étangs gelés. Ces activités génèrent des revenus importants, profitent aux collectivités locales et favorisent la gestion durable des milieux humides. Une étude publiée dans Scientific Reports a montré que le fait de passer au moins deux heures par semaine dans la nature est associé à une amélioration de la santé et du bien-être. Dans le cadre de la campagne Petits étangs, grands buts de cette année, CIC célèbre également le hockey sur étang, le passe-temps hivernal préféré des Canadiens, en établissant un lien entre les gens et les milieux humides tout en soulignant le rôle vital que ces écosystèmes jouent dans nos vies.

Centre de découverte des milieux humides du marais Oak Hammock

La meilleure manière de constater la beauté et la résilience des milieux humides est de les voir en personne! CIC travaille d'arrache-pied pour préparer le nouveau Centre de découverte des milieux humides du marais Oak Hammock, qui rouvrira ses portes dans le courant de l'année. Ce centre économe en énergie met en lumière la vie dynamique qui s'épanouit dans les milieux humides sains et la manière dont le travail de conservation contribue à sauvegarder ces écosystèmes vitaux. Les visiteurs découvriront une expérience inégalée grâce à de nouvelles expositions interactives et à une meilleure accessibilité.

Vous souhaitez soutenir la conservation des milieux humides?

Devenez membre ou bénévole de CIC pour connaître nos dernières initiatives et savoir comment vous pouvez nous aider. Envisagez de faire un don au Fonds pour les oiseaux aquatiques (Water Bird Fund) de Wetlands International. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur les milieux humides de notre planète.

Médias

Vidéo : Visionner maintenant Les milieux humides au travail/Microvidéo sur les faits saillants 2024 liés à la conservation

Ressources : ducks.mediavalet.com/portals/WWD2025

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus important organisme de conservation des terres au pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.ducks.ca.

À propos de Wetlands International

Wetlands International est le seul organisme sans but lucratif mondial entièrement dédié à la conservation et à la restauration des milieux humides. Notre vision est celle d'un monde où les milieux humides sont chéris et entretenus pour leur beauté, la vie qu'ils abritent et les ressources qu'ils fournissent. Nous nous efforçons d'inspirer et de mobiliser la société pour sauvegarder et restaurer les milieux humides pour l'homme et la nature, et d'agir à plus grande échelle en permettant à d'autres de mettre en œuvre des solutions qui ont fait leurs preuves. Visitez le site wetlands.org et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de la Convention sur les zones humides

La Convention sur les zones humides, également connue sous le nom de Convention de Ramsar, est le seul traité mondial consacré à la conservation et à l'exploitation durable des milieux humides. La Convention unit 172 parties contractantes dans leur engagement commun de protéger et de restaurer les milieux humides pour les populations, la nature et la planète. Elle fournit un cadre en matière de coopération internationale, de recherche scientifique et d'action locale afin de sauvegarder les milieux humides en tant qu'écosystèmes essentiels à la biodiversité, à l'approvisionnement en eau, à la régulation du climat et aux moyens de subsistance de l'homme. À ce jour, la convention a permis de désigner plus de 2 500 milieux humides d'importance internationale, couvrant plus de 255 millions d'hectares dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.ramsar.org

