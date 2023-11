Canards Illimités Canada accueille des acteurs de la conservation pour l'avant-première montréalaise du film Les ailes sur l'eau

Cette réception, à l'initiative du président du conseil d'administration, Roger d'Eschambault, ainsi que des administrateurs du Québec, en collaboration avec l'équipe du Québec, a rassemblé plus d'une centaine d'invités provenant de divers milieux d'affaires, industries, instances gouvernementales et organismes liés à la cause environnementale.

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Hier soir, Canards Illimités Canada (CIC) présentait au Cinéma Banque Scotia, à Montréal, l'avant-première montréalaise du film IMAX® Les ailes sur l'eau (version française de Wings Over Water), une production réalisée avec l'appui de Canards Illimités.

Plus de 100 personnes ont assisté à la projection du film Les ailes sur l’eau, visionnement précédé par des allocutions de Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Laurier—Sainte-Marie et Antoine Tardif, maire de Victoriaville et premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) De gauche à droite : Michael Nadler, chef de la direction de Canards Illimités Canada; Antoine Tardif, maire de Victoriaville et premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités; Antonella Panta, associée de Fasken, partenaire principal de l’événement; Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Laurier—Sainte-Marie ainsi que Roger d’Eschambault, président du conseil d’administration de Canards Illimités Canada. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Mettant en scène des images 3D spectaculaires, Les ailes sur l'eau suit les voyages migratoires de trois espèces d'oiseaux (grue du Canada, paruline jaune et canard colvert), qui effectuent des vols remarquables, et souvent éprouvants, vers les milieux humides des prairies d'Amérique du Nord pour s'y reproduire et y élever leurs petits. D'une grande pertinence et d'une rare beauté, ce documentaire rappelle la nécessité urgente et permanente de conserver nos espèces et nos habitats les plus précieux.

La collaboration au service de la conservation

Le volet réseautage de la soirée visait à nouer des liens durables en vue d'explorer des partenariats éventuels pour la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Une synergie indispensable afin d'atteindre l'engagement adopté lors de la COP 15 : protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030. Grâce à son expertise reconnue sur les milieux humides, CIC se positionne comme un acteur central pour la mise en œuvre du plan ambitieux dont s'est doté le Québec pour atteindre cette cible.

Lors de cet événement, CIC a eu l'honneur d'accueillir de nombreux invités de marque, dont l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Laurier--Sainte-Marie ainsi que M. Antoine Tardif, maire de Victoriaville et premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités.

Soulignant l'importance des oiseaux migrateurs pour la biodiversité et l'environnement, le ministre Guilbeault a rappelé les enjeux illustrés par le film Les ailes sur l'eau :

« Les espèces d'oiseaux migrateurs sont essentielles au maintien d'écosystèmes sains et résilients dans nos communautés et sur notre planète. La protection des habitats clés des oiseaux migrateurs, comme les zones humides, dépend des progrès réalisés par le Canada pour conserver 30 % des terres, de l'eau douce et des océans d'ici à 2030, et nécessite le soutien de nombreux partenaires - autres gouvernements, peuples autochtones et organisations à but non lucratif. Ce film magnifique donne vie à ces incroyables voyages migratoires et peut rallier le soutien du public ».

De son côté, M. Antoine Tardif a attiré l'attention sur la nécessité de faire équipe pour trouver des solutions :

« Le monde municipal a un rôle primordial à jouer dans le développement économique du Québec, l'adaptation aux changements climatiques et la conservation des milieux naturels. L'expertise de grandes organisations comme Canards Illimités Canada est indispensable à l'atteinte de ces ambitieux objectifs qui doivent être réalisés ensemble afin d'avoir des retombées réelles sur l'environnement. Je tiens à féliciter Canards Illimités Canada pour ses 85 ans. La longévité de l'organisme témoigne de son importance et de la portée de son travail au sein de nos collectivités ».

Canards Illimités Canada : 85 ans de passion

Le soutien à la réalisation du film Les ailes sur l'eau témoigne bien de l'importance accordée par CIC à l'éducation et à la sensibilisation du public.

« Nous sommes heureux d'avoir rendu possible la production d'un film aussi impressionnant, qui captive et divertit les jeunes et les adultes tout en transmettant l'importance de la conservation des habitats pour nos communautés et notre avenir », déclare Michael Nadler, chef de la direction de Canards Illimités Canada.

Jusqu'à 70 % des zones humides ont été perdues ou dégradées dans les régions développées du Canada, mais CIC travaille en étroite collaboration avec des partenaires pour conserver et restaurer jusqu'à 15 millions d'acres cette année. Un jalon qui souligne bien les 85 ans d'existence de CIC et le fruit d'un travail incessant!

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des terres humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

