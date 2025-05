MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Dunton Rainville est fier d'annoncer l'arrivée de Me Harry H. Dikranian à titre d'associé du cabinet. Avocat chevronné, Me Dikranian apporte avec lui plus de 25 ans d'expérience en litige civil et commercial.

Me Harry H. Dikranian (Groupe CNW/Dunton Rainville)

Me Dikranian a dirigé de nombreux dossiers complexes en matière de recours hypothécaires, de droit des successions, de baux commerciaux, de droit de la construction, d'obligations contractuelles et de responsabilité civile. Médiateur accrédité en matière civile, commerciale et du travail, il est aussi actif dans plusieurs associations professionnelles, notamment le Barreau du Québec et l'Armenian Bar Association, basée en Californie.

« L'arrivée de Me Dikranian représente une grande valeur ajoutée pour Dunton Rainville. Sa compétence reconnue et son approche orientée vers des solutions concrètes renforcent notre offre en matière de litige. Il partage nos valeurs d'excellence et de proximité avec le client et nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous », a déclaré Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction de Dunton Rainville.

« Je suis honoré de me joindre à Dunton Rainville. J'y ai trouvé une équipe de haut calibre, animée par un réel esprit de collaboration et un engagement profond envers ses clients. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à la croissance du cabinet et d'offrir des solutions pratiques et efficaces aux enjeux juridiques les plus complexes », a déclaré Me Dikranian.

Avant de se joindre à Dunton Rainville, Me Dikranian a pratiqué à titre d'associé pendant près de dix ans dans un cabinet montréalais d'envergure, après avoir œuvré pendant les 18 premières années de sa carrière dans un cabinet spécialisé en droit des affaires, du litige et du droit bancaire.

Membre du Barreau du Québec depuis 1998, Me Dikranian jouit d'une réputation bien établie pour sa rigueur, son pragmatisme et son approche stratégique axée sur l'efficacité et la rentabilité.

À propos de Dunton Rainville

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant plus de 275 personnes, dont quelque 130 avocats, notaires et conseillers en relations de travail. Avec des bureaux à Montréal, Laval, Agglomération de Longueuil, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke, nos services sont dispensés pour nos clients partout à travers le Québec. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d'avocats québécois les mieux cotés, selon le sondage Top 10 Quebec Regional Firms du magazine Canadian Lawyer.

