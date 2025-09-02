Bonne nouvelle! Le sandwich McVégéMC fera son entrée au menu canadien le 16 septembre

TORONTO, le 2 sept. 2025 /CNW/ - C'est officiel! Le 16 septembre, le sandwich McVégéMC sera lancé à l'échelle nationale dans les restaurants McDonald's participants du Canada. À la suite de la réponse extrêmement positive au test régional réalisé plus tôt cette année en Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, le McVégé fera officiellement son entrée au menu afin d'offrir aux Canadiens encore plus de choix savoureux et inclusifs.

Le McVégé sera lancé à l’échelle nationale dans les restaurants McDonald’s participants du Canada dès le 16 septembre (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Créé spécialement pour le marché canadien, le McVégé est composé d'un pâté pané préparé avec un mélange de légumes (carottes, haricots verts, zucchini, petit pois, soja, brocoli et maïs), assaisonné, et est garni de laitue en lanières et d'une sauce de style mayonnaise crémeuse, le tout servi sur un petit pain aux graines de sésame grillé. Pour ceux qui recherchent une touche pimentée, le McVégé épicé est aussi offert avec la sauce habanero crémeuse emblématique de McDonald's.

« Les Canadiens ont demandé plus d'options adaptées aux modes de vie modernes, et nous les avons écoutés, a déclaré Francesca Cardarelli, chef du marketing chez McDonald's du Canada. Le McVégé n'est pas qu'un simple sandwich. C'est une célébration de saveurs audacieuses et de notre engagement à servir tous nos clients, en prenant en compte l'évolution de leurs goûts. Ce lancement reflète l'engagement de McDonald's à créer des moments inoubliables grâce à des produits irrésistibles, pour tous les Canadiens. »

Le McVégé s'ajoutera à une gamme croissante de produits au menu plus inclusifs chez McDonald's du Canada, notamment le Joyeux festinMD Sandwich au fromage fondant et le Joyeux festinMD Wrap-éclair laitue et tomate, tous deux offerts dans les restaurants participants à compter du 16 septembre. Plus tôt cette année, l'entreprise a également introduit l'option de la boisson à l'avoine pour certaines boissons McCafé. Ces ajouts reflètent l'engagement de l'entreprise à offrir davantage de variété et à répondre à l'évolution des préférences des clients.

« Lorsque nous avons testé le McVégé dans nos restaurants plus tôt cette année, la réaction des clients a été incroyable. Les clients ont apprécié de pouvoir savourer un pâté de légumes qui allie saveur et qualité, a déclaré Kathy Damrell, franchisée McDonald's en Ontario. C'est tellement gratifiant de voir à quel point nos clients étaient enthousiastes à l'idée d'avoir de nouveaux produits pour tous les goûts, et je suis ravie que McDonald's du Canada les offre maintenant partout au pays. »

À partir du 16 septembre, les clients pourront savourer le McVégé à la carte ou en Trio avec les frites de renommée mondiale de McDonald's, faites de pommes de terre 100 % canadiennes.

Pour en savoir plus, visitez mcdonalds.ca

SOURCE McDonald's Canada