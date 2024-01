Le légendaire McCôte fera son grand retour dans les restaurants McDonald's du Canada à partir du 30 janvier.

TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Silence sur le plateau! Votre attention, s'il vous plaît? Vous ne voudrez pas manquer cette annonce. * Éclaircissement de la voix *. Après une absence de dix ans, une icône internationale adulée fait un retour spectaculaire au Canada. Le mardi 30 janvier, préparez-vous à redécouvrir le McCôteMD dans les restaurants McDonald's au Canada participants, mais dépêchez-vous, ce sera pour une durée limitée!

À vos serviettes de table. Le McCôte sera de retour au Canada le 30 janvier pour une durée limitée. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Ce sandwich qui s’est fait discret a, au fil des ans, capturé les cœurs des passionnés de la marque, devenant une véritable icône. En effet, la dernière fois que le McCôte a été vu sur le menu canadien, c’était en 2014.

Le McCôte est fait d'un pâté de côte de porc désossé, tendre et juteux, enrobé d'une sauce barbecue relevée et garni d'oignons en lamelles et de cornichons savoureux, le tout servi sur un petit pain campagnard grillé. Grâce à un équilibre unique et délicieux de saveurs sucrées, acidulées et salées, il n'est pas surprenant que ce sandwich soit devenu une icône.

« Rien que l'année dernière, nous avons reçu des milliers de demandes sur les médias sociaux des amateurs canadiens, impatients de redécouvrir le McCôte », a déclaré Alyssa Buetikofer, vice-présidente et chef du Marketing de McDonald's du Canada. Le McCôte est bien plus qu'un simple sandwich; c'est un phénomène qui transcende les générations, chéri par les fidèles de toujours comme par les nouveaux admirateurs séduits par sa légende. »

McDonald's du Canada est fière de sa tradition d'offrir des produits savoureux et de créer des moments agréables et amusants. Le retour du McCôte est une nouvelle preuve de notre engagement à choyer nos clients en leur offrant toujours plus de ce qu'ils adorent. Mais souvenez-vous, le temps est précieux : comme les chefs-d'œuvre éphémères, le McCôte ne sera offert que pour une durée limitée.

Nous invitons les Canadiens à savourer l'expérience McCôte tant qu'elle est encore à leur portée, dans les restaurants McDonald's participants, sur l'appli McDonald's, au service-au-volant et à la McLivraisonMD.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

