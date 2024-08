Le Can-Am Canyon 2025 permet aux conducteurs de véhicules à 3 roues de découvrir plus de l'arrière-pays que jamais auparavant. Doté d'une technologie impressionnante, de caractéristiques pratiques et d'une capacité de rangement sans précédent, le Can-Am Canyon offre une voie d'accès au marché populaire du tourisme d'aventure. Peu importe les conditions, les conducteurs de tous les niveaux pourront se sentir en confiance au guidon du Can-Am Canyon 2025 grâce à sa conduite stable et ses caractéristiques favorisant le confort et la sécurité du conducteur. Trois ensembles prêts pour l'aventure (Standard, XT, Redrock) seront disponibles chez les concessionnaires Can-Am au printemps 2025, ainsi que 25 accessoires pratiques conçus spécialement pour la gamme de véhicules à 3 roues Canyon.

« Le tout nouveau Canyon 2025 de Can‑Am est conçu pour les esprits aventuriers et adapté à ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus », souligne Elsa Vilarinho, directrice de la stratégie mondiale de la marque, Can-Am sur route, Ski-Doo et Lynx. « La popularité du tourisme d'aventure augmente d'année en année, et Can-Am est heureuse d'offrir un produit qui favorise l'accès à ce segment de conduite. »

Can-Am Canyon 2025

Au cœur du tout nouveau Can-Am Canyon se trouve un moteur Rotax ACE 1330 cc de 115 ch refroidi par liquide qui alimente une transmission semi-automatique sans embrayage à six vitesses avec fonction de marche arrière. Les freins Brembo avec ABS offrent au Canyon une puissance de freinage impressionnante et lui permettent d'effectuer des arrêts rapides et sécuritaires. Les conducteurs de tous les niveaux apprécieront l'équilibre, le plaisir et la tranquillité d'esprit qu'offre le Canyon.

Disponible en trois ensembles : les ensembles Standard et XT en argent sterling satin, et l'ensemble de luxe Redrock en vert forestier satin avec suspension semi-active KYB Smart-Shox.

Débattement de la suspension de 10 pouces à l'avant et de plus de 9 pouces à l'arrière.

Repose-pieds antidérapants d'enduro pour une meilleure adhérence dans toutes les conditions de conduite.

Guidon surélevé unique au modèle qui permet un meilleur contrôle en position debout sur les repose-pieds.

Protège-mains, grille de radiateur durable, protecteur de courroie d'entraînement et roues robustes pour partir à l'aventure bien protégé.

Nouveaux pneus XPS Adventure pour une bonne adhérence sur tous les types de route.

Pare-brise à réglage manuel rapide permettant de rouler en tout confort.

Éclairage à DEL efficace pour une excellente visibilité sur la route.

Écran tactile de 10,25 po avec Apple CarPlay pour guider les conducteurs dans leur prochaine aventure.

Quatre modes de conduite (Sport, Tout-Terrain, Rally et Normal) qui adaptent le moteur, le système de stabilité et la direction assistée à des conditions de conduite précises.

Ensemble de luxe Redrock offert par défaut avec caméra de recul.

Comprend 20 points d'ancrage pour le système LinQ permettant une personnalisation et une utilité optimales.

Gamme de 25 accessoires Can-Am Canyon disponibles pour la personnalisation.

Capacité maximale de transport et/ou de remorquage de 400 lb.

Can-Am Spyder 2025

L'an dernier, Can-Am a misé sur l'amélioration de la connectivité offerte aux conducteurs sur les modèles Spyder, en ajoutant un écran tactile couleur de 10,25 pouces doté de Apple CarPlay. Cette année, Can-Am continue de miser sur les caractéristiques centrées sur le conducteur en ajoutant une option de caméra de recul pour son écran tactile intuitif et pratique. De plus, Can-Am propose de nouveaux pneus pour une durabilité accrue et de nouvelles colorations pour rehausser le style déjà distinct de la gamme Can-Am Spyder.

Caméra de recul maintenant offerte sur les modèles Can-Am Spyder F3 Limited Special Series et Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky 2025.

Caméra de recul également disponible comme accessoire sur la plupart des modèles avec écran tactile de 10,25 pouces (non compatible avec les modèles F 3-S 2024-2025).

Nouvelle couleur bleu minéral satin disponible pour les Spyder RT, RT Limited, F3-T et F3 Limited.

Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky 2025 disponible dans la couleur exclusive aurore métallique.

Can-Am Spyder F3 Limited Special Series 2025 désormais disponible dans une combinaison de vert britannique métallique et de noir acier métallique, avec de nouvelles roues à 16 rayons.

Modèles Can-Am Spyder RT et F3 2025 désormais équipés des nouveaux pneus XPS Roadster.

Can-Am Ryker 2025

La gamme de produits Can-Am Ryker, composée des modèles Ryker, Ryker Sport et Ryker Rally, demeure une option idéale pour les personnes cherchant une conduite fort amusante, quel que soit leur niveau d'expérience, avec des prix abordables et une grande facilité d'utilisation. De plus, avec encore plus d'options de couleurs de panneaux, la personnalisation n'aura jamais été aussi facile. La gamme polyvalente Can-Am Ryker 2025 sera disponible équipée de panneaux de quatre nouvelles couleurs exclusives : or atlantis, cyber orange, bleu urbain et tartan moka.

Les modèles Canyon, Spyder et Ryker peuvent être rapidement et facilement personnalisés pour s'adapter à n'importe quelle conduite grâce à une collection de plus de 300 accessoires novateurs et pratiques.

Pour en savoir plus sur les nouveaux véhicules à 3 roues Can-Am, visitez le site web Can-Am ou un concessionnaire Can-Am.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média : Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected], [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations avec les investisseurs, Tél. : 450-532-6462, [email protected]