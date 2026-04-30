VALCOURT, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Can-Am, une marque de BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ : DOO), réaffirme son engagement en matière d'accessibilité, de confiance et de sécurité pour les conducteurs ce printemps avec le déploiement de son programme de Journées d'essai Can-Am à travers l'Amérique du Nord. Cette initiative, qui se déroulera tout au long des mois de mai et juin, offrira aux conducteurs potentiels et actuels plus d'occasions de découvrir les véhicules 3 roues Can-Am dans un cadre sécuritaire, accueillant et engageant.

Les séances d'essai Can-Am sur circuit fermé permettent aux conducteurs de découvrir les véhicules 3 roues. (Groupe CNW/BRP inc.)

Conçues en collaboration avec le réseau d'écoles partenaires du programme de formation à la conduite de Can-Am et la Motorcycle Safety Foundation (MSF), les Journées d'essai Can-Am proposeront des séances pratiques de conduite sur des circuits fermés, encadrées par des instructeurs certifiés. Offert les fins de semaine tout au long de la période d'activation, en mai et juin, ce programme a pour objectif d'initier les nouveaux conducteurs au mode de vie des véhicules 3 roues, d'accompagner ceux qui souhaitent vivre une nouvelle expérience de conduite, et de connecter les participants avec les concessionnaires Can-Am de leur région.

« Chez Can-Am, nous savons que les expériences de conduite personnelles peuvent faire toute la différence pour aider les gens à découvrir la confiance, le confort et le plaisir que procurent les véhicules 3 roues », a déclaré Marc-Olivier Drouin, chef de service principal, Marketing, Véhicules 3 roues et motos Can-Am chez BRP. « Les Journées d'essai Can-Am ont pour objectif de réduire les obstacles à la pratique, d'offrir des occasions d'essai constructives et d'encourager davantage de personnes à prendre la route en toute confiance. »

L'initiative des Journées d'essai témoigne de l'engagement constant de Can-Am à rendre ses produits plus accessibles aux conducteurs et à offrir davantage d'occasions au public de découvrir la marque à chaque point de contact. Des études montrent que les essais peuvent jouer un rôle significatif dans les décisions d'achat, faisant des Journées d'essai un élément clé de la stratégie de Can-Am pour accroître la notoriété de la marque au sein de la communauté des sports motorisés.

À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la sécurité à moto, en mai, Can-Am réaffirme son engagement de longue date envers la formation des conducteurs et la conduite responsable. À travers les Journées d'essai, des formations certifiées et des actions de sensibilisation auprès de la communauté, Can-Am aide les conducteurs à développer leur confiance et leurs compétences, tout en encourageant tous les usagers de la route à partager la route de manière responsable.

Les Journées d'essai seront disponibles sur les marchés participants aux États-Unis et au Canada ; les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site web. Les modèles spécifiques à chaque marché et la disponibilité des véhicules peuvent varier en fonction des exigences locales en matière de permis et de la participation des établissements scolaires.

Pour en savoir plus sur les véhicules Can-Am 3 roues, les ressources disponibles pour les conducteurs et les prochaines Journées d'essai Can-Am, rendez-vous sur www.canamonroad.com et www.canamonroad.com/journeedessais.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

Demande média: Stéphanie Giroux, Relations avec les médias, [email protected]