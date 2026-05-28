Faits saillants

Les revenus se sont établis à 2 391,8 millions $, en hausse de 29,5 % par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des expéditions de véhicules hors route et de motomarines, ainsi que de la composition favorable des ventes de véhicules hors route.

Le bénéfice net s'est établi à 127,3 millions $, en baisse de 20,9 % par rapport à l'exercice précédent.

Le BAIIA normalisé 1 s'est établi à 334,4 millions $, en hausse de 66,5 % par rapport à l'exercice précédent.

s'est établi à 334,4 millions $, en hausse de 66,5 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice dilué normalisé par action 1 , 2 s'est établi à 1,83 $, en hausse de 1,36 $ par action, et le bénéfice dilué par action 2 s'est établi à 1,73 $, en baisse de 0,46 $ par action, par rapport à l'exercice précédent.

s'est établi à 1,83 $, en hausse de 1,36 $ par action, et le bénéfice dilué par action s'est établi à 1,73 $, en baisse de 0,46 $ par action, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes au détail de produits de sports motorisés en Amérique du Nord ont diminué de 7 % par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout de la vigueur des ventes de motoneiges à la fin de la saison de l'exercice précédent.

Des gains de parts de marché ont été réalisés en Amérique du Nord en ce qui a trait aux véhicules hors route.

Nous avons publié des prévisions révisées pour l'ensemble de l'exercice, qui intègrent les coûts additionnels des tarifs douaniers, déduction faite des mesures d'atténuation, les revenus prévisionnels se situant entre 9,1 milliards $ et 9,4 milliards $ et le bénéfice dilué normalisé par action1, 2 prévisionnel se situant entre 3,00 $ et 3,50 $.

VALCOURT, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 avril 2026. Toute l'information financière est présentée en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les résultats financiers complets sont disponibles sur SEDAR+ et sur EDGAR ainsi que dans la section Rapports trimestriels du site Web de BRP.

« Nous avons enregistré des résultats financiers supérieurs aux attentes au premier trimestre, grâce à une hausse des volumes, à une gestion rigoureuse des coûts, à une excellente exécution dans l'ensemble et à un environnement promotionnel plus favorable. Nous avons également maintenu le rythme soutenu de nos ventes au détail dans les catégories clés des véhicules hors route, le lancement de nouveaux produits au deuxième semestre de l'exercice précédent ayant contribué à accroître nos parts de marché », a déclaré Denis Le Vot, président et chef de la direction de BRP.

« Les politiques tarifaires ayant considérablement changé au cours du trimestre, nos équipes ont réagi prestement et mis en place des mesures d'atténuation afin d'en réduire les répercussions. Pour la suite, notre priorité est de composer avec cette situation difficile tout en préservant nos perspectives de croissance à long terme. Même si l'environnement géopolitique et commercial est toujours volatil, nous publions des prévisions révisées pour l'exercice complet qui intègrent à la fois les tendances positives de nos activités et les coûts nets des tarifs douaniers. Forts de notre réseau de concessionnaires engagés, de nos précieux fournisseurs et de nos gammes de produits de pointe, nous sommes convaincus de notre capacité de consolider encore davantage notre position dans l'avenir », a conclu M. Le Vot.

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse. 2. Le bénéfice par action peut également être appelé « BPA ».

Faits saillants financiers3



Trimestres clos les (en millions $ CA, sauf les données par action et le pourcentage de la marge) 30 avril

2026

30 avril

2025

Revenus 2 391,8 $ 1 846,9 $ Marge brute 561,6

394,8

Pourcentage de marge brute 23,5 % 21,4 % Bénéfice d'exploitation 225,5

93,9

BAIIA normalisé1 334,4

200,8

Bénéfice net 127,3

161,0

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées 1,6

(10,9)

Bénéfice net normalisé1 134,5

34,6

Bénéfice dilué par action2 1,73

2,19

Bénéfice dilué normalisé par action1, 2 1,83

0,47

Nombre moyen pondéré d'actions de base 73 151 257

73 031 821

Nombre moyen pondéré d'actions dilué 73 931 682

73 513 777



PRÉVISIONS RÉVISÉES ET PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2027

La Société a publié des prévisions révisées pour l'exercice 2027, qui tiennent compte des coûts additionnels des tarifs douaniers, déduction faite des mesures d'atténuation, et qui remplacent les prévisions financières pour l'exercice complet précédemment publiées par la Société :

Mesure financière Exercice 2026 Prévisions pour

l'exercice 20275 Revenus



Produits toutes saisons 4 802,4 $ 5 325 $ à 5 450 $ Produits saisonniers 2 291,5 2 425 à 2 500 PAV et moteurs pour OEM 1 348,8 1 375 à 1 425 Total des revenus de la Société 8 442,7 9 125 à 9 375 BAIIA normalisé1 1 103,4 925 à 975 Bénéfice normalisé par action - dilué1, 2 5,21 $ 3,00 $ à 3,50 $ Bénéfice net 340,4 $ 215 $ à 250 $

Autres hypothèses relatives aux prévisions pour l'exercice 2027 • Dotation à l'amortissement ajustée : ~ 450 millions $ (comparativement à 448 millions $ à l'exercice 2026) • Frais financiers nets ajustés : ~ 180 millions $ (comparativement à 188 millions $ à l'exercice 2026) • Taux d'imposition effectif1, 4 : ~ 25 % (comparativement à 17,6 % à l'exercice 2026) • Nombre moyen pondéré d'actions - dilué : ~ 74 millions d'actions (comparativement à 73,1 millions à l'exercice 2026) • Dépenses d'investissement : ~ 390 millions $ (comparativement à 341 millions $ à l'exercice 2026)

Prévisions trimestrielles pour l'exercice 20275

La Société s'attend à ce que le bénéfice dilué normalisé par action1 du deuxième trimestre de l'exercice 2027 diminue d'environ 1,60 $ à 1,65 $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2026. La baisse découle de l'incidence nette des tarifs douaniers, du calendrier des expéditions de motomarines et d'incitatifs fiscaux qui étaient plus élevés à l'exercice précédent.

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse. 2. Le bénéfice par action peut également être appelé « BPA ». 3. Les chiffres sont présentés sur la base des activités poursuivies. 4. Le taux d'imposition effectif est fondé sur le bénéfice normalisé avant la charge d'impôt normalisée. 5. Se reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Principales hypothèses » du présent communiqué de presse pour un résumé des facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les prévisions présentées ci-dessus et un résumé des hypothèses sous-jacentes aux prévisions pour l'exercice 2027.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Le premier trimestre de l'exercice 2027 a été marqué par une croissance des revenus à deux chiffres par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation des revenus est principalement attribuable à la hausse des expéditions de véhicules hors route et à la composition favorable des ventes découlant de l'introduction de nouveaux modèles et caractéristiques dans cette catégorie de produits. La croissance des revenus s'explique aussi par l'augmentation des expéditions de motomarines par rapport à l'exercice précédent, au cours duquel les expéditions avaient eu lieu plus tard dans la saison. La marge brute et le pourcentage de marge brute ont augmenté par rapport à l'exercice précédent, ce qui rend compte de l'incidence favorable de la hausse des volumes, de la réduction des programmes de vente et des prix favorables, facteurs partiellement contrebalancés par l'incidence des tarifs douaniers à l'échelle mondiale.

Les ventes au détail de la Société en Amérique du Nord pour le trimestre clos le 30 avril 2026 ont diminué de 7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des ventes au détail est essentiellement attribuable à la baisse des volumes dans l'industrie des motoneiges par rapport à l'exercice précédent qui avait été caractérisé par des ventes élevées en fin de saison, de même qu'à la perte de parts de marché du côté des motomarines. La diminution a été contrebalancée en partie par les gains de parts de marché en ce qui a trait aux véhicules hors route.

Revenus

Les revenus ont augmenté de 544,9 millions $, ou 29,5 %, pour se chiffrer à 2 391,8 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 1 846,9 millions $ pour la période correspondante close le 30 avril 2025. La hausse des revenus est principalement attribuable à l'augmentation des expéditions de véhicules hors route et de motomarines, ainsi qu'à la composition favorable des ventes de véhicules hors route découlant de l'introduction de nouveaux modèles et caractéristiques dans cette catégorie de produits. L'augmentation comprend des fluctuations défavorables des taux de change de 15 millions $.

Produits toutes saisons (61 % des revenus du premier trimestre de l'exercice 2027) : Les revenus tirés des produits toutes saisons ont augmenté de 342,9 millions $, ou 31,0 %, pour se chiffrer à 1 448,7 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 1 105,8 millions $ pour la période correspondante close le 30 avril 2025. L'augmentation des revenus tirés des produits toutes saisons est principalement attribuable à la hausse du volume de ventes d'unités dans la plupart des gammes de produits et à une composition favorable des ventes de véhicules hors route découlant de l'introduction de nouveaux modèles et caractéristiques dans cette catégorie de produits. L'augmentation s'explique aussi par les prix favorables, déduction faite des programmes de vente, dans la plupart des gammes de produits. L'augmentation comprend des fluctuations défavorables des taux de change de 14 millions $.

Les revenus tirés des produits toutes saisons ont augmenté de 342,9 millions $, ou 31,0 %, pour se chiffrer à 1 448,7 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 1 105,8 millions $ pour la période correspondante close le 30 avril 2025. L'augmentation des revenus tirés des produits toutes saisons est principalement attribuable à la hausse du volume de ventes d'unités dans la plupart des gammes de produits et à une composition favorable des ventes de véhicules hors route découlant de l'introduction de nouveaux modèles et caractéristiques dans cette catégorie de produits. L'augmentation s'explique aussi par les prix favorables, déduction faite des programmes de vente, dans la plupart des gammes de produits. L'augmentation comprend des fluctuations défavorables des taux de change de 14 millions $. Produits saisonniers (24 % des revenus du premier trimestre de l'exercice 2027) : Les revenus tirés des produits saisonniers ont augmenté de 149,2 millions $, ou 35,6 %, pour se chiffrer à 568,4 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 419,2 millions $ pour la période correspondante close le 30 avril 2025. L'augmentation des revenus tirés des produits saisonniers est principalement attribuable à la hausse du volume de ventes de motomarines par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, au cours de laquelle les expéditions avaient eu lieu plus tard dans la saison. L'augmentation s'explique aussi par la réduction des programmes de vente du côté des motoneiges.

Les revenus tirés des produits saisonniers ont augmenté de 149,2 millions $, ou 35,6 %, pour se chiffrer à 568,4 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 419,2 millions $ pour la période correspondante close le 30 avril 2025. L'augmentation des revenus tirés des produits saisonniers est principalement attribuable à la hausse du volume de ventes de motomarines par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, au cours de laquelle les expéditions avaient eu lieu plus tard dans la saison. L'augmentation s'explique aussi par la réduction des programmes de vente du côté des motoneiges. PAV, moteurs pour OEM et autres (15 % des revenus du premier trimestre de l'exercice 2027) : Les revenus tirés des PAV, moteurs pour OEM et autres ont augmenté de 52,8 millions $, ou 16,4 %, pour se chiffrer à 374,7 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 321,9 millions $ pour la période correspondante close le 30 avril 2025. L'augmentation des revenus tirés des PAV, moteurs pour OEM et autres est principalement attribuable à une hausse du volume de ventes de PAV, ainsi qu'aux prix favorables dans la plupart des gammes de produits. L'augmentation a été partiellement contrebalancée par la hausse des programmes de vente et une composition défavorable des ventes de PAV.

Ventes au détail en Amérique du Nord

Les ventes au détail de la Société en Amérique du Nord ont diminué de 7 % pour le trimestre clos le 30 avril 2026 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des ventes au détail est essentiellement attribuable à la baisse des volumes dans l'industrie des motoneiges par rapport à l'exercice précédent qui avait été caractérisé par des ventes élevées en fin de saison, de même qu'à la perte de parts de marché du côté des motomarines. La diminution a été contrebalancée en partie par les gains de parts de marché en ce qui a trait aux véhicules hors route.

Les ventes au détail de produits toutes saisons en Amérique du Nord ont augmenté d'un niveau de pourcentage se situant dans le milieu de la tranche de 1 à 10 pour cent par rapport au trimestre clos le 30 avril 2025. Les ventes de l'industrie des produits toutes saisons ont augmenté d'un niveau de pourcentage se situant dans le bas de la tranche de 1 à 10 pour cent au cours de la même période.

Les ventes au détail de produits saisonniers en Amérique du Nord ont diminué d'un niveau de pourcentage se situant dans le bas de la tranche de 30 à 40 pour cent par rapport au trimestre clos le 30 avril 2025. Les ventes de l'industrie des produits saisonniers ont diminué d'un niveau de pourcentage se situant dans le milieu de la tranche de 10 à 20 pour cent au cours de la même période.

Marge brute

La marge brute a augmenté de 166,8 millions $, ou 42,2 %, pour se chiffrer à 561,6 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 394,8 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. Le pourcentage de marge brute a augmenté de 210 points de base pour s'établir à 23,5 % pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 21,4 % pour le trimestre clos le 30 avril 2025. La marge brute et le pourcentage de marge brute ont augmenté par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'incidence positive de l'augmentation des volumes, de la réduction des programmes de vente et des prix favorables, facteurs partiellement contrebalancés par l'incidence des tarifs douaniers à l'échelle mondiale. L'augmentation de la marge brute comprend des fluctuations défavorables des taux de change de 16 millions $.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation ont augmenté de 35,2 millions $, ou 11,7 %, pour atteindre 336,1 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 300,9 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. L'augmentation des charges d'exploitation est essentiellement attribuable à l'accroissement des frais de vente et de marketing qui a suivi le lancement de campagnes visant à soutenir la croissance des revenus, ainsi qu'à la hausse des investissements dans la recherche et le développement et des frais généraux et administratifs en vue de renforcer le développement de produits et les infrastructures. L'augmentation a été partiellement contrebalancée par des fluctuations favorables des taux de change sur le fonds de roulement, après déduction des contrats à terme. Elle comprend également des fluctuations favorables des taux de change de 10 millions.

BAIIA normalisé1

La BAIIA normalisé1 a augmenté de 133,6 millions $, ou 66,5 %, pour s'établir à 334,4 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 200,8 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. L'augmentation du BAIIA normalisé1 est principalement attribuable à la hausse de la marge brute, en partie contrebalancée par l'augmentation des charges d'exploitation.

Bénéfice net

Le bénéfice net a diminué de 33,7 millions $, ou 20,9 %, pour se chiffrer à 127,3 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 161,0 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. La diminution du bénéfice net est principalement attribuable à des fluctuations défavorables des taux de change sur la dette à long terme libellée en dollars américains, ainsi qu'à une hausse de la charge d'impôt. Cette diminution a été partiellement contrebalancée par une hausse du bénéfice d'exploitation.

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse.

Bénéfice net normalisé1

Le bénéfice net normalisé1 a augmenté de 99,9 millions $, ou 288,7 %, pour se chiffrer à 134,5 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 34,6 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. L'augmentation du bénéfice net normalisé1 est principalement attribuable à la hausse de la marge brute, partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges d'exploitation.

Bénéfice net (perte nette) lié(e) aux activités abandonnées

Le bénéfice net a augmenté de 12,5 millions $, ou 114,7 %, pour se chiffrer à 1,6 million $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à une perte nette de (10,9) millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. L'augmentation du bénéfice net est principalement attribuable à la clôture de la vente des actifs d'Alumacraft et de Manitou au cours des trimestres clos le 31 juillet 2025 et le 31 octobre 2025, respectivement.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, sur une base consolidée, ont totalisé 425,5 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2026, comparativement à 255,8 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril 2025. L'augmentation est principalement attribuable à une plus grande rentabilité, à des variations favorables du fonds de roulement et à la baisse de l'impôt payé. Les variations favorables du fonds de roulement sont attribuables à l'augmentation des provisions, contrebalancée en partie par la hausse des stocks et de l'impôt à recevoir.

La Société a investi 57,1 millions $ de ses liquidités dans des dépenses d'investissement afin d'introduire de nouveaux produits et de moderniser l'infrastructure logicielle de la Société en vue de soutenir la croissance future.

Au cours du trimestre clos le 30 avril 2026, la Société a également remboursé un montant de 62,7 millions $ à ses actionnaires au moyen du paiement de dividendes trimestriels et de son programme de rachat d'actions.

Dividende

Le 27 mai 2026, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,25 $ par action à l'intention des porteurs d'actions à droit de vote multiple et d'actions à droit de vote subalterne. Le dividende sera payé le 14 juillet 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 juin 2026.

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS » du présent communiqué de presse.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBDIFFUSION

Aujourd'hui, à 9 h (HAE), BRP inc. tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion, en anglais seulement, sur les résultats financiers de son premier trimestre de l'exercice 2027. La conférence sera animée par Denis Le Vot, président et chef de la direction, et par Sébastien Martel, chef de la direction financière. Pour écouter la conférence téléphonique (événement no 62629), composez le 1 800 717­-1738 (sans frais en Amérique du Nord). Cliquez ici pour obtenir les numéros internationaux.

La présentation de la webdiffusion sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2027 de la Société est disponible dans la section Rapports trimestriels du site Web de BRP.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés relatifs aux prévisions révisées pour l'exercice 2027 de la Société et ses hypothèses connexes (notamment au sujet des revenus, du BAIIA normalisé, du bénéfice normalisé par action - dilué, du bénéfice net, de la dotation à l'amortissement ajustée, des frais financiers nets ajustés, des taux d'imposition effectifs, du nombre moyen pondéré d'actions - dilué et des dépenses d'investissement), les énoncés se rapportant à la déclaration et au paiement de dividendes, les énoncés relatifs au plan stratégique appelé « M28 », les perspectives, les attentes, les anticipations, les estimations et intentions, les résultats, le degré d'activité, la performance, les objectifs, les cibles, les buts, les réalisations, y compris les cibles, objectifs et initiatives de la Société en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance énoncés dans son nouveau programme en matière de durabilité 2030 : Au-delà de l'aventure, les priorités et stratégies, la situation financière, la position sur le marché, les capacités, la position en regard de la concurrence et les opinions de la Société, ainsi que sur les perspectives et les tendances des secteurs dans lesquels la Société exerce ses activités, la demande prévue pour les produits et les services sur les marchés dans lesquels la Société offre ses produits, notamment les tendances au ralentissement de la demande au sein de l'industrie ainsi que l'intensification soutenue des activités promotionnelles et les mesures d'établissement des prix, les activités de recherche et développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées de produits à venir et les dates prévues de leur mise en marché, les besoins financiers prévus et la disponibilité des sources de financement et des liquidités, la capacité de la Société à achever son processus de vente de Telwater comme prévu et à gérer et à atténuer les risques qui y sont liés selon les coûts prévus et selon le produit attendu, l'incidence de la vente des entreprises du Groupe marin, l'instabilité géopolitique actuelle au Moyen-Orient, y compris l'incidence de la récente volatilité des prix mondiaux du pétrole et de l'énergie, les possibles perturbations des chaînes d'approvisionnement, les pressions inflationnistes et le contexte macroéconomique général, ou sur d'autres événements ou faits nouveaux à venir, ainsi que d'autres énoncés dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les lecteurs à comprendre certains éléments clés des objectifs, buts, cibles, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que de mieux comprendre les activités de la Société et l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont prévenus que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins; les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. La Société met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison du contexte macroéconomique et géopolitique difficile dans lequel la Société évolue, y compris, plus particulièrement, l'incertitude concernant l'évolution potentielle des tarifs, droits de douane et autres restrictions commerciales (ainsi que de toute mesure de rétorsion) et l'instabilité géopolitique qui règne actuellement au Moyen-Orient et son incidence potentiellement négative sur l'économie mondiale, ces hypothèses, qui étaient considérées comme raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques, des incertitudes et d'autres éléments, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou la performance réels de la Société ou du secteur diffèrent considérablement des perspectives ou des résultats ou de la performance futurs sous-entendus par ces énoncés.

En outre, de nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou la performance réels de la Société ou les événements ou faits nouveaux à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, qui sont analysés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice 2026 clos le 31 janvier 2026 (le « rapport de gestion de 2026 ») et dans d'autres documents d'information continue déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission : les conditions économiques qui ont une incidence sur les dépenses des consommateurs; l'incapacité d'attirer, d'embaucher et de maintenir en poste des employés clés, y compris des membres de l'équipe de direction ou des employés qualifiés, y compris des employés qui possèdent une connaissance spécialisée du marché et des compétences techniques; les défaillances de systèmes de technologie de l'information de la Société, les difficultés liées à la mise en œuvre continue de son système ERP ou les atteintes à la sécurité ou les cyberattaques; les ventes et les activités internationales, qui font courir à la Société des risques supplémentaires; l'incapacité de la Société à mettre en œuvre avec succès son plan stratégique; tout fléchissement de l'acceptation sociale de la Société et de ses produits ou toute augmentation des restrictions sur l'accès ou l'utilisation des produits de la Société à certains endroits; la survenance de toute difficulté d'approvisionnement, la résiliation ou l'interruption des ententes d'approvisionnement ou encore l'augmentation du coût des matériaux; l'endettement, sans garantie que la Société sera en mesure de rembourser ses dettes lorsqu'elles viendront à échéance; toute indisponibilité de capitaux supplémentaires; les fluctuations des taux de change; les conditions météorologiques défavorables et les changements climatiques, ainsi que la nature saisonnière des activités de la Société et de certains de ses produits; la dépendance envers un réseau de concessionnaires et de distributeurs indépendants pour gérer la distribution au détail de ses produits, et l'incapacité à établir ou à maintenir un nombre approprié de concessionnaires et de distributeurs; l'incapacité de concessionnaires et de distributeurs d'obtenir un accès convenable à du capital; l'incapacité à se conformer aux lois, règles et règlements qui portent notamment sur la sécurité des produits, la santé, l'environnement, la pollution par le bruit et les questions concernant la protection des renseignements personnels; la vulnérabilité potentielle des produits connectés face aux cyberattaques; l'importance des frais fixes pour la Société; la vive concurrence dans toutes les gammes de produits et toute incapacité à livrer concurrence de manière efficace aux concurrents ou toute incapacité à répondre aux attentes évolutives des consommateurs; toute incapacité à maintenir un système efficace de contrôle interne à l'égard de l'information financière; le fait que la Société est tributaire de la force soutenue de sa réputation et de ses marques; l'issue défavorable pour la Société de toute réclamation importante liée à la responsabilité du fait des produits; les réclamations liées à la garantie des produits ou les rappels de produits qui donnent lieu à des réparations ou à des remplacements importants de produits; la non-souscription à une assurance adéquate; le manquement à la bonne gestion des niveaux des stocks, par la Société, les concessionnaires et les distributeurs; l'incapacité de protéger les droits de propriété intellectuelle de la Société; l'incapacité de la Société à mettre fructueusement en œuvre sa stratégie de fabrication ou à s'adapter aux fluctuations de la demande de la clientèle en raison de contraintes liées à la capacité de fabrication; la hausse des frais de transport et d'expédition ou des perturbations touchant l'infrastructure de transport et d'expédition; les clauses restrictives de certaines des conventions auxquelles est partie la Société touchant et, dans certains cas, limitant considérablement ou interdisant la manière dont la Société exerce ses activités; l'incidence des questions d'ordre fiscal et de la modification des lois fiscales; la dépréciation de la valeur comptable du goodwill et des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée; la détérioration des relations que la Société entretient avec ses employés non syndiqués et syndiqués; le passif des régimes de retraite; les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques inhabituellement défavorables, l'éclosion d'épidémies ou de pandémies, les boycottages et les événements géopolitiques; la volatilité du cours des actions à droit de vote subalterne; le fait que la Société est tributaire des bénéfices de ses filiales et de leur distribution à BRP inc.; l'influence importante du groupe Beaudier et de Bain Capital; et les ventes futures d'actions à droit de vote subalterne par le groupe Beaudier, Bain Capital ou des administrateurs, des dirigeants ou des membres de la haute direction de la Société. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils doivent être étudiés attentivement. À moins d'indication contraire, les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont faits en date des présentes, et la Société n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin de refléter des événements futurs ou des changements de circonstances ou d'opinions, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable. Si la Société décidait de mettre à jour un énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse, il ne faudrait pas en conclure que la Société fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

PRINCIPALES HYPOTHÈSES

La Société a formulé un certain nombre d'hypothèses liées à l'économie, au marché et à son exploitation dans la préparation et la formulation de certains énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, notamment les hypothèses suivantes : les activités au sein des industries des produits saisonniers et des produits toutes saisons s'inscrivant dans les tendances actuelles et un contexte macroéconomique toujours difficile; la volatilité prévue de la part de marché; les principales monnaies dans lesquelles la Société exerce ses activités demeureront près des niveaux actuels; les taux d'inflation qui devraient continuer de s'améliorer; il n'y aura aucun changement important aux lois fiscales ou aux traités applicables à la Société; les marges de la Société devraient continuer de subir des pressions découlant de la baisse des volumes; la base d'approvisionnement pourra continuer de soutenir le développement de produits et les taux de production prévus selon des modalités commercialement acceptables en temps opportun; l'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, en particulier en période de pointe. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison du contexte macroéconomique et géopolitique difficile dans lequel la Société évolue, ces hypothèses, qui étaient considérées comme raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Plus particulièrement, ces hypothèses tiennent compte de certains tarifs douaniers américains actuellement en vigueur, mais ne tiennent pas entièrement compte de l'expansion potentielle des tarifs douaniers américains, notamment des droits de douane sur toutes les importations provenant du Canada et du Mexique, ni de l'imposition potentielle de tarifs de rétorsion. Étant donné l'évolution rapide de la situation et la grande incertitude quant à la durée d'une éventuelle guerre commerciale, il est difficile de prédire les répercussions sur l'économie dans son ensemble. De nouveaux tarifs douaniers et ceux en vigueur pourraient avoir une incidence importante sur les perspectives quant à la croissance économique, aux dépenses des consommateurs, à l'inflation et au dollar canadien.

MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Le présent communiqué de presse renvoie à certaines mesures non conformes aux normes IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et sont donc difficilement comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS, de manière à favoriser une compréhension approfondie des résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction. Ainsi, ces mesures ne devraient pas être considérées de manière isolée ni en remplacement de l'analyse de l'information financière de la Société présentée en vertu des normes IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment les mesures ci‑dessous.

Mesures non conformes aux normes IFRS Définition Motif

BAIIA normalisé Bénéfice net avant les frais financiers, les produits financiers, la charge (l'économie) d'impôt, la dotation à l'amortissement et les éléments normalisés Aider les investisseurs à évaluer la performance financière des activités d'exploitation de la Société sur une base continue en excluant certains éléments hors trésorerie, comme la dotation à l'amortissement, la charge de perte de valeur, le gain ou la perte de change sur la dette à long terme libellée en dollars américains de la Société et le gain ou la perte de change sur certaines des obligations locatives de la Société. D'autres éléments, comme les coûts de restructuration, les coûts liés à la réduction progressive de la production, les gains ou les pertes non récurrents et les frais connexes à l'acquisition, pourraient être exclus du bénéfice net lors du calcul du BAIIA normalisé étant donné qu'ils sont considérés comme n'étant pas représentatifs de la performance opérationnelle de la Société.



Bénéfice net normalisé Bénéfice net avant les éléments normalisés ajustés pour tenir compte de l'incidence fiscale sur ces éléments En plus de la performance financière des activités d'exploitation, cette mesure tient compte de l'incidence des activités d'investissement, des activités de financement et de l'impôt sur le résultat sur les résultats financiers de la Société.



Charge d'impôt normalisée Charge d'impôt ajustée pour tenir compte de l'incidence fiscale sur les éléments normalisés et pour normaliser certains éléments d'impôts spécifiques Aider les investisseurs à déterminer la charge d'impôt relative aux éléments normalisés décrits précédemment, car ceux-ci sont considérés comme n'étant pas représentatifs de la performance opérationnelle de la Société.



Taux d'imposition effectif normalisé Fondé sur le bénéfice net normalisé avant la charge d'impôt normalisée Aider les investisseurs à déterminer le taux d'imposition effectif, y compris les éléments normalisés décrits précédemment, car ceux-ci sont considérés comme n'étant pas représentatifs de la performance opérationnelle de la Société.



Bénéfice normalisé par action - dilué Calculé en divisant le bénéfice net normalisé par le nombre moyen pondéré d'actions - dilué Aider les investisseurs à déterminer la performance financière normalisée des activités par action de la Société.











Flux de trésorerie disponibles Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immobilisations incorporelles Aider les investisseurs à évaluer les capacités de la Société à générer des liquidités qui pourraient être disponibles pour les actionnaires et servir au remboursement de la dette et aux regroupements d'entreprises, après les dépenses d'investissement.











La Société est d'avis que les mesures non conformes aux normes IFRS constituent des mesures additionnelles importantes de la performance financière, car elles éliminent les éléments qui ont moins d'incidence sur la performance financière de la Société, faisant ainsi ressortir les tendances de ses principales activités qui pourraient ne pas être apparentes lorsque l'on se fie uniquement aux mesures financières conformes aux normes IFRS. La Société est également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS dans leur évaluation des émetteurs, dont une grande partie utilise des mesures semblables dans la présentation de ses résultats. La direction utilise aussi des mesures non conformes aux normes IFRS afin de faciliter les comparaisons de la performance financière d'une période à l'autre, de préparer les budgets d'exploitation annuels, d'évaluer la capacité de la Société à satisfaire ses besoins futurs en matière de service de la dette, de dépenses d'investissement et de fonds de roulement, et également à titre de composante dans le calcul de la rémunération incitative à court terme des employés de la Société. Comme d'autres sociétés peuvent calculer différemment ces mesures non conformes aux normes IFRS, ces paramètres ne sont pas comparables à des mesures désignées de façon semblable présentées par d'autres sociétés.

La Société invite le lecteur à se reporter aux tableaux ci‑dessous pour connaître les rapprochements entre les mesures non conformes aux normes IFRS présentées par la Société et les mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables.

Tableaux de rapprochement2

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les mesures non conformes aux normes IFRS et leurs mesures conformes aux normes IFRS respectives.



Trimestres clos les (en millions $ CA) 30 avril

2026

30 avril

2025











Bénéfice net 127,3 $ 161,0 $ Éléments normalisés







Perte (gain) de change sur la dette à long terme et les obligations locatives 9,0

(128,6)

Coûts liés aux regroupements d'entreprises3 1,1

3,1

Autres éléments4 --

0,9

Ajustement au titre de l'impôt1, 5 (2,9)

(1,8)

Bénéfice net normalisé1 134,5

34,6

Charge d'impôt normalisée1 50,4

15,8

Frais financiers ajustés1 44,6

46,6

Produits financiers (3,1)

(1,3)

Dotation à l'amortissement ajustée1 108,0

105,1

BAIIA normalisé1 334,4 $ 200,8 $

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS ». 2. Les chiffres sont présentés sur la base des activités poursuivies. 3. Coûts de transaction et amortissement des immobilisations incorporelles liés aux regroupements d'entreprises. 4. Les autres éléments comprennent les coûts de transaction liés à la vente des entreprises du Groupe marin ainsi que les coûts de restructuration. 5. L'ajustement au titre de l'impôt se rapporte à l'impôt au titre des éléments normalisés assujettis à l'impôt et pour lesquels l'impôt sur le résultat a été comptabilisé, ainsi qu'à l'ajustement au titre de l'incidence de l'écart de change lié aux activités mexicaines.

Le tableau suivant2 présente le rapprochement entre les éléments inclus dans le bénéfice net normalisé1 et le BAIIA normalisé1 et les mesures conformes aux normes IFRS respectives, et présente également le calcul du bénéfice normalisé par action - de base et dilué1.



Trimestres clos les (en millions $ CA, sauf les données par action) 30 avril

2026

30 avril

2025

Rapprochement de la dotation à l'amortissement







Dotation à l'amortissement 108,7 $ 106,5 $ Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises (0,7)

(1,4)

Dotation à l'amortissement ajustée 108,0 $ 105,1 $ Rapprochement de la charge d'impôt







Charge d'impôt 47,5 $ 14,0 $ Ajustement au titre de l'impôt3 2,9

1,8

Charge d'impôt normalisée1 50,4 $ 15,8 $ Rapprochement des frais financiers







Frais financiers 45,0 $ 46,6 $ Autres (0,4)

--

Frais financiers ajustés 44,6 $ 46,6 $









Calcul du bénéfice normalisé par action - de base1







Bénéfice net normalisé1 134,5 $ 34,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,6

0,1

Nombre moyen pondéré d'actions - de base 73 151 257

73 031 821

Bénéfice normalisé par action - de base1 1,85 $ 0,48 $ Calcul du bénéfice normalisé par action - dilué1







Bénéfice net normalisé1 134,5 $ 34,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,6

0,1

Nombre moyen pondéré d'actions - dilué 73 931 682

73 513 777

Bénéfice normalisé par action - dilué1 1,83 $ 0,47 $

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS ». 2. Les chiffres sont présentés sur la base des activités poursuivies. 3. L'ajustement au titre de l'impôt se rapporte à l'impôt au titre des éléments normalisés assujettis à l'impôt et pour lesquels l'impôt sur le résultat a été comptabilisé, ainsi qu'à l'ajustement au titre de l'incidence de l'écart de change lié aux activités mexicaines.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, sur une base consolidée, et les flux de trésorerie disponibles1.



Trimestres clos les (en millions $ CA) 30 avril

2026

30 avril

2025

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation 425,5 $ 255,8 $ Acquisitions d'immobilisations corporelles (46,1)

(45,1)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (12,1)

(9,4)

Flux de trésorerie disponibles1 367,3 $ 201,3 $ Flux de trésorerie disponibles provenant des activités poursuivies1 367,3 $ 203,3 $ Flux de trésorerie disponibles liés aux activités abandonnées1 -- $ (2,0) $

1. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux normes IFRS ».

SOURCE BRP inc.

Demande média : Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]