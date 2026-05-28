VALCOURT, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO) (« BRP » ou la « Société ») a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires de manière virtuelle. L'assemblée a été diffusée par webdiffusion en direct et l'enregistrement sera accessible sous peu sur le site web de BRP au www.brp.com.

Tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 22 avril 2026 ont été élus par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats du vote pour chacun des administrateurs sont les suivants :

Candidats Votes pour % Votes contre % Élaine Beaudoin 222 107 703 93,33 % 15 883 853 6,67 % Pierre Beaudoin 233 969 302 98,31 % 4 022 255 1,69 % Joshua Bekenstein 220 969 381 92,85 % 17 022 175 7,15 % Charles Bombardier 236 445 908 99,35 % 1 545 648 0,65 % Ernesto M. Hernández 237 897 350 99,96 % 94 206 0,04 % Katherine Kountze 237 896 874 99,96 % 94 682 0,04 % Denis Le Vot 237 493 309 99,79 % 498 249 0,21 % Nicholas Nomicos 237 597 506 99,83 % 394 050 0,17 % Edward Philip 233 612 223 98,16 % 4 379 332 1,84 % Michael Ross 237 896 408 99,96 % 95 148 0,04 % Barbara Samardzich 237 815 332 99,93 % 176 226 0,07 % Hildegard Maria Wortmann 237 568 826 99,82 % 422,731 0,18 %

Changements aux comités du conseil d'administration



La composition des comités du conseil présentée ci-dessous est en date du 28 mai 2026.

Administrateurs Comité d'audit Comité des

ressources

humaines et

de

rémunération Comité

d'investissement et

des risques Comité de

nomination, de

gouvernance et

de responsabilité

sociale Élaine Beaudoin

Membre

Membre Pierre Beaudoin (président)







Joshua Bekenstein

Membre

Membre Charles Bombardier



Membre

Katherine Kountze Membre





Denis Le Vot







Ernesto M. Hernández Membre

Membre

Nicholas Nomicos Membre

Membre

Edward Philip

Président

Président Michael Ross Président





Barbara Samardzich

(administratrice principale

indépendante)

Membre Présidente

Hildegard Maria Wortmann Membre



Membre

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À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

Demande média : Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected] ; Relations avec investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]