BRP annonce l'élection des administrateurs et la composition des comités du conseil d'administration English

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BRP inc.

28 mai, 2026, 16:35 ET

VALCOURT, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO) (« BRP » ou la « Société ») a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires de manière virtuelle. L'assemblée a été diffusée par webdiffusion en direct et l'enregistrement sera accessible sous peu sur le site web de BRP au www.brp.com.

Tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 22 avril 2026 ont été élus par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats du vote pour chacun des administrateurs sont les suivants :

Candidats

Votes pour

%

Votes contre

%

Élaine Beaudoin

222 107 703

93,33 %

15 883 853

6,67 %

Pierre Beaudoin

233 969 302

98,31 %

4 022 255

1,69 %

Joshua Bekenstein

220 969 381

92,85 %

17 022 175

7,15 %

Charles Bombardier

236 445 908

99,35 %

1 545 648

0,65 %

Ernesto M. Hernández

237 897 350

99,96 %

94 206

0,04 %

Katherine Kountze

237 896 874

99,96 %

94 682

0,04 %

Denis Le Vot

237 493 309

99,79 %

498 249

0,21 %

Nicholas Nomicos

237 597 506

99,83 %

394 050

0,17 %

Edward Philip

233 612 223

98,16 %

4 379 332

1,84 %

Michael Ross

237 896 408

99,96 %

95 148

0,04 %

Barbara Samardzich

237 815 332

99,93 %

176 226

0,07 %

Hildegard Maria Wortmann

237 568 826

99,82 %

422,731

0,18 %

Changements aux comités du conseil d'administration
 

La composition des comités du conseil présentée ci-dessous est en date du 28 mai 2026.

Administrateurs

Comité d'audit

Comité des
ressources
humaines et
de
rémunération

Comité
d'investissement et
des risques

Comité de
nomination, de
gouvernance et
de responsabilité
sociale

Élaine Beaudoin

Membre

Membre

Pierre Beaudoin (président)



Joshua Bekenstein

Membre

Membre

Charles Bombardier

Membre

Katherine Kountze

Membre


Denis Le Vot



Ernesto M. Hernández

Membre

Membre

Nicholas Nomicos

Membre

Membre

Edward Philip


Président

Président

Michael Ross

Président


Barbara Samardzich
(administratrice principale
indépendante)

Membre

Présidente

Hildegard Maria Wortmann

Membre

Membre

Pour en savoir plus à propos des membres du conseil de BRP, cliquez ici.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

Demande média : Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected] ; Relations avec investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]

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