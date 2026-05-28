VALCOURT, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOO) (« BRP » ou la « Société ») a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires de manière virtuelle. L'assemblée a été diffusée par webdiffusion en direct et l'enregistrement sera accessible sous peu sur le site web de BRP au www.brp.com.
Tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 22 avril 2026 ont été élus par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats du vote pour chacun des administrateurs sont les suivants :
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Candidats
|
Votes pour
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%
|
Votes contre
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%
|
Élaine Beaudoin
|
222 107 703
|
93,33 %
|
15 883 853
|
6,67 %
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Pierre Beaudoin
|
233 969 302
|
98,31 %
|
4 022 255
|
1,69 %
|
Joshua Bekenstein
|
220 969 381
|
92,85 %
|
17 022 175
|
7,15 %
|
Charles Bombardier
|
236 445 908
|
99,35 %
|
1 545 648
|
0,65 %
|
Ernesto M. Hernández
|
237 897 350
|
99,96 %
|
94 206
|
0,04 %
|
Katherine Kountze
|
237 896 874
|
99,96 %
|
94 682
|
0,04 %
|
Denis Le Vot
|
237 493 309
|
99,79 %
|
498 249
|
0,21 %
|
Nicholas Nomicos
|
237 597 506
|
99,83 %
|
394 050
|
0,17 %
|
Edward Philip
|
233 612 223
|
98,16 %
|
4 379 332
|
1,84 %
|
Michael Ross
|
237 896 408
|
99,96 %
|
95 148
|
0,04 %
|
Barbara Samardzich
|
237 815 332
|
99,93 %
|
176 226
|
0,07 %
|
Hildegard Maria Wortmann
|
237 568 826
|
99,82 %
|
422,731
|
0,18 %
Changements aux comités du conseil d'administration
La composition des comités du conseil présentée ci-dessous est en date du 28 mai 2026.
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Administrateurs
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Comité d'audit
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Comité des
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Comité
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Comité de
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Élaine Beaudoin
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Membre
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Membre
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Pierre Beaudoin (président)
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Joshua Bekenstein
|
Membre
|
Membre
|
Charles Bombardier
|
Membre
|
Katherine Kountze
|
Membre
|
Denis Le Vot
|
Ernesto M. Hernández
|
Membre
|
Membre
|
Nicholas Nomicos
|
Membre
|
Membre
|
Edward Philip
|
Président
|
Président
|
Michael Ross
|
Président
|
Barbara Samardzich
|
Membre
|
Présidente
|
Hildegard Maria Wortmann
|
Membre
|
Membre
Pour en savoir plus à propos des membres du conseil de BRP, cliquez ici.
À propos de BRP
BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
SOURCE BRP inc.
Demande média : Émilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected] ; Relations avec investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, [email protected]
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