VALCOURT, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Can-Am, marque emblématique de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO), est heureuse d'annoncer aujourd'hui le lancement du système de navigation BRP GO! sur route pour ses motos électriques et ses véhicules 3 roues, améliorant ainsi l'expérience de conduite connectée offerte par ses véhicules. BRP GO! intègre une fonction de navigation routière et des fonctionnalités de connectivité avancées directement sur l'écran tactile de 10,25 pouces du véhicule, et fonctionne parfaitement aussi bien avec le système Android qu'iOS, et ce, sans avoir à connecter un système de communication à l'écran.

Nouvelles fonctionnalités de navigation routière sur l'application mobile BRP GO!, disponibles en exclusivité sur l'écran tactile de 10,25 pouces des motos et des véhicules 3 roues Can-Am. (Groupe CNW/BRP inc.)

BRP GO! est une application mobile tout-en-un conçue pour accompagner les conducteurs de Can-Am à la découverte de la route. En plus des fonctions de navigation, l'application propose une fonctionnalité de conduite en groupe qui permet aux conducteurs de localiser leurs amis en temps réel sur la carte et de partager facilement leurs itinéraires avec le groupe, tout en affichant les informations relatives au véhicule du propriétaire.

Jusqu'à maintenant, la fonction de navigation à l'écran sur les motos électriques et les véhicules 3 roues Can-Am nécessitait un iPhone connecté via Apple CarPlay. Avec l'application BRP GO! connectée via USB, les utilisateurs d'Android et d'iOS peuvent désormais accéder à la navigation directement sur l'écran de leur véhicule, répondant ainsi aux demandes des propriétaires et élargissant l'accès à une expérience entièrement connectée. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur tous les véhicules équipés d'un écran tactile de 10,25 pouces, y compris les modèles 2024 et 2025.

« C'est en écoutant nos conducteurs que nous concevons de meilleurs produits, et leur message est clair : ils veulent une expérience de conduite connectée qui ne fasse aucune distinction selon le modèle de téléphone intelligent qu'ils utilisent, » a déclaré Marc-Olivier Drouin, chef de service principal, Marketing, Véhicules 3 roues et motos Can-Am chez BRP. « Grâce à la navigation sur route de BRP GO!, nous comblons ce besoin. Que vous planifiiez un itinéraire en solo ou que vous rouliez avec vos proches, l'expérience est fluide, quel que soit le téléphone intelligent dont vous disposez. »

BRP GO! améliore l'expérience des conducteurs de véhicules Can-Am grâce à :

Navigation routière disponible sur l'écran tactile de 10,25 pouces des véhicules Can-Am via une connexion USB

Planification d'itinéraire, navigation étape par étape, localisation en temps réel des amis sur la carte et de nombreuses autres fonctionnalités

Résumé des statistiques de conduite

Informations sur le véhicule, notamment le niveau de la batterie, l'autonomie estimée, le temps estimé pour une recharge complète et la localisation du véhicule pour les motos électriques Can-Am

Avec ce lancement, Can-Am poursuit le développement de son écosystème connecté en proposant une solution de navigation moderne et axée sur le conducteur, alignée aux attentes de l'industrie, tout en réaffirmant son engagement à améliorer la confiance des conducteurs à chaque aventure.

Pour en savoir plus sur le nouveau système de navigation BRP GO! sur route, rendez-vous au www.canamonroad.com

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP inc.

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