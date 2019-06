Campagne « Stagiaires en solde » - Les stagiaires du québec toujours en attente de protections légales

MONTRÉAL, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) saluent l'annonce du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, visant à compenser financièrement les stagiaires du Québec. Les regroupements étudiants notent que le gouvernement du Québec n'aura maintenant d'autres choix que de garantir des protections légales décentes aux stagiaires, à même les lois du travail.

LES PROTECTIONS LÉGALES

Les stagiaires ne sont pas protégés par la Loi sur les normes du travail et de façon inégale par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

et de façon inégale par la ; Les conventions de stages annoncées par le ministre Roberge ne seront pas obligatoires et ne pourront pas garantir les mêmes droits que la loi ;

La FECQ et l'UEQ ont présenté une proposition législative au ministre du Travail, Jean Boulet , afin d'inclure les stagiaires aux lois du travail. Le ministre tarde à annoncer un plan d'action en la matière.

Malgré le fait que plusieurs programmes ne soient pas encore inclus dans ce scénario, la FECQ et l'UEQ soulignent la rapidité du ministère à implanter des mesures d'aide financière qui, dès l'automne, permettront à certains stagiaires et à certaines stagiaires d'atténuer leur situation de précarité financière.

Finalement, l'UEQ et la FECQ tiennent à souligner la mobilisation de toutes et tous sur l'enjeu des stages, et ce depuis de nombreuses années.

CITATIONS

« Voilà un bon premier pas vers de meilleures conditions de stage ! Néanmoins, M. Roberge devra répondre aux stagiaires oubliés dans plusieurs programmes d'études », souligne Philippe Clément, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. « Les stagiaires devront encore une fois se munir de patience dans l'attente des protections légales qui leur reviennent. »

« Il s'agit d'une mesure qui offrira une chance plus équitable aux étudiantes et aux étudiants concernés de compléter leur programme d'étude », ajoute Philippe LeBel, président de l'Union étudiante du Québec « Cependant, elle n'assure toujours pas un environnement de stage sécuritaire et exempt de harcèlement. On s'explique mal aussi pourquoi certains stages ont été oubliés ».

Campagne « Stagiaires en solde »

