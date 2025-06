La FECQ s'assura de défendre la démocratie étudiante lors du congrès de la Commission de la Relève de la CAQ

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - À quelques jours du congrès 2025 de la Commission de la Relève de la CAQ, la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) a appris que ses cartes de membre avaient été révoquées, l'empêchant ainsi de prendre la parole durant les périodes officielles de l'événement.

Pour rappel, le congrès aborde notamment le thème : « Ramener la démocratie dans les syndicats et les associations étudiantes » où trois propositions y seront présentées. Ces dernières font suite à une lettre ouverte publiée le 19 mai dernier1, qui accuse les associations étudiantes d'être initiatrices de « dérives radicales » menaçant la démocratie. Avec des affirmations qui dénoncent une supposée « dictature des minorités » qui auraient lieu dans les associations étudiantes et qui prendraient en « otage » le reste de la population étudiante, la FECQ s'attendait à des témoignages solides et des consultations communes. De ce fait, la FECQ est curieuse d'entendre les deux panélistes qui seront présents et de voir si leur opinion sera suffisante pour représenter la majorité.

Dans un contexte où la population étudiante est vulnérable aux différents enjeux sociétaux, tels l'insécurité alimentaire, la pénurie de logements, la hausse du coût de la vie et bien d'autres, les associations étudiantes se mobilisent chaque jour. Elles s'assurent de défendre les droits de leur communauté face aux décisions d'une administration, d'un conseil municipal ou d'un gouvernement qui met à mal leur accessibilité aux études supérieures.

Malgré que, lors de la fin de semaine qui s'en vient, les représentants des associations étudiantes n'auront pas l'opportunité de s'exprimer, la FECQ va tout de même se présenter au congrès de la Relève de la CAQ, souhaitant lancer un appel aux jeunes. Dans une perspective de collaboration, la FECQ portera un message de solidarité, de mobilisation et de démocratie afin de contribuer à pérenniser un mouvement étudiant inclusif et représentatif.

« Alors que nous vivons dans une société où l'avis de la jeunesse est souvent mis de côté, la FECQ et ses associations étudiantes adoptent des procédures profondément démocratiques afin de représenter au mieux leur population étudiante, et se font un devoir d'offrir une tribune à toute personne souhaitant exprimer son opinion. Entre nous, nous devrions nous entraider pour porter les intérêts des jeunes ensemble au lieu de chercher à discréditer celles et ceux qui s'impliquent au quotidien pour le bien collectif. La FECQ déplore que, sous prétexte de débat, on tente plutôt d'imposer un récit unique, en excluant les voix discordantes. Si la jeunesse est appelée à prendre sa place, encore faut-il qu'on lui laisse la parole. » a déclaré Christopher Zéphyr, président de la FECQ.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 70 000 personnes étudiantes provenant de 28 établissements collégiaux répartis sur tout le territoire québécois. Depuis plus de 35 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

