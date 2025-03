Budget 2025-2026: L'Union étudiante du Québec s'insurge contre une réduction du financement des universités québécoises de 31 millions $

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'Union étudiante du Québec (UEQ) se désole de voir le financement des universités réduit de 31 millions lors de l'exercice budgétaire 2025-2026. Principalement causée par une diminution du nombre d'étudiants dans nos universités, cette réduction de 31 millions de dollars met en lumière l'échec des politiques de la CAQ pour les universités québécoises. À un moment où le Québec souffre sévèrement d'une pénurie de main-d'œuvre dans de multiples domaines, le Québec n'a pas le luxe de voir le nombre d'étudiants universitaires diminuer.

De plus, cette réduction du nombre d'étudiants dans nos universités ne fait que mettre en lumière l'improvisation du gouvernement en matière d'étudiants internationaux. Le gouvernement ne fait qu'aggraver la crise de financement des universités en réduisant le nombre d'étudiants internationaux. Rappelons que la ministre Déry a déposé une nouvelle politique de financement des universités en juin 2024 dont la principale source de nouveau financement provenait des étudiants internationaux. L'UEQ avait à l'époque dénoncé l'incohérence de cette politique et les intentions du gouvernement en matière d'immigration. Force est de constater que ce sont les universités québécoises qui devront maintenant payer la note de cette blessure que la CAQ s'est auto-infligée.

De plus, l'UEQ s'attriste de constater qu'aucun investissement supplémentaire en recherche universitaire n'a été effectué. Dans un contexte économique instable, l'UEQ croit qu'il est crucial d'investir dans nos chercheurs et chercheuses, notamment en augmentant les bourses du FRQ qui leur sont dédiées. La CAQ manque ainsi une occasion de faire preuve de leadership et reste en retrait par rapport au gouvernement du Canada en matière de recherche et d'innovation étudiante.

Citation :

« Créer un trou de 31 millions pour nos universités à cause de politique incohérente, c'est inacceptable! Assoiffer nos universités avec les menaces à notre économie que l'on connaît, pendant que la pénurie de main-d'œuvre sévit, alors que le Québec doit investir en recherche et innovation, ça fait aucun sens. », s'indigne Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec (UEQ).

