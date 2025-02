« La ministre de l'Enseignement supérieur met aux ordures l'Opération Main-d'œuvre et coupe 125 000 bourses étudiantes », s'insurgent l'UEQ et la FECQ

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, met à la poubelle l'Opération Main-d'œuvre, annoncée en grande pompe par François Legault1 en novembre 2021. L'Union étudiante du Québec (UEQ) et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) s'insurgent contre cette coupure de 250 millions de dollars annuels en aide financière, qui touchera près du quart de toute la population étudiante de l'enseignement supérieur dont un grand nombre de stagiaires.

En effet, elle abolit le fer de lance de cette initiative, le programme Perspective Québec. Ce programme attribue 124 289 bourses par année2, principalement destinées aux personnes étudiantes stagiaires. À titre de comparaison, rappelons que le programme d'Aide financière aux études (AFE) reçoit 145 667 demandes par an.

Ce sont donc les personnes étudiantes de plus d'une centaine de programmes3 collégiaux et universitaires qui assumeront les frais de cette nouvelle politique d'austérité du gouvernement caquiste. Il s'agit d'une coupure de plus de 250 millions de dollars annuels directement en bourses étudiantes que Pascale Déry effectue, quatre ans après l'annonce en grande pompe de l'Opération Main-d'œuvre par François Legault. Force est de constater que la pénurie de main-d'œuvre ne semble plus être une priorité pour le gouvernement, puisque la ministre a décidé de jeter cette initiative aux ordures en supprimant sa mesure phare.

De plus, le programme Perspective Québec représentait la seule forme de compensation financière que plusieurs personnes étudiantes en stage pouvaient espérer recevoir. Rappelons que les personnes stagiaires dans les secteurs publics, notamment en éducation, en santé et en services sociaux, ne sont pas rémunérées au Québec, contrairement à la grande majorité de celles et ceux dans les secteurs privés. Ces personnes stagiaires, majoritairement des femmes, assument l'équivalent de charge à temps plein de travail sans possibilité de rémunération. Bien que la ministre ait exprimé à plusieurs reprises son désir que ces personnes stagiaires soient rémunérées, l'UEQ et la FECQ voient désormais ses véritables intentions, après qu'elle ait coupé dans ce programme qui allégeait leur fardeau financier.

Citation :

« En coupant annuellement un quart de milliard en bourses étudiantes, la ministre décide que c'est les personnes étudiantes, principalement nos stagiaires, qui vont écoper de l'austérité au Québec » s'indigne Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec (UEQ)

« En coupant ces bourses, la ministre prouve que la précarité étudiante est la dernière de ses préoccupations. Plutôt que d'offrir un minimum de soutien aux étudiants, elle les abandonne complètement. Elle manque définitivement de Perspectives. » renchérit Antoine Dervieux, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

