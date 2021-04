Les Subventions Étincelle financent des projets de recherche novateurs qui frappent l'imagination et répandent l'espoir

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW/ - Tous les ans en avril, dans le cadre de la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC), des fonds sont amassés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de n'importe quel type de cancer et pour donner de l'espoir à ces dernières. Le soutien à des projets de recherche novateurs menés à l'échelle du pays fait partie intégrante de ces efforts. La SCC est donc ravie d'annoncer un investissement dans les Subventions Étincelle (Spark Grants), qui financent des idées audacieuses visant à transformer les soins liés au cancer et à sauver des vies par l'adoption de nouvelles stratégies de prévention et de détection précoce.

« À l'occasion du lancement de la campagne annuelle de la jonquille de la Société canadienne du cancer, nous sommes fiers d'attirer l'attention sur des projets de recherche novateurs que nos donateurs aident à financer. Ces projets uniques exploitent le potentiel de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les appareils intelligents et la robotique pour révolutionner les soins liés au cancer et sauver des vies », a affirmé Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer.

Les 27 Subventions Étincelle - une initiative de recherche de 4 millions de dollars menée conjointement par la SCC et ses partenaires, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et la Fondation Brain Canada - ont pour objectif de mettre en application de nouvelles technologies et de favoriser la collaboration intersectorielle pour relever les principaux défis liés à la prévention et à la détection précoce du cancer.

Parmi les initiatives de recherche financées, mentionnons un projet visant à déterminer si les lentilles cornéennes peuvent, au-delà de leur utilité première, servir à détecter le cancer du sein; un test examinant les marqueurs chimiques dans la respiration et la sueur dans le but de détecter le cancer du poumon; et un nanothermomètre servant à détecter à un stade précoce cancers de la peau appelés mélanomes en se basant sur les légères variations de la température cutanée.

« Nous devons de toute urgence adopter de nouvelles approches et soutenir les communautés afin qu'un plus grand nombre de cancers puissent être prévenus ou détectés plus tôt, au moment où les traitements sont plus susceptibles de fonctionner, a poursuivi Mme Seale. Nous invitons les personnes d'un bout à l'autre du pays à soutenir la campagne de la jonquille. Il s'agit du moyen le plus efficace de repousser les limites de la recherche et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie. »

Cette année, afin de respecter les consignes d'éloignement physique, la SCC ne vendra pas d'épinglettes jonquilles ou de fleurs fraîches ni ne fera de porte-à-porte pour recueillir des dons; les dons seront acceptés en ligne. Même si l'organisation a dû suspendre ses activités en personne pour une deuxième année consécutive, elle continue d'investir dans la recherche, notamment dans les Subventions Étincelle, afin d'offrir une lueur d'espoir.

Quand les jonquilles fleurissent, l'espoir s'épanouit. Aidez-nous à donner de l'espoir aux personnes atteintes de cancer en faisant un don à cancer.ca/jonquille.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous favorisons l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Entrevues en français : Camille Larose, Hill+Knowlton Stratégies, [email protected], 514-375-0174 ; Entrevues en anglais : Helena Wade, Hill+Knowlton Strategies, [email protected], 613-483-7853

Liens connexes

https://www.cancer.ca