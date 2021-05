LONGUEUIL, QC, le 25 mai 2021 /CNW/ - Du 26 au 30 juillet 2021, 52 jeunes Canadiens et Canadiennes de partout au pays se joindront en ligne à des astronautes, des ingénieurs et des scientifiques de l'Agence spatiale canadienne (ASC) pour une semaine passionnante de formation dans le domaine spatial.

Ces jeunes passionnés de l'espace seront mis au défi dans une série d'activités amusantes et stimulantes. Ils piloteront un véritable rover lors d'une simulation de mission lunaire. Ils résoudront des problèmes rencontrés sur Terre à l'aide d'imagerie satellite. Ils feront aussi de l'exercice avec des astronautes et des experts en conditionnement physique spatial. Le camp leur offrira une chance unique de découvrir les carrières possibles dans le domaine spatial ainsi que les qualités scientifiques, physiques et de leadership qu'ils devront développer s'ils veulent participer à une mission lunaire.

Les participants ont été sélectionnés par tirage au sort à partir d'une liste de candidats admissibles qui avaient déjà réalisé au moins une activité de chacun des trois volets de la campagne Astronautes juniors (science et technologie, condition physique et nutrition, travail d'équipe et communication), qui représentent les types de connaissances et de compétences recherchées chez les astronautes.

Grâce à des initiatives comme Astronautes juniors, l'ASC et ses partenaires encouragent la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes à viser les étoiles et stimulent l'intérêt des jeunes pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM).

Les gagnants comprennent :

27 filles et 25 garçons



Neuf participants du Nord



18 participants de l'Ouest



25 participants de l'Est (dont six francophones de trois provinces)

Les activités de la campagne Astronautes juniors s'adressent aux enfants de la 6 e année à la 3 e secondaire (9 e année hors Québec). Elles ont été conçues pour être offertes dans des écoles ou des organismes jeunesse.

La campagne Astronautes juniors a été annoncée par le premier ministre du Canada en février 2019.

« L'espace a toujours marqué l'imaginaire collectif. L'espace nous incite à mener des recherches scientifiques de pointe et à développer des technologies novatrices. Pour que le Canada demeure une puissance spatiale, il nous faut compter sur une relève constante de talents. Le camp de formation des astronautes juniors incitera la prochaine génération d'astronautes, de scientifiques et d'ingénieurs du domaine spatial à prendre en main leur destin : les jeunes verront les possibilités de carrière qui s'offrent à eux dans les domaines de l'exploration spatiale et des STIM ».

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

