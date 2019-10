MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a été nommé Stratège de l'année ainsi que l'un des chefs de la direction exemplaires au Canada en 2019, considérés comme la fine fleur en matière de leadership, d'innovation, de vision et de responsabilité d'entreprise par le Report on Business du Globe and Mail. Le prix de Stratège de l'année est attribué par l'équipe du Report on Business du Globe and Mail à un chef d'entreprise dont les audacieuses décisions ont fortement modifié et amélioré la position stratégique de sa société.

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d’Air Canada, désigné Stratège de l’année et l’un des chefs de la direction exemplaires de l’année au Canada par le Report on Business du Globe and Mail (Groupe CNW/Air Canada)

« Le bilan de Calin est sans équivoque : la transformation réussie d'Air Canada en chef de file mondial durable du secteur du transport aérien résulte de son leadership stratégique et de ses courageuses décisions novatrices, dans l'intérêt premier de toutes les parties prenantes, notamment les investisseurs, les employés et les clients, afin de connaître un succès durable, à long terme. Au nom du Conseil d'administration d'Air Canada, je félicite Calin pour ces importantes distinctions », a affirmé Vagn Sørensen, président du Conseil d'Air Canada.

M. Rovinescu est président et chef de la direction d'Air Canada depuis le 1er avril 2009. Ses réalisations dans le monde des affaires lui ont valu de nombreuses marques de reconnaissance : il a reçu le prix du « leadership du premier dirigeant » aux Airline Strategy Awards de 2018, a été nommé, P.-D. G. de l'année du CanadaMD en 2016, et meilleur chef de la direction au Canada en 2013. Il siège au conseil d'administration de BCE, de Bell Canada et du Conseil canadien des affaires, et il est le quatorzième chancelier de l'Université d'Ottawa.

Pour de plus amples renseignements, consultez le Report on Business du Globe and Mail consacré au chef de la direction de l'année à l'adresse : https://pr.theglobeandmail.com/october-16-2019 (En anglais)

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com/media

SOURCE Air Canada

Renseignements: media@aircanada.ca

Related Links

www.aircanada.com