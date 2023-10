TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Kevin Ford, chef de la direction, Patrick Houston, chef de la direction financière et secrétaire général, et Jennifer McCaughey, directrice des relations avec les investisseurs de Calian Group Ltd. (« Calian »; TSX : CGY) ainsi que des membres du personnel de tous les secteurs de l'entreprise se sont joints à Michael Kousaie, vice-président, Stratégie et innovation en matière de produits à la Bourse de Toronto (la « TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner les 30 ans d'inscription de Calian à TSX.

Le lundi 30 octobre 2023 Calian Group Ltd. ouvre les marchés

Fondée à Ottawa en 1982, Calian a fait son entrée en bourse en 1993. Aujourd'hui, forte d'un chiffre d'affaires d'environ 655 millions de dollars et d'un effectif de plus de 3 000 employés, Calian est une société diversifiée de produits et services qui fournit des solutions novatrices en matière de soins de santé, de communications, d'apprentissage et de cybersécurité. Elle mène ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, Kristina Davis, [email protected]