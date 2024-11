MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Cain Lamarre est fière de poursuivre son expansion sur le territoire québécois avec l'implantation de ses services en Outaouais grâce à l'arrivée de Me Nadine Bigras. Elle se joint à l'organisation accompagnée d'une équipe spécialisée en droit du travail et en droit municipal, reconnue à Gatineau. Me Bigras de même que Me Anaïs L'Heureux-Lefebvre s'ajoutent au groupe de près de 300 professionnel(le)s du cabinet.

L'arrivée de Cain Lamarre en Outaouais marque l'atteinte d'un objectif de longue date pour le cabinet de services juridiques qui souhaite étendre l'empreinte de son expertise sur ce territoire. Grâce à la force du nombre des professionnel(le)s, et de la multiplicité des expertises de ses juristes, Cain Lamarre demeure un incontournable et confirme son statut de spécialiste des réalités sur le territoire du Québec. La firme renforce sa présence et sa capacité d'accompagner ses clients partout dans la province en ajoutant une 15e place d'affaires.

« Nous sommes très enthousiastes d'accueillir Me Bigras et son équipe. Leur expertise et leur ancrage dans la région s'arriment parfaitement à notre mission d'offrir des services juridiques de grande qualité et adaptés aux réalités locales de l'ensemble du territoire québécois », explique Me Yvan Bujold, président de Cain Lamarre.

« Je suis ravie de me joindre à la grande organisation de Cain Lamarre. Notre expertise en Outaouais vient s'ajouter à celle d'une équipe multidisciplinaire de renom au Québec qui nous permettra d'offrir des services juridiques de grande qualité aux institutions publiques, aux entreprises et aux particuliers de la région », ajoute Me Nadine Bigras.

À propos de Cain Lamarre

Enraciné au Québec depuis 1877, Cain Lamarre façonne le paysage juridique avec audace et vision, en priorisant les besoins de sa clientèle. Troisième en importance dans la province, le cabinet réunit plus de 550 membres incluant près de 300 professionnel(le)s spécialisés(e)s notamment en droit administratif, en droit des affaires, en litige civil et commercial, également en droit du travail et de l'emploi. Sa forte présence sur l'ensemble du territoire québécois fait de Cain Lamarre le spécialiste des réalités du Québec. Le cabinet a notamment été classé au niveau 1 en droit du travail et emploi au Canada dans l'édition 2025 de Best Law Firms™.

