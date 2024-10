Cain Lamarre renforce son équipe en droit des affaires avec l'arrivée de Me Caroline Desbiens

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Cain Lamarre est fière d'annoncer l'arrivée de Me Caroline Desbiens, avocate de renom en droit des affaires et en droit de l'aviation. Cette professionnelle chevronnée vient renforcer l'expertise du cabinet, consolidant ainsi sa capacité à offrir des services juridiques d'excellence dans plusieurs secteurs stratégiques.

Après plus de 35 ans de pratique au sein de cabinets réputés, dont un cabinet d'avocats international, Me Caroline Desbiens détient une vaste expérience couvrant divers secteurs, tels que le transport, l'immobilier, l'énergie, l'environnement, les sciences de la vie et les technologies.

Fine négociatrice, Me Desbiens est réputée pour ses compétences en droit des sociétés et droit commercial, dont la rédaction de contrats commerciaux complexes, les fusions et acquisitions, le financement d'entreprises, incluant le capital d'investissement, et les alliances stratégiques. Elle mettra à profit son expertise en droit aérien et en droit maritime au sein de l'équipe œuvrant en transport, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de ces industries. En outre, son rôle au sein du Tribunal d'appel des Transports du Canada depuis 1994 lui confère une connaissance approfondie des aspects réglementaires propres à ces domaines. Son expertise en droit de l'aviation et en fusions et acquisitions a également été reconnue par The Best Lawyers in Canada.

Me Desbiens, qui se joint au bureau de Québec, a fait la déclaration suivante : « Je suis honorée de me joindre à l'équipe de Cain Lamarre, un cabinet reconnu pour son excellence et son engagement envers ses clients. Je me réjouis de mettre mon expertise en droit des affaires et en droit de l'aviation au service du cabinet et de contribuer à relever les défis juridiques complexes de nos clients dans diverses industries stratégiques. »

Une expertise stratégique pour Cain Lamarre

« L'arrivée de Me Caroline Desbiens, une avocate de premier plan, au sein de notre équipe est une formidable opportunité pour notre cabinet d'enrichir notre expertise dans des dossiers complexes et des secteurs clés. Nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous et sommes convaincus qu'elle apportera une contribution précieuse à nos clients », a affirmé Yvan Bujold, président de Cain Lamarre.

À propos de Cain Lamarre

Enraciné au Québec depuis 1877, Cain Lamarre façonne le paysage juridique avec audace et vision, en priorisant les besoins de sa clientèle. Troisième cabinet en importance dans la province, Cain Lamarre réunit plus de 550 employé(e)s incluant près de 300 professionnel(le)s spécialisés(e)s notamment en droit administratif, droit des affaires, litige civil et commercial, également en droit du travail et emploi. Fort d'une croissance soutenue, Cain Lamarre possède 14 places d'affaires réparties dans huit régions du Québec.

