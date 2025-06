MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le cabinet juridique Cain Lamarre est fier de dévoiler sa nouvelle image de marque, accompagnée de ses déclinaisons. Ce jalon déterminant confirme son engagement envers ses client(e)s et les communautés qu'il dessert aux quatre coins de la province. Cette évolution vise à soutenir la croissance durable et à renforcer sa position comme partenaire juridique de confiance pour les entreprises et les organisations du Québec.

Cain Lamarre, c'est près de 150 ans d'histoire, de tradition et d'innovation juridique. Le cabinet accompagne ses client(e)s avec une approche profondément humaine, ancrée dans une connaissance fine des réalités régionales. Sa nouvelle identité visuelle s'inscrit dans la continuité d'une organisation qui évolue tout en demeurant fidèle à ses valeurs fondatrices.

Ensemble, nous contribuons à façonner le paysage juridique québécois avec audace et vision.

Une signature renouvelée : Ensemble pour réussir

La nouvelle signature de marque, Ensemble pour réussir, reflète la force du modèle Cain Lamarre : un réseau uni de professionnel(le)s réparti(e)s à travers 15 places d'affaires au Québec, qui travaillent ensemble pour contribuer à la réussite de leurs client(e)s, quels que soient leurs projets ou leurs ambitions.

Cette refonte vient avec le dévoilement d'un nouveau site Internet, plus actuel et engageant, à l'image du cabinet d'aujourd'hui. Axé sur l'expérience des utilisatrices et des utilisateurs, le nouveau site est une vitrine qui met en en lumière les nombreuses expertises réparties dans l'ensemble des bureaux de Cain Lamarre.

« La nouvelle identité visuelle et le site Internet ont été conçus pour exprimer notre approche dynamique et collaborative, tout en mettant de l'avant l'excellence, la responsabilité, l'efficience, et le respect qui caractérisent Cain Lamarre. C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous dévoilons notre nouvelle image de marque, qui plaira assurément à nos membres et à nos client(e)s », affirme Yvan Bujold, président de Cain Lamarre.

Une présence renforcée sur les territoires

Cette transformation s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés au cours des dernières années pour renforcer la présence de Cain Lamarre dans les différentes régions du Québec. Le cabinet a d'ailleurs marqué une étape importante en 2024 en ajoutant une place d'affaires à Gatineau, dans la région de l'Outaouais.

Dans cette même perspective, le déménagement du bureau de Montréal à l'été 2024 a marqué un tournant important. En prenant place dans un édifice historique et emblématique du Mille carré doré, Cain Lamarre confirme sa volonté d'offrir à ses client(e)s un environnement spacieux, moderne et accessible : un lieu de rassemblement et de convergence.

À propos de Cain Lamarre

Enraciné au Québec depuis 1877, Cain Lamarre façonne le paysage juridique avec audace et vision, en priorisant les besoins de sa clientèle. Quatrième en importance dans la province, le cabinet réunit plus de 550 membres incluant près de 300 professionnel(le)s spécialisé(e)s notamment en droit administratif, en droit des affaires, en litige civil et commercial, également en droit du travail et de l'emploi. Ses 15 places d'affaires réparties dans l'ensemble du territoire font de Cain Lamarre le spécialiste des réalités du Québec.

SOURCE Cain Lamarre

Pour tout renseignement : Marie-Josée Rivard, Directrice des communications, Cellulaire : 514 773-3351, [email protected]