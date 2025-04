MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Cain Lamarre est fière d'annoncer l'arrivée de Me Julie Larouche, avocate chevronnée en propriété intellectuelle, en droit du divertissement, en droit de la consommation et en droit de la publicité et du marketing. Elle a également une spécialisation en lien avec la Charte de la langue française et les permis d'alcool au Québec. Reconnue pour son approche stratégique et sa compréhension approfondie des réalités d'affaires, elle se joint au cabinet avec une équipe de professionnel(le)s aguerri(e)s. Sa clientèle est composée d'entreprises qui évoluent au Québec, au Canada et à l'international. Cette arrivée renforce la capacité du cabinet à accompagner ses clients dans des secteurs dynamiques.

Avocate inscrite au Barreau du Québec depuis 1999 et agente de marques, Me Larouche possède une connaissance fine des enjeux liés à la protection et à la mise en valeur des intangibles. Forte en rédaction et en négociation, elle protège et accompagne ses clients. Son expérience au sein d'entreprises d'envergure permet au cabinet de solidifier l'accompagnement d'organisations à la recherche de solutions juridiques pratiques et créatives. Elle a été reconnue, année après année, par Best Lawyers in Canada et dans le World Trademark Review (2025).

Me Larouche se joint à Cain Lamarre avec une équipe dont les expertises viennent enrichir l'offre du cabinet :

Me Clara Martel est une avocate aguerrie en droit du divertissement, en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la consommation et en droit de la publicité et du marketing. Elle a également une spécialisation en lien avec les permis d'alcool. Me Martel est reconnue pour son approche pratique dans le traitement de ses dossiers et vise essentiellement le règlement. Elle accompagne des artistes, des agences et des entreprises dans la protection de leurs droits, la rédaction de contrats, la négociation de droits et la conformité des campagnes promotionnelles (Barreau du Québec, 2017).

est avocat en droit de la propriété intellectuelle avec une spécialisation en marques et droit du divertissement. Il a un intérêt marqué pour l'univers artistique et tout ce qu'il englobe. Me Nadeau conseille les clients sur la protection des actifs de propriété intellectuelle, notamment en lien avec leur disponibilité et leur commercialisation (Barreau du Québec, 2022). Me Geneviève Barsalou est avocate émérite en droit d'auteur et en droit du divertissement avec une spécialité en droit de la musique. Elle cumule une connaissance approfondie des marchés nord-américain et français. Elle accompagne des artistes, des entreprises et des organismes dans la rédaction de contrats et dans la gestion d'enjeux liés à la musique, au spectacle, à la télévision et à l'édition (Barreau du Québec, 2003).

« En joignant Cain Lamarre, mes collègues et moi saisissons l'occasion d'intégrer un environnement solide, humain et résolument tourné vers l'avenir. C'est une alliance naturelle qui repose sur des valeurs partagées. Grâce à la proposition multidisciplinaire de Cain Lamarre, nos clients bénéficieront d'un accompagnement optimal. C'est un nouveau chapitre excitant et stimulant », commente Julie Larouche, avocate associée chez Cain Lamarre.

Une arrivée fondée sur la complémentarité

« L'arrivée de Me Julie Larouche et de son équipe représente un bel enrichissement pour notre cabinet. En plus de consolider notre expertise en propriété intellectuelle, elle nous permet d'ajouter à notre offre de services le droit du divertissement, de la publicité et du marketing. Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous », affirme Me Yvan Bujold, président de Cain Lamarre.

À propos de Cain Lamarre

Enraciné au Québec depuis 1877, Cain Lamarre façonne le paysage juridique avec audace et vision, en priorisant les besoins de sa clientèle. Troisième en importance dans la province, le cabinet réunit plus de 550 membres incluant près de 300 professionnel(le)s spécialisé(e)s notamment en droit administratif, en droit des affaires, en litige civil et commercial, également en droit du travail et de l'emploi. Ses 15 places d'affaires réparties dans l'ensemble du Québec font de Cain Lamarre le spécialiste des réalités du Québec.

SOURCE Cain Lamarre

