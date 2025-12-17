Comme le souligne Nancy Picard, consultante en bâtiment durable et fondatrice d'Éco-Transition: « Chaque choix dans la conception de cette usine reflète un engagement concret pour les gens et pour la planète. C'est un projet qui démontre que même dans un le monde industriel compétitif, il est non seulement possible d'allier innovation, durabilité et efficacité, mais qu'en plus, ça permet une réelle différenciation porteuse de sens et d'inspiration. »

Ce qui fait de notre usine un bâtiment certifié LEED

Chez Café William, la certification LEED découle d'une approche unifiée, comme le souligne Rémi Tremblay, PDG et propriétaire de Café William : "Obtenir la certification LEED dans une industrie qui demande autant d'énergie que le café n'est pas un hasard : chaque décision, des choix architecturaux aux équipements et à l'organisation du travail, a été pensée pour allier efficacité, durabilité et innovation."

Notre usine a été conçue pour limiter sa consommation et son impact : récupération de chaleur, matériaux responsables, réduction de la pollution lumineuse et de la consommation d'eau potable, bornes de recharge accessibles et gestion rigoureuse des déchets. Ces choix structurants ont guidé chaque étape du projet.

Au cœur de cette performance se trouve notre torréfacteur 100 % électrique, une première mondiale. En éliminant la combustion de gaz fossile, il évite plus de 730 tonnes de CO₂ par an et permet de torréfier à grande échelle tout en réduisant l'impact énergétique du processus.

L'humain fait aussi partie intégrante de la démarche : espaces de travail pensés pour le confort et la collaboration, soutien au transport actif, accès à des services et programmes de développement. LEED reconnaît ces dimensions essentielles à un bâtiment pensé pour améliorer la qualité de vie de ses occupants.

Enfin, notre engagement s'étend jusqu'à l'approvisionnement. Nos deux traversées de grains de café vert biologiques et équitables à bord du cargo‑voilier TOWT démontrent qu'un transport maritime réellement décarboné peut être opérationnel.

En résumé

La certification LEED Argent récompense l'ensemble de nos efforts : un torréfacteur électrique innovant, une construction durable et éco-responsable, des initiatives centrées sur les employés et un transport zéro carbone. Notre usine n'est pas seulement un lieu de production : c'est la concrétisation de notre vision d'un modèle industriel plus responsable et inspirant.

Avancer autrement demande du courage. Mais c'est aussi ce que les consommateurs d'aujourd'hui attendent - et ce qui nous inspire à continuer.

À propos de Café William



Établi à Sherbrooke depuis 1988, Café William est l'un des plus importants importateurs de cafés certifiés Fairtrade au Canada. L'entreprise vise à produire le café le plus durable au monde, en combinant innovation, responsabilité sociale et qualité exceptionnelle. Certifiée B Corp, Café William innove à chaque étape : transport maritime à voile, torréfaction électrique, emballage écoresponsable et approvisionnement rigoureux.

cafewilliam.com .

