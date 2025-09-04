C'est notre façon de contribuer à une industrie plus durable, avec rigueur et cohérence avec nos valeurs Post this

« Ce deuxième voyage n'est pas qu'une simple répétition : c'est une démonstration concrète de notre engagement à long terme. Nous avons fait nos devoirs en structurant une approche qui nous permet d'envisager un véritable virage vers un café à faible empreinte carbone. Chez Café William, nous croyons profondément qu'il est possible -- et nécessaire -- de faire les choses autrement. C'est notre façon de contribuer à une industrie plus durable, avec rigueur, transparence et cohérence avec nos valeurs. », déclare Rémi Tremblay, président et directeur général chez Café William.

« Ce n'est pas suffisant d'évoquer des engagements. Il faut les incarner, les répéter, et les renforcer. C'est ce que nous faisons avec ce deuxième voyage -- pour nos clients, pour la planète, et pour donner un sens durable à notre mission, » ajoute-t-il.

Café William est l'un des plus importants importateurs de café biologique et certifié Fairtrade au pays. Les grains de café certifiés équitables proviennent d'exploitations où les travailleurs reçoivent une rémunération équitable et le soutien dont ils ont besoin pour assurer un niveau de vie sain. Les grains de café biologiques sont produits dans un écosystème équilibré, qui n'utilise aucun pesticide chimique.

À leur arrivée au Canada, les grains sont torréfiés à l'usine de Café William à Sherbrooke, qui abrite le premier torréfacteur industriel 100 % électrique au monde. Ce torréfacteur a une capacité annuelle de 20 millions de livres de café et permet une réduction d'environ 800 tonnes d'émissions équivalentes de CO 2 chaque année par rapport aux méthodes précédentes de l'entreprise.

Les amateurs de café pourront déguster le café ANEI COLOMBIA offert en format de 300 g et 800 g sur le site Web de Café William, chez Costco, chez Metro et auprès d'autres détaillants près de chez vous.

D'autre part, Café William poursuit sa croissance au-delà des frontières du Québec et franchit une étape majeure avec sa percée en Ontario. Déjà présente dans plus de 300 points de vente à travers la province de l'Ontario, la marque s'impose comme une référence en matière de café de qualité. Cette expansion s'accélère avec l'arrivée de son produit vedette, SUMATRA, présentement offert chez Costco Ontario. Ce jalon important témoigne non seulement de la demande grandissante pour ses cafés, mais aussi de la confiance des consommateurs envers son savoir-faire et son engagement envers la qualité. Grâce à cette reconnaissance, la présence de Café William continue de s'étendre, et sa passion pour le café de spécialité rayonne maintenant au cœur du marché ontarien.

Établi à Sherbrooke depuis 1988, Café William est l'un des plus importants importateurs de cafés certifiés Fairtrade au Canada. L'entreprise vise à produire le café le plus durable au monde, en combinant innovation, responsabilité sociale et qualité exceptionnelle. Certifiée B Corp, Café William innove à chaque étape : transport maritime à voile, torréfaction électrique, emballage écoresponsable et approvisionnement rigoureux.

Cultivé à une altitude de 1 200 à 1 500 mètres, ce café colombien, nommé meilleur nouveau produit de l'année par le Conseil canadien du commerce de détail, saura faire voguer vos papilles avec ses notes complexes de cacao, son arôme grillé et ses notes herbacées. Sa torréfaction mi-corsée laisse place à un équilibre parfaitement balancé entre amertume et acidité. Ce café saura, sans aucun doute, vous séduire dès votre première gorgée.

