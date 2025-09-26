Ce navire d'exception achèvera, le 4 octobre prochain, son deuxième voyage de transport de café pour Café William -- une cargaison en provenance de la coopérative ANEI, située en Colombie -- et accostera au port de Matane pour l'occasion. Ce café biologique, certifié Fairtrade, est reconnu pour sa qualité ainsi que pour son impact social et environnemental. Il sera proposé en format de 800 g au Costco de Rimouski lors de l'événement.

Le public est invité à venir voir de près cette innovation majeure en transport maritime écoresponsable. Un des copropriétaires de Café William sera présent pour partager leur vision audacieuse, amorcée il y a plus de deux ans et pour discuter de leur engagement envers un commerce plus durable -- de la ferme à la tasse.

Café, chocolat chaud et collations seront offerts gratuitement, et une offre exclusive d'adhésion Costco sera disponible sur place.

Nous comptons sur la participation des médias locaux pour relayer cette invitation à la population et couvrir cet événement unique, qui conjugue café, durabilité et engagement communautaire.

À propos de Café William

Établi à Sherbrooke depuis 1988, Café William est l'un des plus importants importateurs de cafés certifiés Fairtrade au Canada. L'entreprise vise à produire le café le plus durable au monde, en combinant innovation, responsabilité sociale et qualité exceptionnelle. Certifiée B Corp, Café William innove à chaque étape : transport maritime à voile, torréfaction électrique, emballage écoresponsable et approvisionnement rigoureux.

À propos de TOWT :

Fondé en 2011 par Guillaume Le Grand et Diana Mesa, TOWT (TransOceanic Wind Transport) est aujourd'hui le premier transporteur français de marchandises à la voile. TOWT opère depuis 13 ans sur le transport de marchandises par voiliers et a déjà mené 70 expéditions et affrété 20 navires. La compagnie a ainsi transporté plus de 2 millions de produits et ambitionne aujourd'hui de passer à l'échelle industrielle en construisant une première génération de voiliers-cargos haute technologie et innovants.

À propos du produit ANEI COLOMBIA

Cultivé à une altitude de 1 200 à 1 500 mètres, ce café colombien, nommé meilleur nouveau produit de l'année par le Conseil canadien du commerce de détail, saura faire voguer vos papilles avec ses notes complexes de cacao, son arôme grillé et ses notes herbacées. Sa torréfaction mi-corsée laisse place à un équilibre parfaitement balancé entre amertume et acidité. Ce café équitable certifié Fairtrade saura, sans aucun doute, vous séduire dès votre première gorgée.

