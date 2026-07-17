CAE et Saab signent un protocole d'entente afin de collaborer à des solutions complètes d'entraînement et de soutien aux missions pour le Gripen

MONTRÉAL, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE et Saab ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (MoU) visant à collaborer sur des solutions de formation avancée, de simulation et de soutien aux missions pour l'avion de chasse Gripen au Canada, si le gouvernement du Canada choisit d'intégrer le Gripen à sa future capacité de combat.

Dans le cadre de la collaboration proposée, CAE jouerait un rôle clé dans l'établissement et l'exploitation d'un écosystème d'entraînement établi au Canada pour les pilotes et techniciens du Gripen, soutenant l'entraînement avancé des pilotes, le fonctionnement des simulateurs, l'entraînement technique et les services de maintien en condition opérationnelle. CAE et Saab exploreraient également des opportunités de soutenir le développement et le maintien en condition opérationnelle des systèmes de mission au Canada, en combinant l'expertise de Saab sur la plateforme avec les solutions d'entraînement, de simulation et de soutien opérationnel de calibre mondial de CAE.

« Cet accord reflète un engagement commun à soutenir la préparation de la défense du Canada sur le long terme, et nous sommes fiers de servir les militaires canadiens grâce à un entraînement, une simulation et un soutien aux systèmes de mission de classe mondiale », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Notre collaboration avec Saab peut aider à renforcer la capacité future du Canada en matière de chasseurs, tout en créant des opportunités significatives pour les ingénieurs, techniciens et professionnels de l'aérospatiale canadiens. »

« L'approche de Saab a toujours été de créer de véritables capacités dans les pays où nous opérons », a déclaré Micael Johansson, chef de la direction de Saab. « Grâce à ce partenariat avec CAE, nous pourrons construire une plateforme d'entraînement et de soutien aux missions de calibre mondial au Canada, créant des emplois hautement qualifiés tout en assurant que les connaissances critiques, l'expertise et les données opérationnelles demeurent entre les mains canadiennes. »

L'accord inclut la collaboration sur des initiatives de recherche et développement axées sur les capacités de nouvelle génération, renforçant un engagement commun envers l'innovation, l'efficacité opérationnelle et la préparation à long terme. En plus de soutenir les capacités potentielles futures du Gripen au Canada, le protocole d'entente ouvre des opportunités pour CAE et Saab d'explorer une collaboration sur la formation, le soutien à la mission et les opportunités de maintien du Gripen sur les marchés internationaux.

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SOURCE CAE inc.