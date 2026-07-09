CAE transférera son titre boursier du NYSE vers le Nasdaq

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Conformément aux objectifs de son plan de transformation, CAE transférera volontairement son inscription boursière américaine de la Bourse de New York (« NYSE ») vers le Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq »).

La transition témoigne de la volonté continue de CAE d'améliorer son efficacité opérationnelle et d'aligner son positionnement sur le marché avec son profil de chef de file mondial, qui mise sur des technologies de pointe pour fournir des solutions de simulation, de formation et de soutien aux opérations essentielles à la mission. CAE prévoit que le dernier jour de négociation de ses actions ordinaires sur la NYSE sera le mercredi 22 juillet 2026, et que la négociation sur le Nasdaq commencera le jeudi 23 juillet 2026.

L'inscription de CAE à la Bourse de Toronto (« TSX ») ne sera pas affectée, et ses actions ordinaires continueront de se négocier sous le symbole « CAE » à la fois sur la TSX et le Nasdaq.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective concernant le transfert par CAE de son inscription boursière américaine de la NYSE au Nasdaq, les dates prévues de ce transfert, ainsi que d'autres énoncés qui ne concernent pas des faits historiques. Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant les événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « futur », « avoir l'intention de », « probable », « planifier », « chercher à », « devoir », « stratégie » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilités de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

De par leur nature, les énoncés prospectifs obligent CAE à poser des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents liés aux activités de CAE, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que CAE juge raisonnables et appropriés dans les circonstances, le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes de CAE en date du 9 juillet 2026 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par la loi, CAE rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. L'information et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont CAE disposait en date du présent communiqué. Bien que CAE soit d'avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Ces énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés.

Pour de plus amples renseignements sur les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué et sur les risques et incertitudes liés aux activités de CAE, veuillez vous reporter au rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026, accessible sur le site Web de CAE (www.cae.com) , sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov).

À propos de CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec des emplacements et des centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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Personnes-ressources à CAE :

Relations avec médias :

Samantha Golinski, vice-présidente principale, Communications

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Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, chef de la stratégie

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SOURCE CAE inc.