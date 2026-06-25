CAE figure dans le palmarès 2026 des entreprises les plus durables au monde selon le TIME

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE figure dans la troisième édition du palmarès 2026 des entreprises les plus durables au monde. Ce prix prestigieux est décerné par TIME et Statista Inc., le principal portail de statistiques et fournisseur de classements de l'industrie. La liste des lauréats a été annoncée le 23 juin 2026 et peut être consultée sur Time.com.

Le palmarès 2026 des entreprises les plus durables au monde reconnaît les entreprises de premier plan en matière de responsabilité sociale d'entreprise du monde entier. Les entreprises ont été évaluées en fonction de plus de 20 indicateurs de rendement clés liés au développement durable, tels que la conformité aux normes internationales de déclaration, les émissions ou l'engagement à l'égard des objectifs et des initiatives. À partir de cette analyse à plusieurs niveaux, un score a été déterminé pour chaque entreprise. Sur les plus de 5 800 entreprises les plus importantes et les plus influentes au monde évaluées, les 750 meilleures ont été récompensées en fonction des revenus, de la capitalisation boursière et de la notoriété publique.

D'après les résultats de l'étude, CAE est très enthousiaste de figurer dans le palmarès 2026 des entreprises les plus durables au monde selon le TIME.

« Être nommée l'une des entreprises les plus durables au monde par TIME et Statista est un immense honneur et un accomplissement pour CAE », a déclaré Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable. « Cette reconnaissance reflète notre engagement à bâtir une entreprise plus résiliente et à créer de la valeur à long terme pour l'ensemble de nos parties prenantes. Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre progression dans notre transition climatique, renforcé nos pratiques en matière de divulgation et de gouvernance, augmenté notre utilisation d'électricité renouvelable et ancré davantage le développement durable au cœur des décisions qui façonnent notre avenir."

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements mondiaux de l'industrie et des palmarès d'entreprises avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de données et de veille économique qui fournit des statistiques, des données pertinentes pour l'entreprise et diverses études et sondages sur le marché et les consommateurs.

À propos de CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec des emplacements et des centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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Relations avec les médias :

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SOURCE CAE inc.