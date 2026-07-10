MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE figure parmi les meilleures entreprises au Canada en 2026 selon le TIME. Ce prix prestigieux est décerné en collaboration avec Statista, le principal portail de statistiques et fournisseur de classements industriels au monde. La liste des lauréats, qui a été annoncée le 9 juillet 2026, peut être consultée sur Time.com.

TIME et Statista ont identifié les meilleures entreprises au Canada en 2026 selon trois critères :

Satisfaction des employés - Ce critère est basé sur les données d'un sondage réalisé auprès d'environ 37 000 employés vérifiés d'entreprises canadiennes au cours des trois dernières années, couvrant les recommandations des employés et les évaluations des employeurs en matière d'image, d'atmosphère, de conditions de travail, de salaire, de lieu de travail et d'égalité.

Croissance du chiffre d'affaires - Ce critère est issu de la base de données des revenus de Statista (trois dernières années). Les entreprises devaient avoir au moins 100 millions $ US de revenus (2024 ou 2025) et une croissance des revenus positive sur trois ans, avec une croissance relative et absolue évaluée.

Transparence en matière de développement durable - Ce critère est basé sur un indice ESG de la base de données ESG de Statista et des recherches supplémentaires, couvrant :

1. Environnement : intensité des émissions de carbone en 2024, taux de réduction par rapport à 2022 et score CDP

2. Social : proportion de femmes au sein du conseil d'administration et présence d'une politique sur les droits de la personne

3. Gouvernance : existence d'un rapport RSE conforme à la GRI et d'une politique de conformité/lutte contre la corruption

Les 125 entreprises les mieux notées ont été reconnues dans le palmarès des meilleures entreprises au Canada en 2026.

Selon les résultats de l'étude, CAE est honorée de figurer parmi les meilleures entreprises au Canada en 2026 selon le TIME!

« Nous sommes honorés de figurer parmi les meilleures entreprises au Canada en 2026 », a déclaré Matthew Bromberg, Président et chef de la direction à CAE. « Cette reconnaissance reflète la force de notre équipe, la culture que nous continuons à bâtir ensemble et notre engagement à créer de la valeur à long terme. C'est le dévouement de nos employés qui nous permet de croître de façon responsable, d'innover et d'avoir un impact significatif pour nos clients, nos collectivités et nos parties prenantes. »

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements mondiaux de l'industrie et des listes d'entreprises avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de données et de veille économique qui fournit des statistiques, des données pertinentes pour l'entreprise et diverses études et sondages sur le marché et les consommateurs.

À propos de CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec des emplacements et des centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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Personnes-ressources à CAE :

Relations avec médias :

Samantha Golinski, vice-présidente principale, Communications

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Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, chef de la stratégie

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.