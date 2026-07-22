CAE et Leonardo élargissent leur collaboration pour faire progresser l'entraînement sur le M-346 et développer des capacités intégrées d'entraînement de nouvelle génération

FARNBOROUGH, Angleterre, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE et Leonardo ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration, qui s'appuie sur leur partenariat de longue date, sur le système d'entraînement intégré M‑346 (ITS). Cette entente renforce leur coopération afin de saisir les occasions d'affaires pour la formation avancée des pilotes de chasse. Elle établit le développement de capacités avancées visant à préparer les pilotes aux concepts opérationnels en constante évolution, notamment les opérations aériennes actuelles et de nouvelle génération, les systèmes basés sur l'intelligence artificielle et les environnements de mission de plus en plus autonomes.

(de gauche à droite) : Pascal Grenier, président, Défense et Sécurité, CAE, et Stefano Bortoli, directeur général, Leonardo Aeronautics

Cet accord témoigne du renforcement continu de la collaboration entre CAE et Leonardo et étend son champ d'application au-delà des formations en situation réelle et en simulation déjà en place, pour englober les environnements réels, virtuels et constructifs (LVC), ainsi que les environnements d'intégration réelle et synthétique (LSI). Ensemble, les entreprises collaboreront sur une feuille de route technologique qui fera progresser le M-346 ITS, incluant les capacités Block 20.

L'École internationale de formation au pilotage (IFTS) à Decimomannu, en Sardaigne, l'école supérieure de l'Armée de l'air italienne, propulsée par Leonardo en collaboration avec CAE, est un exemple éprouvé du partenariat CAE-Leonardo, offrant l'un des environnements d'entraînement aux avions de chasse les plus intégrés au monde pour des missions opérationnelles complexes de nouvelle génération. En combinant la formation en vol, la simulation avancée et la répétition de mission, soutenue par une instruction basée sur les données de vol, l'IFTS démontre comment des solutions d'entraînement intégrées peuvent accélérer et maintenir la préparation à la mission.

L'approche de formation intégrée mise en œuvre à l'IFTS reflète également un besoin croissant d'une plus grande interopérabilité entre les forces aériennes alliées. Des environnements de formation tels que l'IFTS offrent aux pilotes issus de divers pays la possibilité de s'entraîner ensemble selon des normes, tactiques et scénarios de mission communs, renforçant la cohésion opérationnelle au sein des forces de l'OTAN et de leurs partenaires. La simulation avancée permet en outre aux pilotes de vivre des scénarios opérationnels complexes de façon répétée et sécuritaire, accélérant ainsi l'apprentissage tout en améliorant leur préparation aux missions réelles.

« Notre collaboration de longue date avec Leonardo et l'École internationale de formation au pilotage (IFTS) constitue l'exemple phare de combinaison de technologies avancées de simulation et de formation en vol pour offrir un entraînement de pilotes de classe mondiale et une préparation opérationnelle », a déclaré Pascal Grenier, président de CAE Défense et sécurité. « Le champ de bataille du futur exigera davantage des pilotes que jamais auparavant. Grâce à cette collaboration, nous développerons des environnements de formation qui aideront les aviateurs à développer le jugement, l'adaptabilité et les compétences décisionnelles nécessaires pour employer des systèmes de mission avancés et automatisés. »

« Alors que les nations du monde entier se préparent à exploiter des capacités aériennes de plus en plus avancées et intégrées, l'entraînement des pilotes doit s'adapter rapidement afin que l'ensemble du programme et les technologies pertinentes adhèrent pleinement à cette évolution », a déclaré Stefano Bortoli, directeur général de Leonardo Aeronautics. « Cet accord progressif avec notre partenaire de longue date, CAE, renforcera le développement de pilotes hautement qualifiés pour les besoins opérationnels actuels et futurs. En associant nos savoir-faire et nos expériences complémentaires, déjà démontrés dans le cadre de notre collaboration au sein de IFTS, nous renforçons notre capacité à accompagner les responsables de la défense afin de garantir que leurs pilotes soient prêts à relever les défis du champ de bataille de demain. »

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sûr. Nous offrons des solutions de formation, de simulation et d'opérations critiques à la fine pointe pour préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent vraiment. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens d'entretien, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'aviation d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes partout où les clients ont besoin de nous, avec près de 240 sites et centres d'entraînement dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence dans les simulateurs de vol haute fidélité et les solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation à la mission, aujourd'hui et demain.

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À propos de CAE

Leonardo est un groupe industriel international qui développe des capacités technologiques multidomaines au service de la sécurité mondiale. Acteur clé des principaux programmes stratégiques dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, l'entreprise emploie plus de 62 000 personnes à travers le monde et exerce ses activités dans les domaines de l'électronique, des hélicoptères, des aéronefs, du cyberespace et de la sécurité ainsi que du spatial.

L'entreprise possède une importante présence industrielle en Italie, au Royaume-Uni, en Pologne et aux États-Unis, et est active dans 150 pays grâce à ses filiales, coentreprises et participations. Leonardo est un partenaire technologique et industriel de premier plan pour les gouvernements, les administrations de la défense, les institutions et les entreprises.

Inscrite à la Bourse de Milan (LDO), Leonardo a enregistré en 2025 de nouvelles commandes d'une valeur de 23,8 milliards d'euros, un carnet de commandes de 46,6 milliards d'euros et des revenus consolidés de 19,5 milliards d'euros. Membre de l'indice MIB ESG, l'entreprise figure également au sein des indices de durabilité Dow Jones (DJSI) depuis 2010.

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SOURCE CAE inc.