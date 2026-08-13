CAE annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle 2026 et accueille Bruce Ross au sein de son conseil d'administration

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CAE inc.

13 août, 2026, 11:30 ET

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- (Nasdaq: CAE) (TSX: CAE) - CAE annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires 2026. Les 13 candidats suivants ont été élus à titre d'administrateurs de CAE : 

Candidats 

Votes en faveur 

% de votes en faveur 

Abstentions 

% d'abstentions  

Sophie Brochu 

197 552 431 

77,47 %

57 454 470 

22,53 %

Matthew Bromberg 

253 533 889 

99,42 %

1 472 809 

0,58 %

Patrick Decostre 

249 274 959 

97,75 %

5 731 939 

2,25 %

Elise Eberwein 

247 889 860 

97,21 %

7 116 843 

2,79 %

Ian L. Edwards 

252 407 524 

98,98 %

2 599 373 

1,02 %

Marianne Harrison 

248 583 596 

97,48 %

6 423 101 

2,52 %

Peter Lee 

250 510 158 

98,24 %

4 496 546 

1,76 %

Katherine A. Lehman 

249 799 390 

97,96 %

5 207 310 

2,04 %

Mary Lou Maher 

252 146 222 

98,88 %

2 860 482 

1,12 %

Bruce Ross 

254 049 872 

99,62 %

956 826 

0,38 %

Calin Rovinescu 

241 602 337 

94,74 %

13 404 561 

5,26 %

Patrick M. Shanahan 

252 121 674 

98,87 %

2 884 430 

1,13 %

Louis Têtu 

230 603 184 

90,43 %

24 403 713 

9,57 %

CAE est heureuse d'accueillir Bruce Ross au sein de son conseil d'administration. M. Ross, qui est chef de groupe - Intelligence artificielle et membre de la haute direction à la Banque Royale du Canada, apporte plus de 30 ans d'expérience mondiale dans les domaines des technologies et des affaires au sein du conseil d'administration. Il a précédemment occupé le poste de chef de groupe, Technologie et Exploitation à RBC et a occupé plusieurs postes de haute direction à IBM, notamment celui de président d'IBM Canada. 

Les résultats finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle sont déposés simultanément auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières. 

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