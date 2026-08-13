CAE annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle 2026 et accueille Bruce Ross au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- (Nasdaq: CAE) (TSX: CAE) - CAE annonce les résultats des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires 2026. Les 13 candidats suivants ont été élus à titre d'administrateurs de CAE :

Candidats Votes en faveur % de votes en faveur Abstentions % d'abstentions Sophie Brochu 197 552 431 77,47 % 57 454 470 22,53 % Matthew Bromberg 253 533 889 99,42 % 1 472 809 0,58 % Patrick Decostre 249 274 959 97,75 % 5 731 939 2,25 % Elise Eberwein 247 889 860 97,21 % 7 116 843 2,79 % Ian L. Edwards 252 407 524 98,98 % 2 599 373 1,02 % Marianne Harrison 248 583 596 97,48 % 6 423 101 2,52 % Peter Lee 250 510 158 98,24 % 4 496 546 1,76 % Katherine A. Lehman 249 799 390 97,96 % 5 207 310 2,04 % Mary Lou Maher 252 146 222 98,88 % 2 860 482 1,12 % Bruce Ross 254 049 872 99,62 % 956 826 0,38 % Calin Rovinescu 241 602 337 94,74 % 13 404 561 5,26 % Patrick M. Shanahan 252 121 674 98,87 % 2 884 430 1,13 % Louis Têtu 230 603 184 90,43 % 24 403 713 9,57 %

CAE est heureuse d'accueillir Bruce Ross au sein de son conseil d'administration. M. Ross, qui est chef de groupe - Intelligence artificielle et membre de la haute direction à la Banque Royale du Canada, apporte plus de 30 ans d'expérience mondiale dans les domaines des technologies et des affaires au sein du conseil d'administration. Il a précédemment occupé le poste de chef de groupe, Technologie et Exploitation à RBC et a occupé plusieurs postes de haute direction à IBM, notamment celui de président d'IBM Canada.

Les résultats finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale annuelle sont déposés simultanément auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

À propos de CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec des emplacements et des centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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SOURCE CAE inc.