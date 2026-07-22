Avis : Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2027 et assemblée annuelle des actionnaires 2026 de CAE

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Les analystes et les investisseurs institutionnels sont invités à assister virtuellement à la conférence téléphonique de CAE sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2027, le jeudi 13 août 2026 à 8 h (HE). CAE publiera ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2027 le 12 août 2026, après la fermeture des marchés.

L'assemblée annuelle des actionnaires pour l'exercice 2026 se tiendra le mercredi 12 août 2026 à 15 h (HE), en personne et par webdiffusion en direct.

Résultats du premier trimestre de l'exercice 2027

Quand :

Le jeudi 13 août 2026 à 8 h (HE)

Qui :

Calin Rovinescu, président exécutif du conseil d'administration

Matthew Bromberg, président et chef de la direction

Ryan McLeod, chef de la direction financière

Andrew Arnovitz, chef de la stratégie

Webdiffusion :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct par webdiffusion audio, et un enregistrement sera disponible après l'événement sur www.cae.com/fr/investisseurs/.

Il sera également possible de participer à la conférence téléphonique par téléphone en Amérique du Nord.

Numéro sans frais - Amérique du Nord : +1 (800) 990-2777

Numéro d'identification de la conférence : 52503

Un accès international sans frais à la conférence téléphonique est disponible à partir de ce lien. Les participants internationaux qui souhaitent se joindre à la conférence doivent cliquer sur le lien, sélectionner le drapeau du pays où leur numéro de téléphone est enregistré, remplir le formulaire et le soumettre. Ils recevront immédiatement un appel au numéro fourni et seront connectés à la conférence avec leur ligne en sourdine. Ils pourront ensuite appuyer sur *1 pour se joindre à la file d'attente des questions.

Assemblée annuelle des actionnaires 2026 de CAE

Quand :

Le mercredi 12 août 2026 à 15 h (HE)

Qui :

Calin Rovinescu, président exécutif du conseil d'administration

Matthew Bromberg, président et chef de la direction

Mark Hounsell, chef des affaires juridiques

Où :

L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra en personne au 1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3610, 36e étage, Montréal (Québec) H3B 4W8, ainsi que par webdiffusion en direct.

L'enregistrement de l'événement sera disponible sur www.cae.com/investisseurs.

À propos de CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec des emplacements et des centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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Personnes-ressources

Médias

Samantha Golinski, Vice-présidente principale, Communications

+1 438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs

Andrew Arnovitz, Chef de la stratégie

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.