CAE publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2027

Produits des activités ordinaires de 1 173,4 millions $, en hausse de 6,8 % par rapport à 1 098,6 millions $ à l'exercice précédent

RPA de 0,10 $, par rapport à 0,18 $ à l'exercice précédent, et RPA ajusté 1) de 0,26 $, par rapport à 0,26 $ à l'exercice précédent

Flux de trésorerie disponibles 1) de 104,0 millions $ et ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté 1) de 2,27

Prises de commandes ajustées (1) de 1 289,6 millions $ et ratio valeur comptable des commandes/ventes (1) de 1,10

Objectifs liés à la transformation sur la bonne voie, incluant des économies récurrentes annuelles découlant de la transformation 1) de l'ordre de 125 millions $ à 150 millions $ d'ici l'exercice 2030

Aucun changement aux perspectives pour l'exercice 2027

MONTREAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- (Nasdaq : CAE) (TSX : CAE) - CAE inc. (« CAE » ou la « Société ») annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 juin 2026. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'annexe relative au premier trimestre de 2027, disponible à l'adresse cae.com/fr/investisseurs.

« En ce début d'exercice 2027, nous avons enregistré de solides résultats au premier trimestre et continué de réaliser des progrès dans tous les volets du plan de transformation », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Les résultats obtenus au premier trimestre sont conformes à nos projections. Du côté Civil, les revenus sont en hausse de 5,6 % par rapport à l'exercice précédent, bien que la rentabilité ait diminué, comme prévu. Les résultats solides dans le domaine de l'aviation d'affaires et l'amélioration des taux d'utilisation ont été contrebalancés par des coûts plus élevés, un apport plus faible provenant du secteur Produits civils, et les effets du conflit au Moyen-Orient. Le secteur Défense a de nouveau enregistré un solide trimestre, avec des revenus en hausse de 8,3 % et une augmentation continue de la marge sectorielle opérationnelle ajustée d'un exercice à l'autre. »

« Au cours du trimestre, nous avons réalisé des avancées dans le cadre de plusieurs partenariats stratégiques avec des fabricants OEM mondiaux du domaine de la défense, qui élargissent considérablement nos débouchés à long terme et soutiennent nos ambitions de croissance. De plus, nous avons généré d'excellents flux de trésorerie, ce qui nous a permis de rehausser encore une fois notre bilan, d'investir dans la croissance et notre transformation, et de redistribuer des liquidités aux actionnaires. Nos perspectives pour l'exercice 2027 restent inchangées. »

« Notre plan de transformation a progressé dans l'ensemble des trois priorités que sont le catalogue, la gestion rigoureuse du capital et le rendement opérationnel. Notre examen des options stratégiques concernant Flightscape avance bien et suscite un vif intérêt. La rationalisation de notre réseau de formation dans le secteur Civil est en bonne voie d'atteindre nos objectifs pour l'exercice 2027 et par la suite. Nous comptons notamment fermer de quatre à six centres de formation dans le secteur Civil, concentrant ainsi les revenus avec une présence réduite et une structure de coûts rationalisée. Nous sommes déterminés à maximiser la fidélisation de la clientèle tout au long de cette transition, à réduire considérablement nos coûts grâce à l'amélioration de la productivité de la main-d'œuvre et à réduire notre superficie à l'échelle mondiale. Derrière ces priorités se cache un accent continu sur l'imputabilité, le rendement et l'exécution. Les modifications apportées à la rémunération des dirigeants, annoncées dans notre circulaire de sollicitation de procurations, consolident cette façon de faire en alignant les primes incitatives sur la valeur à long terme pour les actionnaires. »

« Nos résultats au premier trimestre font en sorte que nous maintenons le cap sur un rendement nettement supérieur et une valeur durable au fil du temps, afin de positionner CAE en tant qu'entreprise de croissance qui exerce ses activités dans des marchés finaux attrayants et qui est en bonne voie de générer des flux de trésorerie disponibles plus solides, un meilleur rendement du capital investi, des marges en hausse et une structure du capital souple et résiliente. »

1) Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué pour une définition de ces mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

Résultats consolidés du premier trimestre de l'exercice 2027

Au premier trimestre de l'exercice 2027, les produits des activités ordinaires se sont établis à 1 173,4 millions $, comparativement à 1 098,6 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Le RPA s'est chiffré à 0,10 $ au premier trimestre, comparativement à 0,18 $ à l'exercice précédent. Le RPA ajusté a totalisé 0,26 $ au premier trimestre, comparativement à 0,26 $ à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel du trimestre s'est établi à 86,8 millions $ (7,4 % des produits des activités ordinaires1)), comparativement à 133,8 millions $ (12,2 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier. Le résultat opérationnel de la période considérée inclut les coûts de restructuration de 48,3 millions $, tandis que celui de la période correspondante de l'exercice précédent comprenait des coûts liés à la transition de la haute direction de 14,0 millions $. Au premier trimestre, le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est établi à 156,6 millions $ (13,3 % des produits des activités ordinaires1)), par rapport à 169,3 millions $ (15,4 % des produits des activités ordinaires) à l'exercice précédent. Toute l'information financière est en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats consolidés

(montants en millions, sauf les montants par action) T1-2027

T1-2026

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 1 173,4 $ 1 098,6 $ 6,8 % Résultat opérationnel 86,8 $ 133,8 $ (35,1) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté1) 156,6 $ 169,3 $ (7,5) % En pourcentage des produits des activités ordinaires1) 13,3 % 15,4 %



Résultat net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Société 31,0 $ 57,2 $ (45,8) % Résultat par action (RPA) 0,10 $ 0,18 $ (44,4) % RPA ajusté1) 0,26 $ 0,26 $ -- % Prises de commandes ajustées1) 1 289,6 $ 1 122,8 $ 14,9 % Carnet de commandes ajusté1) 19 192,3 $ 19 484,1 $ (1,5) %

1) Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué pour une définition de ces mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

Aviation civile (Civil)

Au premier trimestre, le secteur Civil a enregistré des produits des activités ordinaires de 641,6 millions $, par rapport à 607,7 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'est établi à 61,5 millions $ (9,6 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 99,4 millions $ (16,4 % des produits des activités ordinaires) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est établi à 106,1 millions $ (16,5 % des produits des activités ordinaires) ce trimestre, comparativement à 123,0 millions $ (20,2 % des produits des activités ordinaires) pour le premier trimestre de l'exercice précédent. La diminution du résultat opérationnel sectoriel ajusté traduit avant tout la hausse des frais de vente, généraux et d'administration, y compris les charges liées au crédit à l'égard d'actifs financiers, l'apport moindre des ventes de simulateurs, ainsi que la rentabilité moindre de nos coentreprises qui découle en grande partie des répercussions des conflits militaires au Moyen-Orient. La diminution a été annulée en partie par l'apport accru des produits tirés des services de formation dans le domaine de l'aviation d'affaires du fait de la hausse du taux d'utilisation. Au cours du trimestre, le secteur Civil a livré 8 simulateurs de vol (FFS), et le taux d'utilisation de ses centres de formation s'est établi à 72,2 %.

Le secteur Civil a obtenu ce trimestre des contrats de solutions de formation d'une valeur de 837,7 millions $ pour une série d'ententes de formation à long terme dans les domaines de l'aviation commerciale et de l'aviation d'affaires, dont des contrats visant la vente de 6 FFS.

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes1) du secteur Civil s'est établi à 1,31 pour le trimestre et à 1,07 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes ajusté du secteur Civil s'établissait à 8,5 milliards $ à la fin du trimestre.

Sommaire des résultats - Aviation civile

(montants en millions) T1-2027

T1-2026

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 641,6 $ 607,7 $ 5,6 % Résultat opérationnel 61,5 $ 99,4 $ (38,1) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté 106,1 $ 123,0 $ (13,7) % En pourcentage des produits des activités ordinaires 16,5 % 20,2 %



Prises de commandes ajustées 837,7 $ 511,4 $ 63,8 % Carnet de commandes ajusté 8 502,3 $ 8 379,8 $ 1,5 %













Renseignements non financiers supplémentaires











Nombre équivalent de simulateurs 319

319

-- % FFS dans le réseau de CAE 375

373

0,5 % FFS livrés 8

8

-- % Taux d'utilisation 72,2 % 68,8 % 4,9 %

Défense et Sécurité (Défense)

Au premier trimestre, le secteur Défense a enregistré des produits des activités ordinaires de 531,8 millions $, par rapport à 490,9 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel s'est établi à 25,3 millions $ (4,8 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 34,4 millions $ (7,0 % des produits des activités ordinaires) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté s'est établi à 50,5 millions $ (9,5 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 46,3 millions $ (9,4 % des produits des activités ordinaires) pour le premier trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation du résultat opérationnel sectoriel ajusté s'explique en grande partie par la rentabilité et l'activité accrues à l'égard de nos contrats en Amérique du Nord, ainsi que par la réalisation de gains d'efficacité au niveau des programmes donnant lieu à l'atteinte d'étapes clés relatives aux programmes, facteurs neutralisés en partie par l'augmentation des frais de vente, généraux et d'administration qui s'explique par la hausse des activités de soumission et de proposition.

Le secteur Défense a obtenu ce trimestre des commandes d'une valeur de 451,9 millions $, pour un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 0,85. Ce ratio s'est établi à 1,01 pour les 12 derniers mois. Le carnet de commandes ajusté du secteur Défense, y compris les contrats non financés obtenus et la participation de CAE dans des coentreprises, s'établissait à 10,7 milliards $ à la fin du trimestre.

Sommaire des résultats - Défense et Sécurité

(montants en millions) T1-2027

T1-2026

Variation

en %

Produits des activités ordinaires 531,8 $ 490,9 $ 8,3 % Résultat opérationnel 25,3 $ 34,4 $ (26,5) % Résultat opérationnel sectoriel ajusté 50,5 $ 46,3 $ 9,1 % En pourcentage des produits des activités ordinaires 9,5 % 9,4 %



Prises de commandes ajustées 451,9 $ 611,4 $ (26,1) % Carnet de commandes ajusté 10 690,0 $ 11 104,3 $ (3,7) %

Autres points saillants financiers

Sommaire des autres points saillants financiers

(montants en millions) T1-2027

T1-2026

Variation

en %

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 175,1 $ (15,3) $



Flux de trésorerie disponibles1) 104,0 $ (134,7) $



Dépenses d'investissement 51,7 $ 106,9 $ (51,6) % Rendement du capital investi (RCI) ajusté1) 7,5 % 7,8 %



Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1) 2,27

2,75







Pour le trimestre considéré, le montant net des charges financières s'est établi à 45,5 millions $, ce qui représente une baisse par rapport à 54,6 millions $ au premier trimestre de l'exercice précédent. La baisse d'un exercice à l'autre est essentiellement imputable à la diminution des charges financières liées à la dette à long terme du fait de la diminution du niveau d'emprunts durant la période.

La charge d'impôt sur le résultat s'est établie à 8,7 millions $ ce trimestre, ce qui correspond à un taux d'imposition effectif de 21,1 %, par rapport à 24,0 % au premier trimestre de l'exercice précédent. Le taux d'imposition effectif ajusté1), qui s'entend du taux d'imposition utilisé pour calculer le résultat net ajusté1) et le RPA ajusté, s'est établi à 23,4 % pour le trimestre, comparativement à 24,3 % pour le premier trimestre de l'exercice précédent. La diminution du taux d'imposition effectif ajusté traduit essentiellement l'évolution de la composition des revenus provenant de différents territoires.

Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles se sont établies à 175,1 millions $ pour le trimestre, comparativement à des sorties de 15,3 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie disponibles1) ont totalisé 104,0 millions $ pour le trimestre, comparativement à un montant négatif de 134,7 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation traduit en grande partie l'apport accru du fonds de roulement hors trésorerie et la baisse des dépenses d'investissement en immobilisations.

Les dépenses d'investissement en immobilisations1) ont totalisé 51,7 millions $ pour le trimestre, par rapport à 106,9 millions $ au premier trimestre de l'exercice 2026.

À la fin du trimestre, la dette nette1) était de 2 646,2 millions $ et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1) était de 2,27. À la fin du trimestre précédent, la dette nette était de 2 681,8 millions $ et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté était de 2,29.

Le rendement du capital investi1) ajusté s'est établi à 7,5 % pour le trimestre, comparativement à 7,6 % au trimestre précédent et à 7,8 % au premier trimestre de l'exercice précédent.

Au cours du trimestre, CAE a racheté et annulé un total de 1 107 279 actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités, au prix moyen pondéré de 35,26 $ par action ordinaire, pour une contrepartie totale de 39,0 millions $.

Perspectives pour l'exercice 2027

L'exercice 2027 est une année d'exécution, marquée par les mesures actuellement mises en œuvre pour redéfinir les activités.

Au total, le plan de transformation devrait coûter entre 200 millions $ et 250 millions $, dont une tranche d'environ 100 millions $ sous forme de charges hors trésorerie. Une tranche de 48 millions $ du coût total a été engagée au premier trimestre de l'exercice 2027, portant à 133 millions $ le total des coûts engagés à ce jour. La majorité des charges restantes devraient être engagées à l'exercice 2027.

Les perspectives de la Société pour l'exercice 2027 n'ont pas changé et ne tiennent toujours pas compte des cessions, acquisitions ou nouvelles coentreprises.

Perspectives financières consolidées pour l'exercice 2027 Produits des activités ordinaires Croissance se situant dans la fourchette inférieure du

pourcentage à un chiffre Marge opérationnelle sectorielle ajustée1) De 14,6 % à 15,1 % RPA ajusté1) De 1,21 $ à 1,28 $ Taux de conversion de la trésorerie1) De 85 % à 95 %

Pour l'exercice 2027, la direction s'attend à une croissance se situant dans la fourchette inférieure du pourcentage à un chiffre des produits des activités ordinaires consolidés. Les produits des activités ordinaires du secteur Civil devraient demeurer stables ou afficher une légère baisse, tandis que ceux du secteur Défense devraient enregistrer une croissance dans la partie médiane du pourcentage à un chiffre.

Sur une base consolidée, la direction est d'avis que la marge opérationnelle sectorielle ajustée1) sera de l'ordre de 14,6 % à 15,1 % pour l'exercice 2027. Ces perspectives reflètent l'incidence combinée de l'expansion continue de la marge du secteur Défense, de la baisse temporaire de la rentabilité du secteur Civil, des mesures associées au plan de transformation, des inefficiences temporaires de coûts du fait de la rationalisation du réseau et des réinstallations, ainsi que des niveaux d'investissement plus élevés visant à soutenir un meilleur rendement à long terme, avec des avantages qui se manifesteront au fil du temps.

Dans le secteur Défense, CAE prévoit une croissance continue et une rentabilité accrue, soutenues par une forte demande et une conversion du carnet de commandes ajusté. Dans le secteur Civil, les résultats devraient rester inférieurs aux niveaux antérieurs, en raison de la faiblesse persistante du marché de la formation pour l'aviation civile, d'une baisse de la demande de produits et de l'incidence des mesures d'optimisation actuellement mises en œuvre.

L'incertitude géopolitique continue au Moyen-Orient touche les activités de CAE et ses clients dans la région. À l'heure actuelle, la Société subit des répercussions opérationnelles et financières liées au conflit et met en œuvre des mesures d'atténuation, notamment le redéploiement de certaines activités de formation au sein de son réseau mondial. Nos perspectives reposent sur l'hypothèse que les mesures que nous prenons demeureront efficaces et que nous serons en mesure d'atténuer en grande partie ces répercussions pour le reste de l'exercice 2027. L'intensification du conflit ou une hausse soutenue des prix du carburant, des répercussions plus larges sur l'activité des compagnies aériennes, les activités de nos clients ou les chaînes d'approvisionnement, pourrait exercer une pression supplémentaire sur nos résultats.

Ces perspectives sont formulées en date du 12 août 2026 afin d'aider les analystes, les investisseurs et les actionnaires à se forger leur propre opinion sur les résultats attendus de CAE pour l'exercice se terminant le 31 mars 2027. Elles constituent de l'information prospective et reposent sur de multiples estimations et hypothèses, notamment celles énoncées plus loin dans la section « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs », et sont soumises aux risques et incertitudes qui y sont résumés. Par conséquent, nous tenons à avertir le lecteur que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins et que ces indicateurs sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions, les résultats réels pouvant différer, possiblement de manière significative. La Société tient à souligner que les hypothèses utilisées pour établir ces perspectives pourraient s'avérer erronées ou inexactes.

1) La présente section du communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué pour une définition de ces mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable.

Mise en garde concernant les contraintes liées au communiqué sommaire des résultats

Ce communiqué sommaire des résultats renferme des renseignements limités qui visent à aider le lecteur à évaluer le rendement de CAE, mais ces renseignements ne devraient pas être utilisés par les lecteurs qui ne connaissent pas CAE et ne devraient en aucun cas remplacer les états financiers, les notes annexes aux états financiers et le rapport de gestion de CAE.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective concernant nos activités, les événements et les faits nouveaux qui pourraient selon nous avoir lieu dans l'avenir. Il s'agit par exemple d'énoncés concernant nos perspectives financières consolidées pour l'exercice 2027, les cibles à long terme du plan de transformation prévues d'ici l'exercice 2030, les coûts et économies associés à notre plan de transformation, notre vision, nos stratégies, les tendances et perspectives commerciales, nos produits des activités ordinaires futurs, notre bénéfice, la croissance de nos flux de trésorerie, les tendances du bénéfice, nos dépenses d'investissement en immobilisations liées à la croissance et nos expansions et initiatives nouvelles, y compris les initiatives ayant trait aux questions de développement durable, nos obligations financières, nos liquidités disponibles, nos ventes futures, la conjoncture économique et politique en général, les tendances inflationnistes, les perspectives et tendances d'un secteur d'activité, les économies de coûts récurrentes annuelles prévues qui découleront des programmes d'excellence opérationnelle, notre gestion de la chaîne d'approvisionnement, les marchés potentiels estimés, la demande pour les produits et les services de CAE, notre accès aux ressources en capital, notre situation financière, l'accroissement prévu de divers paramètres financiers, les remboursements de capital prévus pour les actionnaires, nos perspectives commerciales, nos occasions d'affaires, nos objectifs, notre développement, nos plans, nos stratégies de croissance et autres priorités stratégiques, et notre position concurrentielle et de chef de file dans nos marchés, l'accroissement de nos parts de marché, la capacité de CAE de répondre à la demande pour les nouvelles technologies et son degré de préparation pour ce faire, la durabilité de nos activités ainsi que d'autres énoncés qui ne concernent pas des faits historiques.

Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « devoir », « probable », « stratégie », « futur » ou la forme négative de ces termes ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

De par leur nature, les énoncés prospectifs nous obligent à poser des hypothèses qui sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés à notre activité, lesquelles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que nous jugeons raisonnables et appropriés dans les circonstances, nous avisons le lecteur de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 12 août 2026 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par la loi, nous rejetons toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. L'information et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. De plus, les énoncés comportant « à notre avis » ou d'autres expressions semblables reflètent nos opinions sur un sujet donné. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont nous disposions en date du présent communiqué. Bien que nous soyons d'avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Nos énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Sauf indication contraire de CAE, ces énoncés ne tiennent pas compte de l'incidence potentielle d'éventuels éléments exceptionnels ni des cessions, monétisations, fusions, acquisitions, autres regroupements d'entreprises ou autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après le 12 août 2026. Les répercussions financières de ces transactions et de ces éléments exceptionnels peuvent être complexes et dépendent des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc pas décrire les répercussions prévues de façon significative ou de la même façon que nous présentons les risques connus qui touchent notre entreprise. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et d'autres parties à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus pour l'exercice 2027 et à mieux comprendre l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Les lecteurs sont avisés que cette information peut ne pas convenir à d'autres fins.

Hypothèses importantes

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué sont basés sur certaines hypothèses, y compris, sans s'y limiter : la conjoncture de marché, l'instabilité géopolitique, y compris les conflits militaires en cours au Moyen-Orient et l'évolution rapide du contexte commercial et des droits de douane, la réceptivité des clients envers nos solutions de formation et de soutien opérationnel, l'exactitude de nos estimations des marchés potentiels et des occasions sur les marchés, la réalisation des économies de coûts récurrentes annuelles prévues et des autres avantages escomptés des initiatives de restructuration, des plans de transformation et des programmes d'excellence opérationnelle, la capacité de répondre aux pressions inflationnistes prévues et la capacité de compenser les hausses des coûts au moyen de hausses des prix, l'incidence réelle des perturbations logistiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale sur l'offre, les niveaux de production et les coûts, la stabilité des taux de change, la capacité à couvrir les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change, la disponibilité d'emprunts sur lesquels effectuer des prélèvements et l'utilisation d'une ou de plusieurs de nos conventions de crédit de premier rang, les liquidités disponibles provenant de notre trésorerie et des équivalents de trésorerie, les montants non utilisés sur notre facilité de crédit renouvelable, le solde disponible dans le cadre de notre facilité d'achat de créances, l'hypothèse que nos flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et l'accès continu au financement par emprunt suffiront pour répondre aux besoins financiers dans un avenir prévisible, l'accès aux ressources en capital attendues dans les délais prévus, l'absence de répercussions importantes d'ordre financier, opérationnel ou concurrentiel découlant de modifications de la réglementation touchant nos activités, notre capacité à conserver nos contrats et à en obtenir de nouveaux, notre capacité à concrétiser avec succès les occasions identifiées dans le cadre de notre plan de transformation visant à simplifier notre structure, à recentrer nos activités et à renforcer notre exécution, ainsi que la concrétisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de notre plan de transformation pluriannuel dans le respect de l'échéancier et du budget. Le transport aérien est un moteur important de l'activité de CAE, et la direction s'appuie sur les analyses de l'Association du transport aérien international (IATA) pour étayer ses hypothèses sur le rythme et le profil de la croissance dans son principal marché de l'aviation civile. Les énoncés prospectifs liés aux cibles du plan de transformation prévues d'ici l'exercice 2030 s'appuient également sur les hypothèses sous-tendant les cibles à long terme de la direction présentées dans le cadre du plan de transformation décrit dans le communiqué de presse de CAE daté du 21 mai 2026, qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov). Les hypothèses énoncées dans le présent communiqué et, conséquemment, les énoncés prospectifs fondés sur ces hypothèses pourraient donc être inexacts. Pour de plus amples renseignements, y compris à l'égard des autres hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué, veuillez vous reporter à la section 9 « Risques et incertitudes liés à nos activités » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026, qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov).

Risques importants

Les risques importants, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements actuels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-tendus dans nos énoncés prospectifs, sont mentionnés dans le rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et dans son rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2026, qui sont disponibles sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov). De plus, les énoncés prospectifs liés aux cibles du plan de transformation prévues d'ici l'exercice 2030 sont assujettis aux risques et aux incertitudes importants sous-tendant les cibles à long terme de la direction présentées dans le cadre du plan de transformation décrit dans le communiqué de presse de CAE daté du 21 mai 2026, qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov). Les lecteurs sont avisés que les risques énoncés pourraient avoir des effets nuisibles importants sur nos énoncés prospectifs. Nous devons souligner le fait que la liste des facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir des répercussions défavorables sur nos résultats.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend des mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS, des mesures de gestion du capital et des mesures financières supplémentaires. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées en vertu des IFRS; le lecteur doit donc se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La direction estime que ces mesures sont des indicateurs supplémentaires de notre rendement opérationnel et des tendances en la matière, et qu'elles facilitent la comparaison entre les périodes.

Certaines mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières sont fournies à la fois sur une base consolidée et séparément pour chacun de nos secteurs (Aviation civile et Défense et Sécurité), car nous analysons leurs résultats et leur rendement séparément.

Les calculs des mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les mesures les plus directement comparables selon les IFRS sont également présentés ci-après à la section « Calculs et rapprochements » du présent communiqué.

Changements apportés aux mesures non conformes aux IFRS

Comme nous l'avons annoncé en mai 2026, nous avons révisé la composition de certaines mesures non conformes aux IFRS au premier trimestre de 2027.

Le résultat opérationnel sectoriel ajusté a été révisé de manière à en exclure la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions;

Le résultat net ajusté a été révisé de manière à en exclure la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions, ce qui a également une incidence sur la détermination du RPA ajusté.

Par ailleurs, nous avons redéfini la méthode d'évaluation des taux d'utilisation des simulateurs, des simulateurs de vol (FFS) dans le réseau de CAE et du nombre équivalent de simulateurs (NES), qui ne font plus l'objet d'ajustements au titre de facteurs comme les déménagements, les temps d'arrêt ou les remisages.

Les chiffres comparatifs ont été ajustés aux fins de conformité avec ces changements.

Mesures du rendement

Marge bénéficiaire brute (marge brute en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge bénéficiaire brute est une mesure financière supplémentaire qui correspond à la marge brute divisée par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Marge opérationnelle (résultat opérationnel en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge opérationnelle est une mesure financière supplémentaire qui correspond au résultat opérationnel divisé par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat opérationnel sectoriel ajusté

Le résultat opérationnel sectoriel ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS qui donne une indication de la rentabilité individuelle des secteurs puisqu'il exclut l'incidence des éléments qui ne se rapportent pas directement à leur rendement. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté correspond au résultat opérationnel, ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.4 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025) et des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrits à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025). Nous suivons l'évolution du résultat opérationnel sectoriel ajusté, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'il facilite la comparaison entre les périodes. Le résultat opérationnel sectoriel ajusté sur une base consolidée est un total des mesures sectorielles, puisqu'il s'agit de la mesure de rentabilité qu'utilise la direction pour prendre des décisions sur l'attribution des ressources aux secteurs et évaluer le rendement sectoriel.

Marge opérationnelle sectorielle ajustée (résultat opérationnel sectoriel ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires)

La marge opérationnelle sectorielle ajustée est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond au résultat opérationnel sectoriel ajusté divisé par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

Taux d'imposition effectif ajusté

Le taux d'imposition effectif ajusté est une mesure financière supplémentaire qui s'entend du taux d'imposition effectif sur le résultat net ajusté. Il correspond à la charge d'impôt sur le résultat, divisée par le résultat avant impôt sur le résultat, ajusté en fonction des mêmes éléments utilisés dans le calcul du résultat net ajusté. Nous en suivons l'évolution, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de l'incidence des fluctuations des taux d'imposition sur le résultat et de la composition des revenus sur notre rendement opérationnel et qu'il facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS que nous utilisons comme mesure additionnelle de nos résultats opérationnels. Il correspond au résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société au titre des activités poursuivies, ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers, après impôt, de même que les éléments fiscaux non récurrents importants. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.4 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025) et des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrits à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025). Nous suivons l'évolution du résultat net ajusté, car nous trouvons qu'il rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel et qu'il facilite la comparaison entre les périodes.

Résultat par action (RPA) ajusté

Le résultat par action ajusté est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions. Nous suivons l'évolution de cette mesure parce que nous estimons qu'elle rehausse la compréhension de notre rendement opérationnel par action et qu'elle facilite la comparaison entre les périodes.

BAIIA et BAIIA ajusté

Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS qui correspond au résultat net des activités poursuivies avant l'impôt sur le résultat, les charges financières nettes et la dotation aux amortissements. En outre, le BAIIA ajusté est ajusté par les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, ainsi que les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers. Les pertes de valeur et les autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers sont constitués des coûts liés à la transition de la haute direction (décrits à la section 5.4 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2026 et à la section 5.6 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025), du profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM (décrit à la note 7 de nos états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2025) et des coûts liés aux questions concernant les actionnaires (décrits à la section 5.5 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025). Nous utilisons le BAIIA et le BAIIA ajusté pour évaluer notre rendement opérationnel en éliminant l'incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non conforme aux IFRS qui évalue notre capacité à générer des flux de trésorerie de nos activités poursuivies, compte tenu des investissements courants au titre des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Ils illustrent notre capacité à générer des flux de trésorerie permettant de rembourser notre dette, de réaliser des investissements stratégiques et de redistribuer de la valeur aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent aux flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies, dont sont soustraites les dépenses en immobilisations corporelles, les dépenses en immobilisations incorporelles et les autres activités d'investissement, et auxquels sont ajoutés le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit net tiré des participations mises en équivalence, déduction faite des paiements.

Taux de conversion de la trésorerie

Le taux de conversion de la trésorerie est un ratio non conforme aux IFRS qui correspond aux flux de trésorerie disponibles divisés par le résultat net ajusté. Nous l'utilisons pour évaluer notre performance en matière de génération de flux de trésorerie et comme base d'évaluation de notre structure de capitalisation.

Mesures de la liquidité et de la structure du capital

Capital investi

Le capital investi est une mesure financière non conforme aux IFRS que nous utilisons pour évaluer et contrôler combien nous investissons dans notre entreprise :

Au niveau de la Société dans son ensemble, en prenant le montant total de l'actif (déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) et en soustrayant le montant total du passif (déduction faite de la dette à long terme, partie courante comprise);

Au niveau sectoriel, en prenant le montant total de l'actif (déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des actifs d'impôt, des actifs au titre des avantages du personnel et des autres actifs non opérationnels) et en soustrayant le montant total du passif (déduction faite des passifs d'impôt, de la dette à long terme, partie courante comprise, des obligations au titre des redevances, des obligations au titre des avantages du personnel et des autres passifs non opérationnels).

Rendement du capital investi (RCI) ajusté

Le RCI ajusté est un ratio non conforme aux IFRS calculé sur une période de quatre trimestres consécutifs en divisant le résultat opérationnel net ajusté après impôt par le montant moyen du capital investi des activités poursuivies. Le résultat opérationnel net ajusté après impôt correspond au résultat net ajusté, ajusté par ailleurs par les charges financières - montant net, après impôt, et la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions, après impôt. Nous utilisons le RCI ajusté pour évaluer la rentabilité de notre capital investi.

Dette nette

La dette nette est une mesure de gestion du capital qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA et ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sont des ratios non conformes aux IFRS qui correspondent à la dette nette divisée par le BAIIA (ou le BAIIA ajusté) des douze derniers mois. Nous utilisons le ratio de la dette nette sur le BAIIA et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté parce qu'ils reflètent notre capacité à respecter nos obligations en matière de dette.

Mesures de la croissance

Prises de commandes ajustées

Les prises de commandes ajustées sont une mesure financière supplémentaire qui nous indique combien valent en principe les commandes que nous avons reçues :

Pour le secteur Aviation civile, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes ajustées dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Par ailleurs, les produits des activités ordinaires attendus provenant des clients avec des contrats de formation à court terme et à long terme sont inclus dès que nous avons de la part de ces clients leur engagement à nous payer les honoraires de formation, ou lorsque nous pouvons raisonnablement compter sur la génération des produits des activités ordinaires;

Pour le secteur Défense et Sécurité, nous considérons qu'un élément fait partie des prises de commandes ajustées dès l'instant où nous avons avec le client une entente commerciale ayant force obligatoire définissant de façon suffisamment précise les obligations respectives des parties pour constituer les bases d'un contrat. Les contrats du secteur Défense et Sécurité sont généralement réalisés sur une longue période, mais certains d'entre eux doivent être renouvelés chaque année. Pour ce secteur, nous n'inscrivons un élément d'un contrat dans les prises de commandes ajustées que lorsque le client en a donné l'autorisation et obtenu le financement.

Carnet de commandes ajusté

Le carnet de commandes ajusté est une mesure financière supplémentaire qui représente les produits des activités ordinaires attendus et comprend les commandes engagées, le carnet de commandes des coentreprises de même que les commandes non financées et les options :

Les commandes engagées nous indiquent à combien se montent les commandes ajustées que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées. Elles correspondent à la somme des prises de commandes ajustées de la période et du solde des commandes engagées à la fin de l'exercice précédent, moins les produits des activités ordinaires comptabilisés pour la période, plus ou moins les ajustements du carnet de commandes. Si le montant d'une commande déjà comptabilisé pour un exercice antérieur est modifié, le carnet de commandes est ajusté;

Le carnet de commandes des coentreprises se compose de commandes engagées qui représentent la valeur prévue de notre quote-part des commandes qu'ont reçues les coentreprises, mais qu'elles n'ont pas encore exécutées. Le carnet de commandes des coentreprises est établi sur la même base que pour les commandes engagées telle qu'elle est décrite ci-dessus, mais il exclut toute partie des commandes qui ont été directement sous-traitées à une filiale de CAE, lesquelles sont déjà prises en compte dans la détermination des commandes engagées;

Les commandes non financées s'entendent des commandes ayant force obligatoire du secteur Défense et Sécurité que nous avons reçues du gouvernement des États-Unis, mais que nous n'avons pas encore exécutées et pour lesquelles l'autorisation de financement n'a pas encore été obtenue. L'incertitude découle du calendrier des autorisations de financement, qui dépend du cycle budgétaire du gouvernement, lequel est fondé sur une fin d'exercice en septembre. Le carnet de commandes ajusté tient compte des options dont la probabilité d'exercice est élevée, que nous définissons comme étant au moins 80 % probable, mais pas des contrats à exécution indéterminée et à quantité indéterminée (ID/IQ) à plusieurs soumissionnaires. Lorsqu'une option est exercée, elle est inscrite dans les prises de commandes ajustées de la période et est sortie des commandes non financées et des options.

Ratio valeur comptable des commandes/ventes

Le ratio valeur comptable des commandes/ventes est une mesure financière supplémentaire qui correspond aux prises de commandes ajustées divisées par les produits des activités ordinaires pour une période donnée. Nous l'utilisons pour surveiller le niveau de croissance future de l'entreprise au fil du temps.

Définition des renseignements non financiers supplémentaires

Simulateurs de vol (FFS) dans le réseau de CAE

Un FFS est une reproduction en taille réelle d'un cockpit d'avion d'une marque, d'un modèle et d'une série donnés, qui comprend un système de mouvement. Habituellement, le nombre de FFS dans le réseau n'inclut que les FFS haute fidélité et exclut les dispositifs de formation fixes et les autres dispositifs de niveau inférieur, car de tels dispositifs sont généralement utilisés en plus des FFS dans le cadre des mêmes programmes de formation autorisés.

Nombre équivalent de simulateurs (NES)

Le NES est une mesure qui nous indique le nombre moyen total de FFS qui étaient en état de dégager des résultats au cours de la période. Par exemple, dans le cas d'un centre de formation exploité en coentreprise à 50/50, nous ne prenons en compte dans le NES que la moitié des FFS dans ce centre.

Taux d'utilisation

Le taux d'utilisation est une mesure que nous utilisons pour évaluer la performance de notre réseau de simulateurs du secteur Aviation civile. Bien que ce taux n'ait pas de corrélation exacte avec les produits des activités ordinaires comptabilisés, nous l'utilisons, parallèlement à d'autres mesures, puisque nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un indicateur de notre rendement opérationnel. Il correspond au nombre d'heures de formation vendues sur nos simulateurs pour la période, divisé par la capacité de formation pratique disponible pour cette même période.

Mesures financières prospectives

Économies récurrentes annuelles découlant de la transformation

Les économies récurrentes annuelles découlant de la transformation sont une mesure financière supplémentaire que nous utilisons pour indiquer le total des économies de coûts ciblées qui devraient découler des activités et des initiatives liées au plan de transformation et l'apport prévu au résultat opérationnel sectoriel ajusté. Nous utilisons cette mesure pour effectuer le suivi du plan de transformation et en évaluer le succès.

Calculs et rapprochements

Rapprochement du résultat opérationnel sectoriel ajusté

(montants en millions) Aviation civile

Défense et

Sécurité

Total

Trimestres clos les 30 juin 2026

2025

2026

2025

2026

2025

Résultat opérationnel 61,5 $ 99,4 $ 25,3 $ 34,4 $ 86,8 $ 133,8 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition 29,1

--

19,2

--

48,3

--

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions 15,5

15,4

6,0

6,1

21,5

21,5

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers :























Coûts liés à la transition de la haute direction --

8,2

--

5,8

--

14,0

Résultat opérationnel sectoriel ajusté 106,1 $ 123,0 $ 50,5 $ 46,3 $ 156,6 $ 169,3 $

Rapprochement du résultat net ajusté et du RPA ajusté







Trimestres clos les

30 juin

(montants en millions, sauf les montants par action)







2026

2025

Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société







31,0 $ 57,2 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, après impôt







36,2

--

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions, après impôt







16,3

16,3

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers :















Coûts liés à la transition de la haute direction, après impôt







--

10,3

Résultat net ajusté







83,5 $ 83,8 $

















Nombre moyen d'actions en circulation (dilué)







322,1

321,1



















RPA ajusté







0,26 $ 0,26 $

Calcul du taux d'imposition effectif ajusté







Trimestres clos les

30 juin

(montants en millions, sauf les taux d'imposition effectifs)







2026

2025

Résultat avant impôt sur le résultat







41,3 $ 79,2 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition







48,3

--

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions







21,5

21,5

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers :















Coûts liés à la transition de la haute direction







--

14,0

Résultat avant impôt sur le résultat ajusté







111,1 $ 114,7 $

















Charge d'impôt sur le résultat







8,7 $ 19,0 $ Incidence fiscale sur les coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition







12,1

--

Incidence fiscale sur la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles connexes aux acquisitions







5,2

5,2

Incidence fiscale sur les pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers :















Incidence fiscale sur les coûts liés à la transition de la haute direction







--

3,7

Charge d'impôt sur le résultat ajustée







26,0 $ 27,9 $

















Taux d'imposition effectif







21,1 % 24,0 % Taux d'imposition effectif ajusté







23,4 % 24,3 %

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles



Trimestres clos les

30 juin

(montants en millions) 2026

2025

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles* 156,1 $ 189,2 $ Variation du fonds de roulement hors trésorerie 19,0

(204,5)

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 175,1 $ (15,3) $ Dépenses en immobilisations corporelles (51,7)

(106,9)

Dépenses en immobilisations incorporelles (8,8)

(22,4)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles --

5,1

Paiements nets versés aux participations mises en équivalence (5,5)

(13,1)

Dividendes reçus des participations mises en équivalence 7,1

20,1

Autres activités d'investissement (12,2)

(2,2)

Flux de trésorerie disponibles 104,0 $ (134,7) $ * avant variation du fonds de roulement hors trésorerie









Rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté, du ratio de la dette nette sur le BAIIA et du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté



Périodes de douze mois

closes les 30 juin

(montants en millions, sauf les ratios de la dette nette sur le BAIIA) 2026

2025

Résultat opérationnel 565,3 $ 754,4 $ Dotation aux amortissements 466,9

430,6

BAIIA 1 032,2 $ 1 185,0 $ Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition 132,7

30,9

Pertes de valeur et autres profits et pertes découlant de transactions stratégiques importantes ou d'événements particuliers







Coûts liés à la transition de la haute direction --

22,3

Profit sur la réévaluation à la juste valeur de SIMCOM --

(72,6)

Coûts liés aux questions concernant les actionnaires --

10,6

BAIIA ajusté 1 164,9 $ 1 176,2 $









Dette nette 2 646,2 $ 3 236,1 $









Ratio de la dette nette sur le BAIIA 2,56

2,73

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté 2,27

2,75



Rapprochement du capital investi

(montants en millions) Au

30 juin

2026

Au

31 mars

2026

Utilisation du capital :







Actifs courants 2 209,8 $ 2 265,2 $ Déduire : trésorerie et équivalents de trésorerie (568,7)

(552,4)

Passifs courants (2 653,9)

(2 361,3)

Déduire : partie courante de la dette à long terme 592,6

252,0

Fonds de roulement hors trésorerie (420,2) $ (396,5) $ Immobilisations corporelles 3 013,1

2 993,0

Immobilisations incorporelles 3 704,9

3 692,2

Autres actifs non courants 2 250,2

2 197,4

Autres passifs non courants (418,5)

(416,2)

Capital investi 8 129,5 $ 8 069,9 $

Calcul du RCI ajusté



Périodes de douze mois

closes les 30 juin

(montants en millions) 2026

2025

Résultat net ajusté 453,8 $ 448,0 $ Charges financières - montant net, après impôt 160,4

167,1











Résultat opérationnel net ajusté après impôt 614,2 $ 615,1 $









Montant moyen du capital investi 8 161,1 $ 7 911,8 $









RCI ajusté 7,5 % 7,8 %

Pour les mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières surveillées par CAE, et pour un rapprochement de telles mesures et des mesures définies par les IFRS les plus directement comparables, veuillez vous reporter à la section 9 du rapport de gestion de CAE pour le trimestre clos le 30 juin 2026 (intégré par renvoi dans le présent communiqué) qui est disponible sur notre site Web (www.cae.com), sur celui de SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur celui d'EDGAR (www.sec.gov).

État consolidé du résultat net

(Non audité)





Trimestres clos les 30 juin

(montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)





2026

2025

Produits des activités ordinaires





1 173,4 $ 1 098,6 $ Coût des ventes





830,5

790,3

Marge brute





342,9 $ 308,3 $ Frais de recherche et de développement





40,3

36,7

Frais de vente, généraux et d'administration





182,9

159,4

Autres (profits) et pertes





1,6

--

Quote-part du résultat net après impôt des participations mises en équivalence





(17,0)

(21,6)

Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition





48,3

--

Résultat opérationnel





86,8 $ 133,8 $ Charges financières - montant net





45,5

54,6

Résultat avant impôt sur le résultat





41,3 $ 79,2 $ Charge d'impôt sur le résultat





8,7

19,0

Résultat net





32,6 $ 60,2 $ Attribuable aux :













Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société





31,0 $ 57,2 $ Participations ne donnant pas le contrôle





1,6

3,0

Résultat par action attribuable aux détenteurs d'instruments de













capitaux propres de la Société













De base et dilué





0,10 $ 0,18 $

État consolidé du résultat global

(Non audité)

Trimestres clos les 30 juin

(montants en millions de dollars canadiens)

2026

2025

Résultat net

32,6 $ 60,2 $ Éléments pouvant être reclassés en résultat net









Écarts de conversion liés aux établissements à l'étranger

109,1 $ (218,8) $ (Perte) gain sur les couvertures d'investissements nets dans des









établissements à l'étranger - montant net

(32,5)

112,9

Reclassement au résultat net du gain sur les écarts de conversion

--

(1,7)

(Perte) gain sur les couvertures de flux de trésorerie - montant net

(9,9)

18,8

Reclassement au résultat net des pertes (gains) sur les couvertures de flux









de trésorerie

4,9

(1,3)

Impôt sur le résultat

(0,5)

(4,7)





71,1 $ (94,8) $ Éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net









Réévaluations des obligations au titre des régimes de retraite à prestations









définies

25,9 $ 26,7 $ Impôt sur le résultat

(6,9)

(7,1)





19,0 $ 19,6 $ Autres éléments du résultat global

90,1 $ (75,2) $ Total du résultat global

122,7 $ (15,0) $ Attribuable aux :









Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société

120,4 $ (16,0) $ Participations ne donnant pas le contrôle

2,3

1,0



État consolidé de la situation financière

(Non audité) 30 juin 31 mars

(montants en millions de dollars canadiens) 2026

2026

Actif







Trésorerie et équivalents de trésorerie 568,7 $ 552,4 $ Créances clients 533,6

624,3

Actifs sur contrat 458,1

485,3

Stocks 481,5

454,8

Acomptes 98,1

77,2

Impôt sur le résultat à recouvrer 64,4

61,5

Actifs financiers dérivés 5,4

9,7

Total de l'actif courant 2 209,8 $ 2 265,2 $ Immobilisations corporelles 3 013,1

2 993,0

Actifs au titre des droits d'utilisation 732,4

743,4

Immobilisations incorporelles 3 704,9

3 692,2

Investissement dans les participations mises en équivalence 591,4

572,7

Actifs au titre des avantages du personnel 69,8

44,5

Actifs d'impôt différé 149,6

147,6

Actifs financiers dérivés 0,4

0,6

Autres actifs non courants 706,6

688,6

Total de l'actif 11 178,0 $ 11 147,8 $









Passif et capitaux propres







Dettes fournisseurs et charges à payer 854,6 $ 935,1 $ Provisions 59,7

42,8

Impôt sur le résultat à payer 20,5

20,0

Passifs sur contrat 1 092,8

1 086,9

Partie courante de la dette à long terme 592,6

252,0

Passifs financiers dérivés 33,7

24,5

Total du passif courant 2 653,9 $ 2 361,3 $ Provisions 11,5

11,2

Dette à long terme 2 622,3

2 982,2

Obligations au titre des avantages du personnel 109,9

106,1

Passifs d'impôt différé 39,3

38,3

Passifs financiers dérivés 23,8

14,6

Autres passifs non courants 234,0

246,0

Total du passif 5 694,7 $ 5 759,7 $ Capitaux propres







Capital-actions 2 400,4 $ 2 382,2 $ Surplus d'apport 94,0

96,8

Cumul des autres éléments du résultat global 417,6

347,2

Résultats non distribués 2 497,8

2 478,6

Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 5 409,8 $ 5 304,8 $ Participations ne donnant pas le contrôle 73,5

83,3

Total des capitaux propres 5 483,3 $ 5 388,1 $ Total du passif et des capitaux propres 11 178,0 $ 11 147,8 $

État consolidé des variations des capitaux propres

(Non audité)

Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société









Trimestre clos le 30 juin 2026

Actions ordinaires



Cumul des autres







Participations Total des

(montants en millions de dollars canadiens,

Nombre

Valeur

Surplus éléments du Résultats non



ne donnant capitaux

sauf les nombres d'actions)

d'actions

attribuée

d'apport résultat global distribués

Total pas le contrôle propres

Soldes au 31 mars 2026

321 734 387

2 382,2 $ 96,8 $ 347,2 $ 2 478,6 $ 5 304,8 $ 83,3 $ 5 388,1 $ Résultat net

--

-- $ -- $ -- $ 31,0 $ 31,0 $ 1,6 $ 32,6 $ Autres éléments du résultat global

--

--

--

70,4

19,0

89,4

0,7

90,1

Total du résultat global

--

-- $ -- $ 70,4 $ 50,0 $ 120,4 $ 2,3 $ 122,7 $ Exercice d'options sur actions

313 283

12,7

(2,4)

--

--

10,3

--

10,3

Règlement des attributions réglées en instruments de capitaux

































propres

455 500

13,7

(13,7)

--

--

--

--

--

Rachat et annulation d'actions ordinaires

(1 107 279)

(8,2)

--

--

(30,8)

(39,0)

--

(39,0)

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglés en

































instruments de capitaux propres, après impôt

--

--

13,3

--

--

13,3

--

13,3

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle --

--

--

--

--

--

(12,1)

(12,1)

Soldes au 30 juin 2026

321 395 891

2 400,4 $ 94,0 $ 417,6 $ 2 497,8 $ 5 409,8 $ 73,5 $ 5 483,3 $







































Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société









Trimestre clos le 30 juin 2025

Actions ordinaires



Cumul des autres







Participations Total des

(montants en millions de dollars canadiens,

Nombre

Valeur

Surplus éléments du Résultats non



ne donnant capitaux

sauf les nombres d'actions)

d'actions

attribuée

d'apport résultat global distribués

Total pas le contrôle propres

Soldes au 31 mars 2025

320 265 108

2 327,1 $ 69,8 $ 381,8 $ 2 112,8 $ 4 891,5 $ 84,5 $ 4 976,0 $ Résultat net

--

-- $ -- $ -- $ 57,2 $ 57,2 $ 3,0 $ 60,2 $ Autres éléments du résultat global

--

--

--

(92,8)

19,6

(73,2)

(2,0)

(75,2)

Total du résultat global

--

-- $ -- $ (92,8) $ 76,8 $ (16,0) $ 1,0 $ (15,0) $ Exercice d'options sur actions

348 020

12,2

(2,2)

--

--

10,0

--

10,0

Règlement des attributions réglées en instruments de capitaux

































propres

817

--

--

--

--

--

--

--

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglés en

































instruments de capitaux propres, après impôt

--

--

22,3

--

--

22,3

--

22,3

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle --

--

--

--

--

--

(2,2)

(2,2)

Soldes au 30 juin 2025

320 613 945

2 339,3 $ 89,9 $ 289,0 $ 2 189,6 $ 4 907,8 $ 83,3 $ 4 991,1 $

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(Non audité)





Trimestres clos les 30 juin

(montants en millions de dollars canadiens)





2026

2025

Activités opérationnelles













Résultat net





32,6 $ 60,2 $ Ajustements pour :













Dotation aux amortissements





120,5

113,7

Dépréciation d'actifs non financiers - montant net





12,3

1,5

Quote-part du résultat net après impôt des participations mises en équivalence





(17,0)

(21,6)

Impôt sur le résultat différé





(7,5)

6,3

Crédits d'impôt à l'investissement





(7,7)

(4,6)

Charge liée aux paiements fondés sur des actions réglés en instruments de













capitaux propres





12,0

19,5

Régimes de retraite à prestations définies





4,3

5,0

Actifs et passifs financiers dérivés - montant net





4,6

2,9

Autres





2,0

6,3

Variation du fonds de roulement hors trésorerie





19,0

(204,5)

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles





175,1 $ (15,3) $ Activités d'investissement













Dépenses en immobilisations corporelles





(51,7) $ (106,9) $ Produit de la cession d'immobilisations corporelles





--

5,1

Dépenses en immobilisations incorporelles





(8,8)

(22,4)

Paiements nets versés aux participations mises en équivalence





(5,5)

(13,1)

Dividendes reçus des participations mises en équivalence





7,1

20,1

Autres





(12,2)

(3,4)

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement





(71,1) $ (120,6) $ Activités de financement













Produit net tiré des prélèvements aux termes des facilités de crédit renouvelables





-- $ 157,8 $ Produit tiré de la dette à long terme





--

75,3

Remboursement sur la dette à long terme





(41,0)

(207,6)

Remboursement sur les obligations locatives





(20,4)

(15,8)

Produit net de l'émission d'actions ordinaires





10,3

10,0

Rachat et annulation d'actions ordinaires





(39,0)

--

Autres





(0,6)

(1,3)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement





(90,7) $ 18,4 $ Incidence des écarts de conversion sur la trésorerie













et les équivalents de trésorerie





3,0 $ (5,0) $ Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie





16,3 $ (122,5) $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période





552,4

293,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période





568,7 $ 171,2 $

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