La campagne de CADBURY vise à offrir jusqu'à 400 000 repas à Banques alimentaires Canada grâce au lancement de son nouveau produit Générosité en barre, offert en série limitée

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, CADBURY présente son produit Générosité en barre, une nouvelle version de série limitée de la classique Cadbury Dairy Milk offerte en format 200 g, afin de fournir des repas à Banques alimentaires Canada. Pour chaque achat en ligne du produit Générosité en barre de CADBURY, le fabricant versera un montant équivalent au don, jusqu'à concurrence de 100 000 $, en plus de remettre la totalité du produit des ventes à Banques alimentaires Canada. Les Canadiennes et Canadiens peuvent choisir le montant de leur don*. Les dons recueillis serviront à soutenir les Canadiennes et Canadiens en situation d'insécurité alimentaire.

CADBURY présente son produit Générosité en barre pour soutenir Banques alimentaires Canada. (Groupe CNW/Mondelez International, Inc.)

« Nous sommes ravis de fournir jusqu'à 400 000 repas à notre partenaire de longue date, Banques alimentaires Canada, et nous encourageons les Canadiennes et Canadiens à se joindre à nous pour faire preuve de générosité envers les personnes qui en ont besoin, a déclaré Chantal Butler, vice-présidente, Marketing, Mondelēz Canada. En tant que l'un des plus grands fabricants de chocolat du Canada, nous sommes fiers de notre engagement à faire preuve de bonté et de générosité, et nous avons un rôle important à jouer en redonnant aux communautés aux quatre coins du pays. »

« Le besoin de banques alimentaires au Canada n'a jamais été aussi grand et les communautés partout au pays comptent sur elles pour obtenir de l'aide, a déclaré Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats, Banques alimentaires Canada. En ces temps de besoins accrus, nous comptons sur nos partenaires et sur les communautés pour s'unir afin de soutenir leurs voisins. Nous sommes extrêmement reconnaissants à CADBURY pour cette campagne qui soutient notre vision commune d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Mondelez Canada, société mère de CADBURY, est un partenaire de longue date de Banques alimentaires Canada et apporte son soutien annuel au programme Après la cloche de l'organisme. Ce programme fournit des aliments sains et adaptés aux enfants pendant les mois d'été, lorsque les programmes essentiels de repas scolaires prennent fin.

D'autres moyens de partager la bonté

En plus de faire don de jusqu'à 400 000 repas à Banques alimentaires Canada, CADBURY remet également 100 000 $ à des banques alimentaires sélectionnées au Canada. Entre le 1er mai et le 16 juin 2023, les Canadiennes et les Canadiens peuvent aider à doubler ce don en magasin, chez les détaillants participants : à l'achat d'un produit CADBURY affiché, 0,10 $ seront versés aux banques alimentaires locales, doublant ainsi le don jusqu'à concurrence de 200 000 $.

La Générosité en barre de Cadbury est désormais disponible en ligne pour une durée limitée sur le site www.GoodnessBar.ca.

*Don minimum de 10,00 $ CA, jusqu'à un maximum de 1 000,00 $ CA par tablette.

À propos de Mondelēz International

Mondelez International permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon. Nous ouvrons la voie à l'avenir des collations avec des marques mondiales et locales emblématiques telles que les biscuits Oreo, belVita et LU; les chocolats Dairy Milk de Cadbury, Milka et Toblerone; les friandises Sour Patch Kids. Nous sommes l'une des plus grandes entreprises de collations au monde, avec un chiffre d'affaires net d'environ 28,7 milliards de dollars en 2021. Nous occupons la première place à l'échelle mondiale dans le secteur des biscuits (biscuits et craquelins), la deuxième place dans le secteur du chocolat, et nous connaissons une croissance rapide dans le secteur des collations cuites au four. Nous fabriquons et vendons également des friandises ainsi que divers produits de fromage et d'épicerie, ainsi que des boissons en poudre dans certains marchés. Nous sommes présents dans plus de 80 pays et employons environ 80 000 personnes dans nos usines, nos bureaux, nos installations de recherche et de développement et nos activités de distribution dans le monde entier.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim 2022 , plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

