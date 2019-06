Le lave-auto, Lave-Auto Laurier, est situé à l'angle des rues Saint-Urbain et Laurier depuis 40 ans. Les propriétaires Royal et Daniel Asselin sont « très excités par le projet et enthousiastes à l'idée de devenir un lieu emblématique de la ville ».

« Nous sommes très fiers de présenter un projet aussi original au Festival MURAL 2019 », affirme Pierre-Alain Benoît, directeur général, MURAL. « Collaborer avec Mercedes-Benz sur 'Le Lave-Auto' a été une expérience incroyable. Nous sommes reconnaissants à la famille Asselin d'avoir permis à leur entreprise d'être transformée par la vision artistique de Joshua Vides et nous avons hâte de la partager avec le public montréalais ! »

Le lave-auto préparera le terrain pour un spectacle de la série Gigs de Garage Mercedes-Benz d'un artiste de Montréal. La série Gigs de garage Mercedes-Benz met en vedette des artistes canadiens qui se produisent dans des lieux uniques et intimes. Ces concerts célèbrent le garage comme foyer d'innovation et lieu où Mercedes-Benz et de nombreux musiciens ont amorcé leur aventure.

« Quelque chose de spécial se produit lorsque les gens se voient offrir un environnement propice à la poursuite de leurs passions. Pour de nombreux musiciens -- et pour de nombreuses personnes au sein de notre organisation -- le garage est l'espace parfait », dit Mme Aubert. « Gigs de garage Mercedes-Benz vise à souligner le talent canadien tout en célébrant le garage en tant que catalyseur de la créativité. Le cadre de cette prochaine prestation est particulièrement original et nous sommes heureux de partager avec la population canadienne la performance qu'il inspire. »

Les captations des précédentes Gigs de garage sont disponibles sur la page Spotify de Mercedes-Benz Canada.

À propos du festival MURAL

Le Festival MURAL est un événement de 11 jours célébrant le mouvement international d'art urbain à Montréal. Présentant de l'art en direct, de la musique, des expositions et des conférences, le Festival est un rassemblement majeur de la communauté artistique du monde entier. Grands noms de la musique et des arts visuels collaborent pour une célébration culturelle au cœur de l'artère principale de Montréal, le Boulevard Saint-Laurent. Au fil de ses six éditions à succès, le Festival MURAL a transformé Montréal en favorisant la régénération d'un quartier, établissant Montréal comme destination mondiale pour l'art urbain contemporain et positionnant la ville avec une expérience touristique unique.

À propos de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgonnettes Mercedes-Benz et des smart. Mercedes-Benz Canada Inc., dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, emploie environ 1 200 personnes dans 14 emplacements au Canada. Grâce à un réseau national de sept points de vente Mercedes-Benz et de 52 concessionnaires autorisés, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Mercedes-Benz s'est ainsi positionnée comme le premier fabricant de produits de luxe au Canada pour la cinquième année consécutive.

